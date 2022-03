Omdiskutert sikkerhet

Fredag kveld styrtet et amerikansk militært fly av typen V-22 Osprey i Beiarn kommune i Nordland. Sikkerheten til flytypen har vært omdiskutert

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Natt til fredag melder politiet at det ikke er tegn til liv der flyet har styrtet. Et mannskap på fire amerikanere skal ha vært ombord.

Dårlig vær gjør arbeidet til redningsmannskapet vanskelig gjennom natten.

28 ulykker

Flyet er et Bell-Boeing V-22 Osprey-fly. Det er et amerikansk tomotors militært fly som tar av og lander som et helikopter og dreier motorene og flyr som et fly når det er i lufta.

Siden flytypen ble tatt i bruk av det amerikanske forsvaret i 2007, har de vært involvert i 28 ulykker av ulik alvorlighetsgrad, ifølge The Aviation Safety Network.

Under tester da flytypen ble utviklet, var den involvert i fire dødsulykker, med til sammen 30 døde. 16 personer har mistet livet i Osprey-ulykker siden 2010.

fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Cpl. Adam Henke / II Marine Expeditionary Force

Oftere involvert i ulykker

Utenfor USA, er det kun Japans selvforvarsstyrker som benytter seg av flytypen V-22 Osprey. Der ble den tatt i bruk fra 2012, på grunn av at den skulle være tryggere enn andre militære fly.

I 2017 meldte den japanske avisen Mainichi Shimbun at nye tall derimot viste at Osprey-fly oftere var involvert i alvorlige ulykker.

Havarikommisjonen er varslet

Havarikommisjonen for luftfart er varslet om hendelsen i Norge.

HRS har ingen teorier eller indikasjoner på hva som kan ha skjedd, eller om været kan ha noe med hendelsen å gjøre.

Også den amerikanske marinen sier til VG at de kjenner til hendelsen.

– Årsaken til hendelsen er under etterforskning. Vi samarbeider med norske myndigheter som leder denne operasjonen, sier pressekontakt Jacob Sugg.

Politiet i Nordland koordinerer redningsaksjonen.