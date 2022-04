FORNØYD: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ingenting mot den markante nedgangen i søknader om å starte nye privatskoler. Bildet er fra et besøk Rosenholm skole på Holmlia i Oslo, der Brenna selv var elev i oppveksten.

Stup i søknader om å starte privatskole

Antall søknader om å opprette privatskoler har stupt fra 48 i 2018 til kun 10 i år. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) liker nedgangen, som er et trendbrudd.

Av Frank Ertesvåg

– Jeg synes en nedgang fra 48 til 10 er veldig positivt. Det betyr at også de som starter privatskoler, oppfatter signalene fra denne regjeringen tydelig – om at vi ønsker å styrke fellesskolen, sier Brenna til VG.

De siste ti årene er det kommet netto 96 nye private skoler i Norge, mens det er lagt ned 266 offentlige skoler i samme periode, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Tallene er nettotall, det vil si antallet nye skoler minus nedlagte.

De viser også at siden skoleåret 2011/2012 har andelen privatskoler økt fra 6 til 10 prosent av det totale antall grunnskoler i Norge.

VIL SPEILE SAMFUNNET: Tonje Brenna mener en sterk fellesskole med et mangfold av elever speiler det norske samfunnet bedre enn private skoler.

De private skolene finansieres gjennom flere hundre millioner kroner i statlig støtte. I tillegg koster elevplassene noe skolepenger.

– En ting er at mange privatskoler trekker mye penger ut av den offentlige skolen. Men nå er det viktigere enn noensinne å ha en sterk fellesskole. Man skal forberede barn og unge på å komme ut i samfunnet. Hvis ikke klasserommet speiler det samfunnet som elevene skal komme ut i, så er jeg redd de unge ikke er godt nok forberedt, sier Tonje Brenna til VG.

Info Private skoler økte mest Det er 2741 grunnskoler i Norge, hvorav 270 er private.

Av de 22 nye skolene som ble opprettet i 2021, var 9 private.

De siste 10 årene er det opprettet 106 offentlige og 138 private grunnskoler.

57 prosent av alle nye grunnskoler de siste ti årene er private.

442 av de 484 skolene som har blitt nedlagt i samme periode offentlige. (Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

– Driver Ap med et korstog mot privatskoler i Norge?

– Jeg vil mene at Ap har hatt en veldig pragmatisk tilnærming til private skoler. Vi har sagt at pedagogiske alternativer skal være mulig. Men det er et faresignal at det ble etablert om lag to nye privatskoler i måneden de siste årene – under Erna Solbergs tid som statsminister, sier Brenna som mener privatisering av fellesskolen var den største skolepolitiske reformen fra den borgerlige regjeringen.

– Hva er så farlig med privatskoler?

– Jeg mener ikke at private skoler i seg selv er farlig. Men jeg er opptatt av at det mangfoldet vi har i samfunnet ellers – det må speiles i skolene våre. Ellers så forbereder vi ikke elevene våre reelt på det samfunnet de skal ut i, svarer Brenna.

STØTTER PRIVATSKOLER: Margret Hagerup er en av Høyres talspersoner i skolesaker på Stortinget.

I 2015 ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om å myke opp privatskoleloven. De ga klarsignal for støtte også til profilskoler med faglig fokus rettet mot et emne eller en spesiell pedagogikk. Skolene måtte vise at de var annerledes enn vanlige skoler.

Margret Hagerup (H) i Stortingets utdanningskomité reagerer på Tonje Brennas tilnærming til privatskolene – eller friskolene som Høyre omtaler de som.

– Etableringen av friskolene har gitt et godt alternativ til den offentlige skolen. Derfor skulle jeg ønske at regjeringen videreførte tilretteleggingen for disse i stedet for å la ideologi overstyre gode alternative skoletilbud, sier Hagerup til VG.

SKOLESKIP: Skoleskipet Gann i Rogaland er i praksis en videregående skole i yrkesfag som teknikk og industriell produksjon samt maritime fag. Kronprins Haakon besøkte skoleskipet i 2017.

Hun minner om at rundt 95 prosent av elevene går i den offentlige skolen.

– Det er viktig å satse på god kvalitet der. Men det har vist seg at friskoler, som for eksempel et realfaggymnas eller det private friskolen Skoleskipet Gann i Rogaland gir gode alternative skoletilbud som det offentlige ikke har fra før, sier høyrepolitikeren på Stortinget.

– Rundt 10 prosent av landets videregående skoler er private. Du er ikke redd for at disse kan utkonkurrere offentlige videregående skoler noen steder?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg tror de utfyller- og gjør de offentlige skolene bedre, svarer Hagerup.