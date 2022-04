DUELLEN: Erna Solberg og de borgerlige tapte valget med et brak. Men hun er akkurat nyvalgt leder i Høyre og utfordrer Jonas Gahr Støre, på en måte som velgerne liker.

Ny VG-måling: Dødt løp mellom blokkene

Erna Solbergs Høyre går frem, og blå side har spist opp nesten hele det store rødgrønne flertallet som ga regjeringsskifte i høst.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

100 rødgrønne mandater mot 68 borgerlige.

Det var det store rødgrønne flertallet under stortingsvalget i 2021, som feide Erna Solberg ut av Statsministerens kontor og som gjorde at Jonas Gahr Støre kunne bli statsminister.

Syv måneder senere er det store flertallet blåst bort. På VG Partibarometer for april er det rødgrønne flertallet nede i 85–84-ledelse.

– Det er nå i realiteten dødt løp. Jeg kan ikke huske et raskere og større fall: Det er rekord i mistet oppslutning for en regjering på så kort tid etter et valg, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen.

TRYGGHET: Erna Solberg sier de vil skape trygghet for folk i en usikker tid.

Solberg: – Mange er urolige

Erna Solberg, som sist helg ble gjenvalgt for nok et år som Høyre-leder, er glad for fremgangen, men minner om at det er lenge til neste valg.

– Det er veldig hyggelig med gode løypemeldinger fra velgerne, selv om det er lenge til valg. Akkurat nå er det viktigste å følge krigen i Ukraina og sørge for at Norge bidrar med det vi kan i den dramatiske situasjonen hele Europa står i, sier Solberg.

– Det må vi ta på alvor

Høyre varslet onsdag kveld at partiet vil støtte krisepakken på 14.4 milliarder regjeringen har lagt frem, der det blant annet ligger en betydelig opptrapping til forsvaret.

– Høyre er opptatt av å skape trygghet for folk i en usikker tid. Mange i Norge er urolige nå, både på grunn av krigen, men også fordi de er bekymret for egen økonomi i møte med økende renter, høye priser på strøm, bensin, mat og på toppen av alt økte skatter for folk og bedrifter. Det må vi ta på alvor.

Alle tallene ser du her:

Nær flertall

Olaussen i Respons påpeker at borgerlig side kun er en liten oppgang for Venstre unna å vinne tilbake flertallet, på denne målingen.

– Med Venstre på fire prosent hadde de fått syv plasser på Stortinget i stedet for tre. Det ville gitt borgerlig flertall.

Han sier det er meget spesielt at en regjering faller så mye i oppslutning gjennom krisetider.

– Regjeringen har måtte håndtere krise på krise siden de tiltrådte, nå senest krigen i Ukraina og konsekvensene av den. Vanligvis får regjeringspartiene styringstillegg når slike kriser inntrer; i usikre tider er det ofte slik at velgerne gir støtte til styringspartiene, sier Olaussen.

– Det spesielle er at Ap og Sp ikke har fått det, legger han til.

Info Andre Gruppen «andre» omfatter: Demokratene: 1,5 %

Pensjonistpartiet: 0,7 %

Liberalistene: 0,4 %

Industri- og næringspartiet: 0,4 %

Partiet De Kristne: 0,2 %

Pasientfokus: 0,2 % Vis mer

Går fra Sp til Høyre

Olaussen sier det er to hovedbevegelser som har gitt dødt løp: en overgang fra Ap og Sp til Høyre og Frp.

– Frem til nå har vi sett overgang fra Ap til Høyre. Og fra Sp til Frp. Det nye nå er at vi ser en overgang fra Sp til Høyre. 60.000 velgere som stemte Sp i høst, stemmer nå Høyre. Ap har mistet 50.000 stemmer til Høyre.

Han sier at underlagsmaterialet også viser at velgerne til Ap, og spesielt Sp, er lite lojale.

– Lojaliteten er på 65 prosent i Ap og nede i 44 prosent i Sp. Det betyr at under halvparten av de som stemte Sp i høst, sier de ville gjort det valget i dag.

– Partimålinger underordnet

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre sier at de hele tiden jobber for at velgerne «skal se at Arbeiderpartiet står for rettferdig og trygg styring i en urolig tid».

PRIORITET: Jonas Gahr Støre sier at krigen og flyktningsituasjonen er pri en.

– Når det er sagt, blir partimålinger underordnet i disse dager. Med krig i Europa og millioner av mennesker på flukt fra Russlands brutalitet og grusomhet, settes vi som fellesskap på en prøve som vil kreve mye av oss, sier han og viser til at Norge skal ta imot veldig mange flyktninger på kort tid.

– Og det skal vi gjøre med solidaritet og varme. Regjeringen jobber nå intenst for at vi sammen med kommunene, arbeidslivet og frivilligheten skal få til dette på en god måte.

Her er de andre sakene han trekker frem, som han mener vil kunne bidra til å snu trenden:

– Vi fortsetter arbeidet for å kutte klimagassutslipp, sikre god velferd nær folk og skape arbeidsplasser i et trygt arbeidsliv.