Britisk rapport: Klimaendringene påvirker oss psykisk

Klimaendringene og ekstremvær gir dårligere psykisk helse for mennesker verden over, ifølge en britisk rapport. Penelope Lea (17) mener klimafrykten er underkommunisert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For to uker siden kom rapporten til FNs klimapanel. Menneskelig påvirkning har ført til oppvarming i atmosfæren, i havet og på land. Oppvarmingen vil føre til økt ekstremvær over hele kloden.