FHI-topp og overlege Preben Aavitsland har lite tro på at forskjellsbehandling mellom vaksinerte og uvaksinerte på dette stadiet i pandemien har noe for seg smittevernsmessig.

FHI-topp Preben Aavitsland: − Frihetens øyeblikk nærmer seg

FHI-topp Preben Aavitsland mener debatten om andre regler for uvaksinerte er smittevernmessig meningsløs og handler om at politikere får vise handlekraft. Han argumenterer nå for full åpning av samfunnet.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utviklingen i EU bør skremme nordmenn, skriver Aavitsland i et debattinnlegg hos Fædrelandsvennen, som også er publisert på hans hjemmeside.

I innlegget argumenterer Aavitsland for at viruset nå gjør mindre skade og at skadelige tiltak mot viruset da også kan fjernes.

– Frihetens øyeblikk nærmer seg. Det kan bli en frihet fra coronatrusselen, coronafrykten og coronatiltakene, skriver han, og legger til at det «snart er på tide» at folk selv tar ansvar for testing, isolering og varsling av nærkontakter, og de igjen kan selv kan ta ansvar for å følge med på symptomer og teste seg.

– Alt kan åpnes, så kan folk heller bestemme selv hvor mye de vil skjerme seg.

Samfunnet kan forsøke å snu epidemien her til lands, men med omikronvariantens smittsomhet er det nesten umulig. Aavitsland antyder at det ikke er verdt innsatsen.

– Spørsmålet er bare: Hvor lenge skal dette vare? Viruset forsvinner jo ikke, og det ligger ikke noen helt nye løsninger og lokker der framme.

Aavitsland går også ut mot coronapassordninger, som han mener forskjellsbehandler flere europeiske land innbyggere.

– En slik ordning skal beskytte de uvaksinerte mot dem selv ved å nekte dem å ta så stor risiko at de kanskje havner på sykehus og opptar viktige senger. I tillegg er kanskje håpet at det skal bli så ubehagelig for de uvaksinerte at de lusker av gårde til vaksinesenteret likevel, sier Aavitsland.

– Fra et smittevernsynspunkt er det meningsløst, men politikerne får vise handlekraft og innbille folket at epidemien bekjempes mens man egentlig bare plager det uvaksinerte mindretallet, skriver Aavitsland.

Gjennom hele pandemien har befolkningen stått noenlunde sammen. Myndighetene har forsøkt å redusere ulikheter og unngå å sette folk opp mot hverandre, ifølge Aavitsland.

Med den nye omikronbølgen har derimot uvaksinerte kjent på et voldsomt press for å bidra med en sprøyte i armen.

Den største truende ulikheten nå, ifølge Aavitsland, er innføring av et coronapass som gir vaksinerte mulighet til å besøke utesteder, kulturarrangementer og leve mer som normalt.

– Problemet er bare at ordningen ikke bremser epidemien, skriver Aavitsland.

Aavitsland påpeker at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men at vaksinerte smittes og kan smitte hverandre med omikronvarianten.

