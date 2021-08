VIL HA VAKSINE: Maria Henriette Mellem (15) vil vaksineres så hun kan besøke bestemoren i Nederland før det er for sent. Foto: Privat

Maria Henriette (15) vil ha coronavaksine: − Kjempeteit at jeg ikke får bestemme selv

Maria Henriette Mellem (15) får ikke ta coronavaksine fordi hun er for ung. Det gjør henne sint.

Publisert: Nå nettopp

– Da jeg leste på VG at myndighetene mener at ungdom bare kan få corona og at vi ikke blir så syke, begynte jeg nesten å gråte, sier Mellem til VG.

I et tidligere intervju med VG har statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sagt at det ser ut til at vi kan leve som normalt fra september. Da sa de også at de som ikke var vaksinert ville få corona.

Norske helsemyndigheter har ikke åpnet for at barn og unge under 18 år kan få coronavaksine, med mindre de er i risikogruppen. Det får Mellem til å reagere.

– Jeg ble så sint av å lese det. Jeg har absolutt ikke lyst til å få corona, for jeg har hørt hva som har skjedd med noen unge, og at de har fått plager senere. At jeg har en regjering som mener at jeg like greit kan risikere å få de plagene senere i livet gjør meg kjempesint, sier Mellem.

– Barn blir også syke, og risikerer å bli syke i lang tid.

Vil besøke bestemor før det er for sent

Fredag ble det klart at Norge får én million ekstra vaksinedoser og at gjenåpningen fremskyndes med to uker. Også avgjørelsen om man skal vaksinere 16- og 17-åringene fremskyndes.

Regjeringen venter fortsatt på FHIs vurdering av hvorvidt man skal vaksinere barn ned til 12 år, et arbeid som skulle settes i gang over sommeren. Men med de nye vaksinedosene, er det trolig at dette også kan gå i gang raskere.

For 15 år gamle Mellem er det også viktig å få vaksine slik at hun kan besøke bestemoren i Nederland, forteller hun.

– Jeg har en bestemor jeg kanskje ikke får sett mer, siden det ikke går så veldig bra med henne. Det går mot slutten og jeg vil gjerne se henne før det er for sent.

Bestemoren bor på sykehjem i Nederland.

– Jeg begynner på videregående på mandag, og drar jeg må jeg både i karantene i Nederland og når jeg kommer hjem. Det går ikke med skolen. I tillegg får jeg ikke komme på sykehjemmet uten å være vaksinert, sier Mellem.

Mer redd for corona enn bivirkninger

Allerede i mai utvidet EUs legemiddelsamarbeid EMA den betingede godkjenningen for Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år. I juli begynte Danmark med vaksiner for barn fra 12 år. Det samme gjør Israel, Finland, Canada og USA.

Mellem mener hun selv burde få avgjøre om hun vil ha vaksinen og at det burde åpnes for barn og unge, slik mange andre land har gjort.

– Det er kjempeteit at jeg ikke får bestemme selv. Nå har FHI anbefalt vaksine til 16-17-åringer i flere uker, og andre land har vaksinert barn lenge. Jeg blir 16 om noen uker, så jeg håper at det åpner snart. Men det har tatt for lang tid. Vi burde få bestille time nå, sier hun.

Regjeringen har sagt at de vil vente til det foreligger mer informasjon om hvordan vaksinene virker på barn og unge.

– Jeg er mye mer redd for å få corona enn bivirkninger av vaksinen. Hadde jeg fått tilbudet nå, hadde jeg tatt den med det samme. Jeg kan virkelig bestemme dette selv.

– Trist at jeg må ta den vurderingen

Mellem er redd for at coronapandemien vil ødelegge for skolen.

– Hvis jeg ikke kommer på skolen, og skolene er grønne, vil jeg få fravær. Jeg vil ikke få fravær, men jeg vil heller ikke få corona. Så det er nesten så jeg stiller meg spørsmålet: Vil jeg risikere å få problemer med skolen eller vil jeg risikere å få corona? Det er trist at jeg må ta den vurderingen, sier Mellem.

Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet innebærer at barn ved skoler og barnehager ikke skal i smittekarantene, men testes flere ganger for å spore eventuell spredning. Men flere kommuner vet ikke hvordan de skal få til det nye testsystemet.

Moren til Mellem, Anne-Lise H. Rolland, støtter datteren fullt ut.

– Det er bra at hennes stemme kommer ut. Her i Oslo er det økende smitte like før skolestart, og når myndighetene da sier at du enten er vaksinert eller får corona, blir det veldig feil at ungdom ikke får vurdere om de vil vaksineres, sier hun.