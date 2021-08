Studenter skal snart tilbys andre dose med vaksine i kommunene de studerer, og nå jobber kommunene for å finne en måte å organisere vaksineringen på.

– Nå som de aller fleste har fått første vaksinedose, vet vi at dette beskytter svært godt mot alvorlig sykdom. Vi har også valgt å legge til rette for at studenter kan få sin andre dose i den kommunen hvor de studerer, slik at de skal slippe å reise tilbake til sin hjemkommune for de som har fått første dose der, sier Asheim.