Unge kvinner synes det er ekkelt å snakke om underlivssykdommer

En ny undersøkelse viser at over halvparten av kvinner under 30 år synes det er pinlig eller ekkelt å snakke om lidelser og sykdommer knyttet til kvinners underliv. Influencer Martine Halvorsen (23) frykter konsekvensene av det.

I en landsomfattende undersøkelse gjort av Kantar for Norske Kvinners Sanitetsforening svarer 55 prosent av kvinnene under 30 år at de synes det er pinlig og ekkelt å snakke om lidelser og sykdommer knyttet til kvinners underliv.

Influencer og forfatter Martine Halvorsen (23) sier at hun synes dette er trist og problematisk, men at hun samtidig skjønner det kjempegodt.

– På mange måter forventes det jo at underlivet vårt bare skal være seksuelt, hårfritt og lukte blomster, og jeg tror at alt som strider imot det, som er helt normalt, gjør at man skammer seg litt.

Hun ønsker at det snakkes mer slik at det blir ufarliggjort og normalt.

– Det skal ikke være flaut eller ekkelt å være kvinne.

Fikk påvist celleforandringer

Hun frykter det kan gå skikkelig galt dersom det gjør at kvinner lar være å sjekke seg eller ikke tør å snakke om helseplagene sine. Halvorsen delte nylig på sosiale medier at hun har fått høy grad av celleforandringer.

– Jeg er redd mange velger å bite tennene sammen og tenke at det sikkert går over. Jeg har tenkt sånn selv, flere ganger. Tenk om jeg hadde latt være å sjekke meg, latt mine høygradige celleforandringer utvikle seg og ikke tatt symptomene mine på alvor, spør hun.

Hun sier det var beintøft å få beskjeden fra legen.

– Jeg lyver om jeg sier at jeg ikke har vært og er litt redd. Det ble liksom så ekte, så nært og så personlig. Plutselig gjaldt det meg. Påminnelsen om viktigheten av å ta meg selv, kroppen min og livet på alvor har vært stor. Og hvor glad jeg er i livet.

Kvinnesykdommer får «lav» status

I undersøkelsen, hvor 507 menn og 583 kvinner ble intervjuet, svarer 44 prosent av de spurte at de opplever at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen, sammenlignet med sykdommer som rammer menn.

Blant spørsmålene er hvilke sykdommer folk mener har høyest og lavest «status» i samfunnet.

– For oss er «status» hva som får prioritet og som det blir bevilget penger til. Det bidrar også til å skape et sterkt og attraktivt fagmiljø rundt sykdommer, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson til VG.

Sykdommene som ifølge undersøkelsen har høyest status er prostatakreft og hjerteinfarkt, som er sykdommer som oftest rammer menn. I bånn, med lavest status er sykdommer som ofte rammer kvinner. (Se hele listen i faktaboksen under).

– Det bekrefter bare tidligere forskning om prioriterte sykdommer blant helsepersonell – sykdommer som i hovedsak rammer kvinner har lavere status enn sykdommer som rammer menn, sier Herlofson.

Hun viser til en oppsummering av forskningsrapporter om hvordan helsepersonell rangerer sykdommer fra Universitetet i Oslo fra 2018, som blant annet NRK har skrevet om tidligere.

Sykdommene med «lavest» status: Rangert etter hvor mange som oppgir sykdommen som lavest status: Fødselsdepresjon (54%)

ME (52%)

Bekkenløsning (41%)

Spiseforstyrrelser (40%)

Endometriose (40%) Kilde: Norske Kvinners Sanitetsforening Vis mer

Har endometriose

Halvorsen har tidligere vært åpen om at hun har diagnosen endometriose, som også slår ut lavt på status i undersøkelsen. Ifølge Helse Norge er endometriose en tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Dette kan være smertefullt og gjøre det vanskelig å få barn.

– Jeg har opplevd å hylgrine i gynekologstolen, vrengt meg i smerter, og fått spørsmål om jeg ikke bare har spist noe dårlig. Jeg har snakket med helsepersonell som knapt har visst hva endometriose har vært. Jeg har blitt fortalt at jeg bare kan ta to Paracet, så går det sikkert bra. Jeg har blitt proppet full av p-piller fordi det liksom skal hjelpe, forteller hun.

Hun er samtidig glad for at det finnes mange leger og foreninger som tar endometriose på alvor.

– Men endometriose er kun en av mange lignende tilstander som både er underkommunisert og underfinansiert. Kunnskapen og hjelpen mangler. Alvoret og seriøsiteten mangler.

Tabubelagt

Herlofson tror årsaken til at kvinnesykdommer havner i bånn er fordi det er tabubelagt.

– Mange synes det er skamfullt å ikke være glad for å ha født et friskt barn, rundt ME er det diskusjoner om det er en somatisk eller fysisk sykdom, og generelt psykiske sykdommer er det knyttet mye skam og tabu til, sier hun og fortsetter:

– Det er lettere å si at man har brukket en arm enn at man har angst. Alle har en fysisk og en psykisk helse, og vi må sidestille det så man får adekvat behandling og at folk tør å søke hjelp.