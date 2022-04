KJÆRESTER: Henrik Asheim (t.h.) og Simon Stisen forteller at de møttes på Tinder.

Høyres nye topp likte å være singel: Nå har han funnet kjærligheten

Søndag velges Henrik Asheim (38) etter alle solemerker som 1. nestleder i Høyre. Det er en lykkelig mann som rykker opp. Da Erna Solberg fikk vite om lykken, «opptrådte hun som en svigermor», ler Asheims kjæreste.

Publisert: Nå nettopp

– Det var her vi gikk ut og spiste sammen for første gang, sier Asheim og ser bort på kjæresten, Simon Stisen (31).

– Men det var ikke her vi møttes, repliserer Stisen:

– Vi møttes på Tinder.

De humrer og ler.

Vi sitter i restauranten Kød i Oslo.

– Klaffet

Paret sier de Tindret en dag midt i juli.

– Første møtet var over en kopp med kaffe, selv om jeg ikke drikker kaffe, sier Stisen.

De sier det bare klikket, litt sånn kjærlighet ved første blikk.

– Ja, det var jo det, sier Asheim.

– Jeg har vært på en og annen date opp gjennom livet, men det er sjelden det klaffer så med en gang som da vi møttes: Du bare gleder deg til neste gang vi skal møtes og da vi gikk var det en selvfølge at vi skulle treffes igjen, sier Stisen.

RÅDHUS-HISTORIE: De forteller en fornøyelig historie om sin første offisielle opptreden, i Oslo rådhus, hvor Høyre-leder Erna Solberg ikke kunne kue sin nysgjerrighet.

Asheim skal med Erna Solberg og 2. nestleder Tina Bru fronte Høyres politikk frem mot kommunevalget neste år og stortingsvalget i 2025.

Han sier han vil prioritere tre ting:

En ny frihetskamp, kamp mot populisme og mer internasjonalt samarbeid – ja til EU.

– Hvorfor trenger vi en ny frihetskamp?

– På 80-tallet handlet frihetskampen om valgfrihet i privat sektor. Den vant Høyre da vi opphevet telemonopolet, åpnet for at vi kunne ha flere kanaler enn bare NRK og sørget for at butikkene kunne holde åpent lengre enn til klokken fem.

– Feil vei

Han legger til:

– Det siste mot Aps stemmer. I dag er dette selvfølgeligheter. Nå står frihetskampen i møte med offentlig sektor, sier han og tar oss punktvis gjennom et liv:

– Hver dag fødes det 150 barn i Norge. Med det grunnlaget de rødgrønne politikerne legger så får ikke disse barna velge hvilken videregående skole de skal gå på.

– De får ikke bestemme selv hvor de skal behandles den dagen de blir syke.

– Og den dagen de blir gamle så får de ikke velge hvilket sykehjem de skal bo på, eller hvilken hjemmehjelp som skal komme hjem til dem. Det mener jeg er feil vei å gå.

– Det kan fremstå som en kamp for privatisering?

– Skal du ha mulighet til å velge, så må det være flere tilbydere – og det er det ofte private som gjør. Vi har vært for defensive i kampen for de private. Vi vurdere vært tydeligere på at folk må ha noe å velge mellom. Det er en kamp for frihet til å velge. Vi trenger et godt offentlig tjenestetilbud, men det må finne alternativer til bare offentlig drift.

Han sier at han vil bekjempe all populisme.

– Høyre er ikke og skal ikke være, mest for eller mest mot de sakene som til enhver tid dominerer i mediebildet, sier han og utdyper veien:

– Det siste vi trenger er flere politikere som snur kappen etter vinden. Vi trenger mindre symbolpolitikk, og flere partier som bruker tid, penger og krefter på å løse de utfordringene folk møter i sin hverdag.

– Fristende å kaste seg på

Han sier han og Høyre skal være motvekt mot populisme og snu kappen etter vinden:

– Det er lett å si, men ikke like enkelt å holde i kampens hete, hvor de siste velgerne skal overbevises før et valg?

– Jeg tror det er et løfte du må si mange ganger til deg selv, for å holde det. Særlig i slutten av valgkamper er det lett å ty til lettvinte løsninger.

Han bruker dagens regjering som eksempel.

– Noe av det de sliter med, kanskje spesielt Sp, er at de lovet altfor mye. Det visste de og det straffer dem nå. Vi skal være et ansvarlig opposisjonsparti og har vist det blant annet gjennom å gå mot forslag fra Frp og SV om økt pengebruk.

Han erkjenner at det vil bli vanskelig.

– Det kommer saker det vil være fristende å kaste seg på og det kommer sikkert jeg og Høyre til å gjøre noen ganger, men målet er å ikke la seg rive med av de populistiske bølgene som vi opplever mer av i dag enn tidligere.

– Medlem i KrF

Stisen sier han har stort politisk engasjement, dog ikke med Høyre som base.

– Jeg har vært medlem av KrF i rundt ti år, men aldri hatt politiske verv. Det ble KrF fordi det var partiet som traff meg best verdimessig. Jeg er kristen og kristne verdier er viktig for meg.

– Hvor sto du i retningsvalget mellom å støtte høyre- eller venstresiden i KrF?

– Jeg var enig i at KrF skulle samarbeide med høyresiden.

Asheim nikker ivrig og glad.

De sitter med hver sin biff tartar på tallerkenene og nyter litt ro: Klokken er bare fire og foreløpig er det få andre gjester på bordene rundt oss.

ER LÆRER: Simon Stisen er lærer på Høvik barneskole i Bærum. Han sier han har en litt spesiell fagkombinasjon.– KRLE, samfunnsfag og matte. Jeg gikk etter de fagene jeg liker best. Jeg er en evighetsstudent og holder på ennå, men en mba, sier han.

Stisen sier at han i ungdomstiden slet med troen.

– Det var en periode da jeg ikke regnet meg som kristen.

– Du har tvilt deg frem til troen?

– Ja, det var ting jeg måtte bryne meg på. Du må finne deg selv og hva du står for. Jeg kom til slutt frem til at jeg ville være kristen og at jeg står for det.

Han sier hans far ikke var troende, men det var hans mor, hjemme i Mandal.

– Jeg har vokst opp i Den Frie Evangeliske forsamling og i dag går jeg i pinsemenigheten i Oslo.

– Min kristne tro er ikke til stede

Vi kikker bort på Asheim og ser på uttrykket at han falt langt fra den kristne stammen.

– Min kristne tro er ikke til stede. Jeg er ateist.

– Så han er sjanseløs til å omvende deg?

– Ja, jeg tror vi er like sjanseløse begge to, til å omvende den andre. For meg som har vokst opp på det sentrale Østlandet, har jeg aldri hatt religionen tett på.

Han sier utgangspunktet likevel er spennende.

– Vi har hatt noen diskusjoner, noen gang heftige. Når en tror på Gud og en ikke gjør det, er det ikke så lett, men vi har spennende diskusjoner.

– Vi har en grunnleggende forståelse for at vi tenker ulikt om religion, og det er spennende å høre hva den andre tenker når ulike problemstillinger dukker opp. Vi er ikke et ektepar fra 50-tallet der man måtte nikke i takt, sier Stisen.

– Vi er ganske enige i samfunnssyn. Jeg tror jeg vil si at jeg er blitt hakket mer tolerant etter at jeg ble kjæreste med Simon; du kan være fra Sørlandet og være med i en pinsemenighet og likevel ha et moderne verdigrunnlag og liv, sier Asheim.

– Det nærmeste du kommer, er en pilsemenighet?

– Ja, ler han og plinger i glasset:

– Det er også en menighet.

TOPPTRIOEN: Søndag ligger denne trioen at til å bli Høyres nye ledelse. Asheim og Solberg – og 2. nestleder Tina Bru i midten.

– Norgesmester i bodybuilding

Hans kjæreste har skrevet på Facebook at han drakk sin første kaffekopp i fjor og at han ikke drikker alkohol.

– Min familie har vært engasjert i avholdssaken og jeg har kommet tett på mennesker som har slitt med rus. Jeg fordømmer ikke dem som nyter noen glass, men jeg har ikke behov for å ruse meg, sier Stisen.

– Serverer du Asheim vin når du lager middag?

– Ja, det har jeg ikke noe problem med, selv om jeg er avholdsmann.

– Jeg fikk, som en av mange gaver fra Simon, en flaske vin av ham til jul, sier Asheim.

Stisen ser veldig fit ut, men han kommer til kort i familien.

– Familien min er bodybuildere: Broren min har vært norgesmester i bodybuilding, faren driver treningssenter og har vært i Norgestoppen. Jeg er sånn sett familiens svarte får. De anklager meg både for å være spinkel og for feit, ler han.

Vi tusler ut i det fine vårværet og går en tur mot Akershus festning.

IKKE EU-ENIGE: Asheim er EU-tilhenger, mens kjæresten er en tviler.

– Jeg hater det

Asheim erkjenner at han ikke er like flink til å trene.

– Det hender jeg trener styrke i treningsrommet i kjelleren på Stortinget og løper på tredemølle. Men jeg hater det, så det er ikke så ofte.

Asheim har sagt at han trives som singel.

– Ja, det er sant. Jeg har vært singel i ganske mange år. Det plaget meg aldri å være det, men nå som jeg har møtt Simon, så merker jeg at det gir en ekstra dimensjon i livet, at det er noen du må tas hensyn til. Og som har noe å fortelle fra et klasserom. Det er veldig fint.

– Politisk interessert

Han legger til at det også er kjekt å ha noen å dele frustrasjoner med.

– Vi deler våre frustrasjoner over middagsbordet. Og så er vi ferdige med dem.

– Er det plagsomt mye politikkpreik?

– Nei, jeg synes ikke det, sier Stisen:

– Jeg har alltid vært politisk interessert. Jeg har savnet noen å snakke politikk med og det får jeg tilfredsstilt nå.

«GODKJENT»: Erna Solberg sier hun er glad for at de har funnet kjærligheten.

Den siste av de tre fanesakene til Asheim er åpne dører for internasjonalt samarbeid.

– Høyre har alltid vært et parti som mener Norge blir bedre i samarbeid med andre. Vi er for NATO. Vi er for EØS-avtalen, og vi er for mer europeisk samarbeid – på sikt som fullverdig medlem i EU.

– Egentlig mener du at vi bør søke om EU-medlemskap, og at eneste argument mot er at neiflertallet er så stort at du mener det ikke er riktig nå?

– Det er riktig. Ja-siden sitter og venter på at folk skal ombestemme seg. Situasjonen vi lever i viser at ja-siden må begynne å argumentere for og vise frem fordelene ved tettere europeisk samarbeid.

– Bare Vedum i hele verden

Han sier at det vil være opportunistisk å argumentere for at krigen i Ukraina er et godt ja-argument.

– Men det er vel bare Trygve Slagsvold Vedum i hele verden nå som mener at EU er mindre relevant nå. Det er en absurd påstand, når du ser på samholdet vi ser i EU nå og når du så klart får se hvem våre venner er.

Han sier at folk også må se og forstå at EU for tiden er den største klimakraften i verden.

– De driver frem klimakutt og mål mellom landene i EU, men er også den tunge drivkraften i det globale arbeidet.

UT PÅ TUR: De sier det er mye ute og spiser og koser seg. Fremover blir det ut på tur: – Jeg tror vi kommer til å reise mye, sier Stisen.

Mens Asheim er EU-tilhenger er kjæresten en tviler.

– Jeg har det forholdet til EU som mange har til Gud; jeg tviler. Jeg skulle ønske at jeg klarte å tro på det, men jeg klarer ikke helt. Jeg trygler på mine kne om at Henrik skal overbevise meg. Han viser til mye bra, men han har ennå ikke klart det.

– En snakkis i rommet

De har vært forsiktige med noen offentlige opptredener, men godter seg når de forteller om debuten.

– Første gang jeg hadde med Simon som ledsager var på Stortingets fireårsmiddag i Oslo rådhus i slutten av september.

– Det var første gang jeg var med som kjæreste, sier Stisen.

– Vi koste oss, men oppdaget jo at det ble en snakkis i rommet; hvem er han der som er med Henrik – en fyr de ikke hadde sett før, sier Asheim, før han fortsetter:

– Så møtte vi Erna.

Stisen skyter inn:

– «Svigermor».

De ler så de rister.

FINTFOLK: I mørk dress og tversover stilte Asheim for første gang med sin kjæreste i et offisielt oppdrag i Oslo rådhus etter valget i høst. Mange lurte fælt på hvem Asheim hadde med seg.

– Erna hadde fanget opp dette, så hun kom bort til meg og spurte hvem jeg hadde med meg, sier Asheim.

– Veldig gøy

Stisen var akkurat da i en annen del av lokalet.

– Jeg fortalte at det var en kjæreste og at hun skulle få hilse på ham etterpå. Men da var hun ikke til å stoppe, sier Asheim.

– Hun begynte å marsjere gjennom rommet og fikk tak i Simon, sier Asheim.

På andre siden av rommet så Simon at Solberg kom mot ham.

– Hun spurte og grov om hvem jeg var og hva jeg holdt på med. Det var veldig hyggelig, men det var jo for å kontrollere litt. Sånn føltes det – litt sånn svigermoraktig. Det var veldig gøy, sier Stisen.

FEST: Høyre-leder Erna Solberg hadde Henrik Asheim som ledsager under kongeparets middag for stortingsrepresentantene på Slottet i høst.

Solberg sier til VG at hun gleder seg.

– Det er alltid fint når noen finner kjærligheten og ha noen å dele sine opplevelser med. I politikken er det også bra å ha noen å lade ut med når det blåser.

Og legger hun til:

– Det jorder deg litt i hverdagen når du har noen andre nær deg i livet.

Vedum står på sitt

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det er han som har rett.

– Mine uttalelser som Asheim refererer var knyttet til en forsvarsalliansedebatt om NATO og EU, hvor mitt poeng var at EU er blitt mindre militært tung etter at Storbritannia forsvant som medlem. Britene er den største forsvarsmakten i Europa og med dem ute av EU, er forsvarskraften blitt svakere, sier Vedum.