Kraftstriden i Veitastrond: Sognekraft avviser juks – vil møte bygdefolket til dialog

BERGEN (VG) I vinter ble Sognekraft AS politianmeldt for juks med vannstandsmålinger i den vesle bygda Veitastrond. Etter en gjennomgang Sognekraft har utført, konkluderer selskapet med at målingene er korrekte.

– Sognekraft sine målinger av vannstanden for Veitastrondsvatnet viser korrekte vannstandsmål og er i samsvar med krav fra offentlige myndigheter, skriver selskapet i en pressemelding.

I politianmeldelsen fra bygdelaget og flere privatpersoner i Veitastrond ble det hevdet at Sognekraft i flere år urettmessig hadde operert med et vannstandsmål som er 20 centimeter høyere enn det som er fastsatt i konsesjonen.

VG skrev første gang om saken 30. januar.

Anmeldelsen ble henlagt av politiet etter få dager, og oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Saken undersøkes fortsatt av NVE, får VG opplyst tirsdag.

VIL HA DIALOG: Sognekraft ønsker å møte lokalbefolkningen i Veitastrond sammen med representanter for kommunen.

Sognekraft understreker i pressemeldingen at selskapets regulering av Årøyvassdraget, som inkluderer Veitastrondsvatnet, Hafslovatnet og

Årøyelvi, ikke blir styrt av målestavene som var omtalt i VG og i politianmeldelsen, hverken de som er satt opp av nyere dato eller de som har stått der siden lenge før kraftutbyggingen.

– Vannstandsreguleringen blir årlig kontrollert mot faste punkt i fjell, heter det i pressemeldingen.

VG tok bilder av to målestaver i Veitastrond.

Om den ene, ved Klubben, skriver Sognekraft at den er satt opp av NVE før

utbyggingen, etter lokalt høydemål. I desember i fjor (2021) gjennomførte Sognekraft en avlesing av målestaven, skriver selskapet.

– Avlesingen viste at målestaven ved Klubben gir inntrykk av at vannstand er cirka 20 centimeter høyere enn det som er korrekt etter høydemålene i Sognekraft sin konsesjon for regulering. Dokumentasjon hos NVE viser at målestaven deres ved Klubben ikke er montert opp etter høydesystemet NN1954. Målestaven ved Klubben har Sognekraft aldri eid eller tatt ansvar for.

VISTE FEIL: Konsernsjef Terje Bakke Nævdal i Sognekraft skriver at denne målestaven, som viser 20 centimeter høyere vannstand enn det som er riktig, ble fremstilt som fasit.

Om den andre, som står i et bekkefar i sentrum av bygda, skriver selskapet:

– Sognekraft byttet ut den gamle målestaven her i 2012 etter varsel, fordi den gamle var knekt. Denne målestaven har ikke blitt kalibrert (høydejustert) etter at den ble satt opp i 2012.

Når Sognekraft årlig gjennomfører kontroll av at digital vannstand stemmer med faktisk vasstand, blir dette gjort mot tre fastpunkt, skriver Sognekraft.

– Disse fastpunktene er bolter festet i fjell eller betong. Målingene av vannstanden blir publisert hver eneste time året rundt på Sognekraft sine

hjemmesider, og viser korrekt vannstand for Veitastrondsvatnet og Hafslovatnet, med maks 59 minutt avvik. Kalibrering av skala på målestaver og avlesing av disse, har normalt sett ikke vært en del av denne årlige kontrollen.

STORFLOM: Her ror Bjørn K. Skovly sammen med Luster-ordfører Ivar Kvalen i kano under storflommen i 2018. De siste årene har flere innbyggere i Veitastrond blitt rammet av flom og fått skade på boliger og eiendom.

Konsernsjef Terje Bakke Nævdal i Sognekraft skriver at målestaven ved Klubben, som altså viser 20 centimeter høyere vannstand enn det som er riktig, ble fremstilt som fasit.

– Det er lett å skjønne at følelsene blir sterke når man blir rammet av flom og får skade på egen eiendom, skriver Nævdal.

Nævdal oppfordrer nå alle til å se fremover, og at man «sammen ser på hvordan utfordringene med mer ekstremvær kan løses på best mulig vis».

– Det er viktig at fokus blir sentrert rundt den konkrete problemstillingen med et villere og våtere klima. Sammen med innbyggerne, kommunen og NVE må vi drøfte felles løsninger for fremtiden, skriver Bakke Nævdal.

Han sier Sognekraft sammen med Luster kommune vil ta initiativet til et felles møte mellom partene.

– Dette vil bli gjort når NVE har gjennomført sine undersøkelser i forbindelse med saken.

REAGERER: Bjørn K. Skovly er en av innbyggerne i Veitastrond som politianmeldte Sognekraft AS.

Bjørn K. Skovly er en av innbyggerne som underskrev anmeldelsen av Sognekraft. Han skriver i en e-post til VG at pressemeldingen er «nok et forsøk på teknisk begrunnelse fra Sognekraft».

Skovly reagerer på selskapets forklaring om at reguleringen av vassdraget ikke blir styrt etter målestavene, og viser til konsesjonens første punkt i manøvreringsreglementet der det står at «Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker».

– Når Sognekraft forsøker å renvaske seg fra feil, skjer det med ingeniør-

og digitaliseringsargumenter. Det er ikke fair play. De nye høydene de

har kommet fram til faller også på sin egen urimelighet. Konsesjonen for

Veitastrondsvatnet skulle sørge for at dyrket mark ble beskyttet mot

flom, og nye arealer skulle bli tilgjengelige for bøndene på

Veitastrond. Derfor er det også slik at når vannet når opp til høyeste

regulerte høyde på de riktige vasstandsmerkene, står vannet akkurat

kant i kant med dyrket mark, skriver Skovly.