Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby forlenger unntaket for fraværsregelen i videregående skole. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Unntaket fra fraværsreglene i videregående skole forlenges

De midlertidige unntakene fra fraværsreglene i videregående skole blir forlenget ut september.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Så lenge covid-19 tilsier at enkelte elever ikke skal møte på skolen, trenger vi unntak i fraværsreglene. Uten egnede unntaksregler er det stor risiko for at smittevernreglene enten ikke overholdes, eller at konsekvensene for enkeltelever blir urimelige, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Elever over 18 kan levere egenmelding, mens elever under 18 år må ha erklæring fra foresatte. Fraværet skal ikke bli ført opp på vitnemålet.

Unntaksregelen omfatter tilfeller hvor elevene har milde luftveissymptomer eller annen sykdomsfølelse, i tillegg til karantene og isolasjon.