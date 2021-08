FYRER LØS FRA FYRET: Trygve Slagsvold Vedum tror solen er i ferd med å gå ned for Erna Solbergs tid som statsminister. Dagens dårlige Sp-måling viser heller ikke flertall for de borgerlige partiene.

Vedum slår tilbake: − Et tegn på en presset statsminister

UTSIRA (VG) Trygve Slagsvold Vedum mener Erna Solbergs siste angrep etter VGs sjokkmåling viser at hun føler seg presset. Han tror hun er redd for Senterpartiet.

Ingen smilte bredere bak ansiktsmasken på 1430-flyet fra Oslo til Bergen i dag, enn statsminister Erna Solberg, etter VG og Bergens Tidendes sjokkmåling. Sp faller som en stein, ned på 11-tallet og det er ikke lenger er flertall for en regjering bestående av Ap, Sp og SV.

Hun advarer om at en ny regjering vil være avhengig av Rødt og MDG.

– Jeg unner Erna Solberg å godte seg litt i dag. Men valgdagen er viktigere. Så får hun litt energi i dag, er det bra, svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Er dette et desperat tegn fra Høyres statsminister som selv sliter på målingene?

– Jeg vil ikke bruke ordet desperat. Men det er et tegn på en presset statsminister, sier han.

MOT SOLNEDGANGEN: Erna Solberg kommenterte dagens VG-måling fra SAS-flyet SK 269 til Bergen. Hun sitter med statssekretær Rune Alstadsæter.

– Største utfordreren

Vedum sier at målingene spriker, men selv på dagens VG-måling – som er dårlig for Sp – er det et tydelig flertall for regjeringsskifte.

– Hva sier det om Erna Solbergs valgkamp at hun bruker tiden sin på meningsmålinger i VG og ditt regjeringsalternativ istedenfor å snakke om egen politikk?

– At Sp er den største utfordreren til Høyre. De ser på Sp som den største trusselen for Høyre. Det handler om sakene vi er uenige om, sier Vedum.

Han sier at mange velgere og partimedlemmer har gått fra Høyre til Sp på grunn av byråkrati for småbedrifter, politi, beredskap og forsvarssaken.

Vedum tror folk er lei av politiske angrep som går på samarbeid som Erna Solberg sendte ham i dag.

UTSIKT: Trygve Slagsvold Vedum har lenge solt seg i gode meningsmålinger. Nå soler han seg på Utsira og kommenterer dagens dårlige VG-måling.

– Hvis du spør velgerne tror jeg 90 prosent er lei av spilldebattene og mer opptatt av hva Erna Solberg, jeg eller Støre vil. Så får vi heller diskutere det, sier Vedum.

Han minner om at man i Norge ikke trenger flertall for å styre landet, som i Sverige. Man må bare ikke ha flertallet mot seg.

I Norge har vi derfor hatt en rekke mindretallsregjeringer som likevel får flertall for statsbudsjettet sitt i Stortinget.

– Erna Solberg har i løpet av de siste fire årene byttet regjeringssammensetning fire ganger uten at det har vært et eneste stortingsvedtak kom det, sier han.

IKKE BEKYMRET: Trygve Slagsvold Vedum sier at målingene spriker og tror på et godt valg for Senterpartiet.

Stjeler borgerlige velgere

Vedum sier at de har stjålet mange velgere fra Høyre de siste par årene.

Han minner om at var mindre enn KrF da Erna Solberg kom inn i regjering, mens de nå uansett har mer enn doblet seg.

På rødgrønn side er de det partiet som stjeler velgere fra de borgerlige.

– Vi mener at vi skal utvikle store og små steder, vi skal ha små forskjeller, en diskusjon om hvem som skal eie naturressursene våre og en god nasjonal beredskap, sier Vedum og legger til:

– Det er diskusjonen mellom Sp og Høyre. Der ligger egentlig alle konfliktlinjene. Det er også en naturlig forklaring på noen av velgerovergangene ligger der, sier han.

Vedum: Frykter oss

Vedum sier at MDG har mye likt med Venstre, som betyr at mange politiske skillelinjer i norsk politikk også går internt på borgerlig side.

– Er hun redd for deg?

– Ikke som person, men som politisk motstander er det ikke tvil om at Høyre bruker veldig, veldig mye tid på oss. De har til og med satt en egen statsråd på å demme opp for oss, sier han og viser til distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Er dagens angrep en del av denne strategien?

– Ja, det er det ingen tvil om. Dette har de holdt på med lenge, sier han.