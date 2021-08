MOTTATT PENGER: Både Frp og Høyre har mottatt penger fra den omstridte foreningen. Markedssjef Frp sier til VG at de setter pris på bidraget – mens Høyre gjør undersøkelser knyttet til donasjonen. Her ved partileder i henholdsvis Frp og Høyre, Sylvi Listhaug og Erna Solberg.

Omstridt forening har gitt 1,1 million til de borgerlige: Har ikke sjekket hvor pengene kommer fra

Etter massiv annonsering har «Aksjon for borgerlig valgseier» samlet inn 5,3 millioner kroner totalt. Talspersonen for foreningen vedgår at de ikke har, eller vil ha, kontroll på alle som har gitt penger.

Av Martin Lægland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Av pengene som er samlet inn, har «Aksjon for Borgerlig valgseier» gitt til sammen 1,1 millioner kroner videre til de fire partiene på borgerlig side, Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Men hvem som har gitt disse pengene til foreningen, nekter foreningen å oppgi.

Talsperson Ole Gunnar Hauso forteller at de har mottatt 5,3 millioner kroner i donasjoner. Han opplyser at omtrent en millioner kroner er brukt på annonser i papiraviser som Finansavisen, VG, Aftenposten og Stavanger Aftenbladet.

De har fremdeles tre millioner kroner på konto, som de ennå ikke vet om de skal gi bort.

– Vi har ikke bestemt oss for hvordan midlene skal brukes, men vi skal bruke mye på egne kampanjer, sier han til VG.

– Vi prøver å nå fram til velgerne med noen større spørsmål enn bare skattelette til de rike. Vi forsøker å vise at forskjellene i Norge aldri har vært mindre, og vi vil korrigere informasjonen mediene ikke hjelper til med.

Kun Frp har opplyst på partifinansiering.no å ha mottatt midlene. 250.000 kroner ble lagt til på den offentlige oversikten torsdag i forrige uke.

Filter nyheter har også omtalt saken. Til nettavisen opplyser Høyre, KrF og Venstre at de undersøker donasjonen, og om den er i tråd med lovverket.

Talsperson Ole Gunnar Hauso i aksjon for borgerlig valgseier vil ikke offentliggjøre hvem som har gitt dem penger. Her sammen med styreformann Finn Helge Tolpinrud.

Vet ikke hvem som står bak bidrag

Hauso i foreningen forteller at han ikke aner hvem som har gitt dem penger.

– Hva er det største enkeltbidraget dere har fått?

– Det vet jeg ikke. Vi visste vi ville få den type spørsmål, og har derfor et bindeledd mellom oss og pengene i vår forretningsfører Morten Garman. Han har oversikt og står for all inn- og utbetaling. Vi er lykkelig uvitende om hvem som betaler inn.

– Har dere mottatt bidrag fra utenlandske aktører?

– Jeg kan garantere at hvis vi hadde fått inn penger som luktet valgpåvirkning fra utenlandske aktører så hadde vi fått vite det av får forretningsfører, som er advokat.

ÅPENHET: Leder av Partilovnemda, Eivind Smith, sier at intensjonen i loven er mest mulig åpenhet om hvem som finansierer partiene.

I strid med intensjonen i loven

Eivind Smith er leder av Partilovnemnda. Han understreker at loven slår fast at det skal være åpenhet om hvem som finansierer de politiske partiene, og at det er forbudt å motta gaver fra anonyme eller utenlandske givere eller fra offentlige selskaper mv.

Smith er klar på at praksisen til foreningen er i strid med partilovens intensjon om åpenhet, men at den ikke gjør noe ulovlig, siden den selv opptrer som giver.

– Når det gis gjennom en annen aktør kan det jo tenkes å være rikfolk som vil være anonyme eller utenlandske aktører. Felles har slike aksjoner at de kan åpne for å omgå intensjonen om åpenhet i loven. Det er uheldig, for den åpenheten bør også være i partienes egen interesse.

– Bør partiene kreve å vite hvem som har gitt pengene til organisasjonen, for å ta imot dem?

– Ja dersom de ønsker å opptre å tråd med intensjonen i lovverket som gjelder, så vil nok dette være et godt råd.

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene § 17. Adgangen til å motta bidrag Det er tillatt for alle å gi bidrag til politiske partier og partiledd med de begrensninger som følger av § 17 a. § 17 a. Forbud mot bidrag fra enkelte bidragsytere. Særskilte plikter i tilknytning til ulovlige bidrag (1) Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet (anonyme bidrag). (2) Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag fra:a) rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll, b) utenlandske givere, det vil si privatpersoner som ikke er norske statsborgere eller som ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 2-2, eller juridiske personer som er registrert i utlandet. (3) Med bidrag menes i denne paragraf enhver form for støtte. (4) Ulovlige bidrag skal tilbakebetales til giver innen fire uker etter at de er mottatt. Bidrag som ikke kan tilbakebetales til giver, skal overføres til statskassen innen samme frist. Vis mer

– Narkopenger

– Hvordan kan dere garantere at det ikke kommer via en mellommann i Norge penger fra en utenlandsk aktør?

– Hvis vi hadde fått narkopenger, så kan vi kanskje ikke garantere for at vi oppdager det. Men det er utenlandske penger som er definert i loven at man ikke kan gi til partiene.

– Men dere kan ikke garantere at det ikke er narkopenger?

– Ikke bry deg om det.

– Det er en betimelig problemstilling du tar opp?

– Nei, jeg mener bare at vi ikke kan ha kontroll på alle givere.

Han svarer slik på påstanden fra Smith om at deres praksis er i strid med intensjonen i valgloven.

– Det er et sidespor fra vår sannhetssøkende linje.

Hauso forteller at de har forsøkt å få kontakt med partiene, men at de har fått en kjølig mottagelse.

– Jeg forstår at de vi vil ha en armlengdes avstand fra oss, for å unngå denne typen oppmerksomhet som nå kommer.

– Pengevaskeri

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes går knallhardt ut mot både aksjonsgruppen – og partiene som har mottatt penger.

– Dette er helt spinnvilt. Vi har ingen måte å vite om dette egentlig er penger som kommer fra utenlandske aktører for å påvirke norsk valg. Dette minner om amerikanske «Super PAC»-er

PAC står for «Political action committee», og er organisasjoner som samler inn, bruker og donerer penger med hensikt å påvirke valget

Fylkesnes mener foreningen utnytter et smutthull i lovverket, og tilrettelegger for at utenlandske aktører kan påvirke norske valg.

– Disse pengene bør partiene snarest tilbakebetale. Deretter må vi ha en gjennomgang av lovverket for å sette en stopper for slik pengevaskeri for skjulte givere, slår han fast.

BETAL TILBAKE: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener de borgerlige partiene må si fra seg donasjonene fra Aksjon for Borgerlig valgseier.

– Ikke sett alle som er givere

Forretningsføreren for aksjonen, Morten Garman, vil ikke gi ut detaljer om bidrag til valgaksjonen.

– Det er mange smågivere og enkeltbeløp på størrelsesorden rundt 500.000 kroner.

Garman mener at bidragene ikke er i strid med intensjonen i valgloven, og at bidragene gis rett til foreningen som på selvstendig grunnlag beslutter hvordan midlene skal brukes videre.

– Vet du identiteten på alle som har gitt bidrag?

– Jeg har tilgang på informasjonen, men jeg har ikke sett alle som er givere. Det er ikke behov for meg å sjekke noe som helst. Vi ser at det kommer penger inn på konto, og de pengene er til disposisjon for styret.

– Kan dere utelukke at det har kommet bidrag fra utenlandske aktører som vil påvirke valget?

– Det har ikke jeg lagt merke til.

Avviser utenlandske givere

Garman legger til:

– Hele poenget med aksjonen er å påvirke og å være en meningsbærer i norsk politikk. Men vi har ikke tatt imot penger i strid med lovgivningen.

– Hvordan vet du det hvis dere ikke har sjekket giverne?

– Jeg vet at det ikke er noen utenlandske givere.

På spørsmål om utenlandske aktører kan ha gitt penger til foreningen via en mellommann i Norge svarer Garman:

– Vi har ikke noen grunn til å tro at det har skjedd.

«Lovlig bidrag»

VG har bedt om intervju med Frp om pengegaven fra foreningen. Partiets markedssjef Helge Fossum har sendt en skriftlig uttalelse til VG om saken:

«Vi mottok et bidrag fra Aksjonen for borgerlig valgseier 12. august. Vi setter pris på alle lovlige bidrag. Basert på dialog er bidraget så langt vi er kjent med ikke i strid med partiloven.

Dersom Partilovnemnda ønsker nærmere utredning om lover og regler er gode nok ønsker vi dette velkommen. I en slik sammenheng bør det også ses nærmere på samrøret mellom penger, verv og politisk mellom fagforeninger og politiske partier.»