UTELUKKER IKKE: Liv Signe Navarsete ga seg i toppolitikken i 2021. Nå nevnes hun som potensiell statsråd. Her fotografert sommeren 2020.

Navarsete om mulig comeback: − Hyggelig å bli pekt på

Hvem skal bli ny forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen? Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete skal være en av de mulige kandidatene. – Jeg skal tenke meg nøye om hvis jeg blir spurt, sier hun til VG.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag ble det kjent av forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) trekker seg, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

Nå er arbeidet i gang med å finne hans erstatter som forsvarsminister.

– Trygve og Jonas har en jobb å gjøre

En av dem det pekes på, blant annet av politiske kommentatorer i Bergens Tidende og Nationen, er Sp-veteranen Liv Signe Navarsete (63).

– Jeg tenker ikke så mye på det før jeg eventuelt får et spørsmål. Men det er selvfølgelig alltid hyggelig å bli pekt på i politisk sammenheng, sier Navarsete til VG.

– Jeg har fått mange hyggelige meldinger i dag, og det er kjekt. Men jeg vet at Trygve og Jonas har en jobb de må gjøre. Så får vi se, fortsetter hun, og sikter altså til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre.

Navarsete trakk seg som leder av Senterpartiet (Sp) i 2013, og varslet i 2020 at hun ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget etter å ha representert hjemfylket Sogn og Fjordane i 15 år.

I tillegg til seks år som partileder før Slagsvold Vedum tok over stafettpinnen, har Navarsete bekledd rollen som både samferdselsminister og kommunal- og regionalminister.

– Hvordan vil du stille deg til et eventuelt tilbud?

– Jeg vil ikke bruke mange kalorier på det nå, jeg kom nettopp opp på hytta, og vi skal kose oss.

– Får jeg spørsmålet, skal jeg tenke meg veldig nøye om. Jeg kommer ikke til å svare tvert nei, men tenke meg om.

– Er du motivert for et comeback i toppolitikken?

– Jeg sluttet ikke på Stortinget fordi jeg var demotivert. Og jeg driver fortsatt på i lokalpolitikken, og deltar i den regjeringsoppnevnte Forsvarskommisjonen, svarer Navarsete.

Disse kan være aktuelle

1 / 6 MULIG KANDIDAT: Marit Arnstad. MULIG KANDIDAT: Ola Borten Moe. MULIG KANDIDAT: Geir Pollestad. MULIG KANDIDAT: Ivar Prestbakmo (til venstre). Her med Høyre-politiker Dag Sigurd Brustind i Ibestad. MULIG KANDIDAT: Sigbjørn Gjelsvik. MULIG KANDIDAT: Harald Sunde. forrige neste fullskjerm MULIG KANDIDAT: Marit Arnstad.

Men det er ikke bare Navarsetes navn som trekkes opp av hatten i jakten på landets nye forsvarsminister. Disse Senterparti-toppene blir nevnt som mulige kandidater:

Marit Arnstad (59). Parlamentarisk leder, stortingsrepresentant og medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Ola Borten Moe (45). Forsknings- og høyere utdanningsminister, og nestleder i Sp. Dersom det blir Borten Moe, må statsminister Støre foreta en rokering i regjeringen.

Geir Pollestad (43). Parlamentarisk nestleder i Sp.

Ivar Prestbakmo (53). Fylkesordfører i Troms og Finnmark og fast møtende vararepresentant på Stortinget for Sandra Borch.

Sigbjørn Gjelsvik (48). Finanspolitisk talsperson i Sp.

Foruten alle Sp-toppene, trekkes den tidligere forsvarssjefen og Sp-medlemmet Harald Sunde (68) frem som aktuell, ifølge Aftenpostens kilder. Han var forsvarssjef fra 2009–2013 og har sin bakgrunn fra Hæren.

Vil rydde opp i mulige metoo-bomber

I forbindelse med Enoksens avgang, har Liv Signe Navarsete tatt til orde for en metoo-gjennomgang i politikken, melder NRK.

– Tror du det finnes flere slike saker?

– Det vet jeg ingenting om. Jeg mener vi bør ha en opprydning ikke bare i Sp, men i alle partier. Slike saker er med på redusere tilliten til oss som politikere, sier Navarsete til VG.

– Vi må ta en skikkelig runde og være sikre på at det ikke ligger flere bomber der.

Mener det burde blitt oppdaget før

Navarsete mener saken om Enoksen burde ha blitt avdekket for lenge siden.

– Dette burde ha vært kjent før man går inn i en så viktig jobb som det Odd Roger gjorde. Mest av alt er det bare trist. Jeg har kjent ham i 25 år, og har ingenting annet enn godt å si om ham. Han har vært en kjempeflink forsvarsminister, sier Navarsete.

KOLLEGER: Navarsete sammen med Odd Roger Enoksen på en pølsefest på Stratos i Oslo i 2006. Den gang var hun samferdselsminister, og han var olje- og energiminister.

– Hvem burde ha oppdaget dette?

– Når man blir statsråd, bør både partiet og Statsministerens kontor vite alt som kan være potensielle bomber. Alle har levd et liv, og ingen går feilfrie gjennom livet. Det kan være mangt som må være greit at man har gjort.

– Men saker som potensielt overrasker, slik som denne her, som gjør at den det gjelder, partiet og hele regjeringen kommer i en trasig situasjon – de må oppdages.

– Det bør foretas en røntgenanalyse av de som skal få toppverv i politikken, spesielt etter metoo.

Det er Statsministerens kontor (SMK) som har ansvar for å drive såkalt «vetting» - eller bakgrunnssjekker - av potensielle statsråder i forkant av utnevnelser.

Enoksen har bekreftet overfor VG at han i forbindelse med bakgrunnssjekken ble spurt om det kunne dukke opp varsler av seksuell karakter på ham. Da skal han ha fortalt SMK at han hadde vært utro, men at han anså det som en privatsak. SMK skal ikke ha spurt om aldersforskjell i relasjonen.

Meldte selv fra om sexmelding

Navarsete har selv tidligere varslet om en grov sexmelding hun mottok fra en partikollegas telefon, der det sto «Vi har lyst på fitta di». Åtte Sp-menn var på hyttetur, og det har ikke blitt kjent hvem som sendte meldingen. To av dem er i dag statsråder.

På spørsmål fra VG lørdag om Sp vil gjøre nye forsøk på å komme til bunns i denne saken, svarer Slagsvold Vedum:

– Den saken var grundig behandlet og er avsluttet.