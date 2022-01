STARTET I MANDAG: Rettssaken mot politimannen startet i Helgeland tingrett i dag.

Politistudenten: Gråt da politimannen ble veilederen hennes

HELGELAND TINGRETT (VG) Kvinnen var helt fersk i politiyrket. På politistasjonen skal hun ha blitt møtt av seksuell trakassering og en veileder som utnyttet situasjonen til å skaffe seg sex med henne.

Dette bildet ble tegnet under Spesialenheten for politisakers utspørring av politikvinnen som er fornærmet i straffesaken mot politimannen fra Nordland politidistrikt.

Politimannen står tiltalt for å ha voldtatt to kvinner, og den ene var den kvinnelige politibetjenten, som han var praksisveileder for da hun var politistudent.







Mannen i 30-årene er også tiltalt for å ha misbrukt et overmaktsforhold, altså politistillingen, til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner, inkludert politistudenten.

Da kvinnen høsten 2017 fikk vite at hun hadde fått tildelt politimannen som veileder, begynte hun å gråte, forteller hun. Hun hadde hørt så mange ufine rykter om ham, og syntes det var vanskelig å forholde seg til at han skulle være hennes veileder.

– Jeg hadde hørt at han hadde oppsøkt jenter, at han hadde oppsøkt arbeidsplassene deres, og generelt at ingen likte ham, sier kvinnen fra vitneboksen i dag.

VAR I ET FORHOLD: Politimannen og politikvinnen inngikk et forhold da hun var politistudent. Han var praksisveilederen hennes.

Gråtkvalt forteller hun at hun likevel tenkte at det måtte gå bra, og at hun måtte stå i det.

Da hun kom i gang på stasjonen, merket hun seg først en svært spesiell sjargong blant de mannlige betjentene på vaktlaget. Hun beskriver at det fant sted seksuell trakassering, deriblant kommentarer om kroppen og puppene hennes.

– Det var mye kommentering om jenter generelt, og om meg da. Hvordan man så ut, hvilken størrelse man brukte i BH, forteller kvinnen, før hun kveles av gråten.

– Snakket de til deg om dette, ansikt til ansikt? ville aktor vite.

– Ja, ansikt til ansikt. Det var et tema ganske lenge, forteller kvinnen.

– Hvordan opplevde du kommentarene du fikk?

– Jeg synes det var vanskelig å forholde seg til. Jeg opplevde at det var sånn det var. At det var sånn man oppførte seg.

VG har bedt Nordland politidistrikt om en kommentar, men de har ikke besvart henvendelsen mandag ettermiddag.

Innledet forhold

Ifølge tiltalen begynte den nå tiltalte politimannen å gi henne komplimenter, og de innledet et kjærlighetsforhold de holdt skjult.

Ettersom hun var under veiledning, utviklet hun et avhengighets- og tillitsforhold til ham, mener Spesialenheten for politisaker.

NEKTER STRAFFSKYLD: Politimannen i 30-årene erkjenner å ha hatt seksuell omgang med kvinnene, men nekter straffskyld etter tiltalen.

I retten fortalte kvinnen om å være redd for å miste praksisplassen, og at hun følte seg underordnet og nærmest tvunget inn i relasjonen med politimannen. Hun forklarte at han bygget henne opp med masse komplimenter, og gjorde at hun åpnet seg fullstendig for ham.

– Og så brukte han det mot meg etterpå, forteller kvinnen.

Hun hadde ikke noen å si fra til, og turte ikke si mannen imot, forteller hun.

– Jeg var redd for at han skulle gjøre noe som gikk utover meg og min praksisplass.

Spesialenheten mener at politimannen fra høsten 2017 til sommeren 2018 utnyttet situasjonen til å ha samleier med kvinnen. Ifølge tiltalen skal han også ha voldtatt kvinnen sommeren 2018. Selv nekter han straffskyld.

les også Kjærestepar varslet i 2018: Politimannen skal ha fortsatt å begå overgrep

– Jeg hadde ingen å prate om det med. Jeg hadde ikke pratet om det før jeg snakket med dere i Spesialenheten, sier kvinnen.

Hun forteller videre at det etter hvert begynte å gå rykter internt i politiet om at de to var i et forhold. Hun skal da ha fått en melding fra politimannen om at dersom hun fikk spørsmålet, måtte hun nekte.

– Og jeg nektet jo. Jeg sto der og skalv. Det var ingenting jeg ville mer enn at de skulle hjelpe meg, men jeg turte ikke å gjøre annet enn å høre på ham. Jeg følte meg så alene oppi det, så jeg turte ikke gjøre noen ting. Jeg måtte passe på at han var fornøyd – fordi jeg følte han kom til å bruke ting imot meg, forteller kvinnen.

– Snill mann

Politimannens forsvarer, Heidi Reisvang, sier hun og kollega advokat John Christian Elden vil imøtegå flere av kvinnens påstander om relasjonen til politimannen.

– Tiltalte er uenig i kvinnens fremstilling av deres relasjon. Utover det har jeg ingen kommentarer, da jeg ikke ønsker å foregripe forklaringen til vår klient, sier Reisvang.

Under rettssakens første dag forklarte også politimannen seg. Han ga klart uttrykk for at anklagene mot ham var uriktige. Politimannen fikk også spørsmål om hvordan han ville beskrive egen personlighet.

– Jeg tror jeg er en veldig snill mann. Det er ikke sikkert alle her tror på det, sier han.

Politimannen forteller at han ikke har tall på hvor mange ganger han hadde fått høre fra kolleger at de ikke skjønte hvordan kan kunne ha så mye tålmodighet med de omtalte som «knarkere eller annet»

– En omsorgsfull og snill og til tider artig person, legger han til.

Han fortalte at han ble forelsket i politistudenten, og at det snudde livet hans på hodet.

VARSLET: Et kjærestepar varslet om politimannen i desember 2018.

Rykter i kriminelt miljø

Spesialenheten for politisaker innledet dagen med å fortelle at de ble gjort oppmerksomme på saken fra en politiinspektør i Nordland politidistrikt 4. oktober 2019.

Politiinspektøren skrev til Spesialenheten at det over tid hadde versert beskyldninger fra det kriminelle miljøet mot tiltalte om at han kunne ha misbrukt sin stilling og lekket informasjon til miljøet, opplyste aktor Kaja Lohren Borg i sitt innledningsforedrag.

VG har også skrevet om et kjærestepar som varslet om politimannen i desember 2018, og at han hadde skrevet seksualiserte meldinger til en ung kvinne.

– Vi merker oss at det ikke er tatt ut tiltale for brudd på taushetsplikten, og at saken står i en annen stilling nå, enn den gjorde da Spesialenheten starte sin etterforskning, sier politimannens forsvarer, Heidi Reisvang.

Politimannen forklarer at han ikke så på det som unormalt at det gikk rykter.

– På stasjonen ble det kalt for miljørykter, og det var vanlig.