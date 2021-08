FORSKER: Stine Hesstvedt er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun sier det rødgrønne fortrinnet fra før sommeren er blitt mindre.

Slik forklarer valgforskerne Senterpartiets fall

Oppmerksomheten om miljø etter FNs klimarapport er dårlig nytt for Senterpartiet, mener valgforskere.

VG publiserte torsdag en meningsmåling som viser at Senterpartiets oppslutning raser, mens klimapartiene SV, Venstre og MDG går samlet frem.

– Det mest interessante med målingen er Senterpartiets nedgang. Den er større her enn i andre målinger i samme tidsrom, selv om Senterpartiet går ned på andre målinger også, sier Stine Hesstvedt, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning,

Hun peker på at bakgrunnstallene viser at flere av Sps velgere har havnet på gjerdet, og at partiets velgerlojalitet går ned.

58 prosent av Sps 2017-velgere sier de ville stemt på partiet igjen. Kun Frp og Venstre har lavere velgerlojalitet, viser målingens bakgrunnstall.

I tillegg har én av fem Sp-velgere fra 2017 satt seg «på gjerdet» og sier de er usikre på hva de vil stemme.

Klima dominerer

Hesstvedt mener Sps tilbakegang blant annet kan skyldes oppmerksomheten klimaspørsmålet har fått i det offentlige ordskiftet de siste ukene.

– Fremleggelsen av FNs klimarapport har nok hatt en effekt. Senterpartiet har ikke noen klar miljøprofil, slik som flere av de andre partiene som går fram på målingen. Sps sakseierskap er til distriktspolitikk, som har dominert ordskiftet lenge. Derfor blir det spennende å se hva slags tema som vil dominere de neste ukene.

RØDGRØNNE: Dagens VG-måling gir fremgang for Rødt-leder Bjørnar Moxnes, SV-leder Audun Lysbakken) og MDG-leder Une Bastholm. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums oppslutning stuper.

Grunn til bekymring for Vedum

Hun får følge av Johannes Bergh, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

– Sp opplever tilbakegang. Det er en trend som også er bekreftet av andre målinger, sier han.

– Utviklingen i valgkampen har kanskje ikke vært til Sps fordel. Saker som ikke er Sps kjernesaker har kommet opp og blitt diskutert. Det gjelder klima/miljø-saken og sosiale forskjeller, hvor de andre partiene på venstresiden står sterkt, sier Bergh.

– Har Vedum grunn til å være bekymret?

– Ja, denne målingen gir grunn til bekymring. Jeg vil anta at denne målingen gjør Sp bekymret og skuffet, sammenlignet med forventningene de sikkert har hatt i det siste om å få et rekordgodt valgresultat, sier Bergh.

FORSKER: Johannes Bergh, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Usikre velgere

Hesstvedt viser til at en av fem velgere ifølge VGs måling ennå ikke har bestemt seg.

– Velgerne er på vandring, og derfor ser vi så ulike resultat i flere målinger.

– Det er fremdeles et klart flertall til venstresiden samlet sett. Så det ser ennå ut som om det går mot et regjeringsskifte, men det er ikke like klart som det så ut til å være før sommeren, sier Hesstvedt.

Tross dagens måling mener Bergh det fortsatt er flere lyspunkter for Vedum nå.

– På et snitt av målingene ligger Vedum an til å gjøre et rekordgodt valg for Sp. Vedum var valgvinner i 2017 og 2019, og mye tyder på at den mobiliseringen som partiet har opplevd ikke forsvinner. Protesten mot sentralisering og regjeringens reformer, som Sp har stått for, er en potent protest som det vil være mulig å mobilisere på frem mot valget, sier Bergh.