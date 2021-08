Strengere tiltak i Ålesund og Sula kommune

Smittehoppet utfordrer både testing, vaksinering og smittesporing, påpeker Ålesund kommune. Derfor blir det munnbindpåbud - også for fullvaksinerte.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fra midnatt og frem til 6. september må du bruke munnbind når du ikke kan holde minst én meters avstand - i både Ålesund og Sula kommune.

Kommunene strammer også inn på kravene til skjenke- og serveringssteder. Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner skal kreve at gjester legitimerer og registrerer seg, og de som ikke vil det, skal avvises.

I tillegg videreføres anbefalingen om at du ikke bør ha besøk enn ti personer i hjemmet.

– Smittesituasjonen i Ålesund nå er alvorlig, sier kommuneoverlege Olav Mestad på en pressekonferanse.

– Vi finner først og fremst smitten hos unge voksne, barn og unge. Noen middelaldrende blir også smittet, men mange av dem er fullvaksinert, påpeker kommuneoverlegen.

Slik begrunner de tiltakene

Ålesund kommune sier de innfører tiltak, fordi kapasiteten på både testing, smittesporing og vaksinering er under press.

– Kommunens arbeid med smittesporing og oppfølging er - om ikke kritisk belastet - så sterkt belastet. Vi trenger å få ned tallet på smittede, så den funksjonen har god dekning, sier varaordfører Vebjørn Krogsæter på en pressekonferanse.

Munnbindpåbudet gjelder i butikker, i fellesareal på kjøpesenter, serveringssteder, tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs på stasjonsområder, og i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerer må bruke munnbind i taxi, og det må også sjåføren når han har passasjerer.

Kommunen innrømmer at det var vanskelig å vite hvilke verktøy de skulle bruke.

– Det er krevende å vurdere hva som er hensiktsmessig og hva som er forholdsmessig i forhold til risikobildet, sier konstituert kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen på pressekonferansen.

Slik er smittesituasjonen

Smitte: Det er nå 100 personer smittet og i isolasjon, påpeker kommuneoverlegen, samt 250-300 i karantene. Det er likevel få alvorlig syke, påpeker kommunen, da det er tre coronainnlagte i Helse Møre og Romsdal.

Kommunen mener smitten er knyttet til private fester, utelivet, enkelte bedrifter og arbeidsfellesskap, og til innreise.

Vaksineringen: Ifølge Ifølge VGs vaksineoversikt har 68 prosent av innbyggerne i kommunen fått én dose, mens 41 prosent er fullvaksinert.. Hvis du kun ser på dem over 18 år, har over 86 prosent fått første dose.

Kommunen oppfordrer alle, også de fullvaksinerte, til å følge smittevernreglene.

– Flere tenker kanskje at fordi en er vaksinert eller fullvaksinert, så kan en ikke bli smittet og smitte videre. Vår erfaring er at flere av dem som er smittet, er vaksinert med én dose, og noen er også fullvaksinert. De får mildere sykdomsforløp og redusert risiko for smitte, men de kan fremdeles nettopp smitte andre, sier kommuneoverlege Mestad.