FUNNET DØD: Nerid Høiness (30) ble funnet død i jungelen i Laos den 22. januar 2020. Hennes kjæreste ble raskt mistenkt i saken, og rømte.

Nerid (30) drept i Laos: Siktede har forklart seg

Norsk politi og familien til Nerid Høiness har endelig fått svar fra Laos.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nerid Høiness fra Nøtterøy ble funnet drept den 22. januar 2020 i jungelen i den sørasiatiske republikken, som ligger mellom Vietnam og Thailand.

Kjæresten hennes, japaneren Hiroyuki Ogu ble raskt mistenkt i saken, og var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol frem til han ble pågrepet i Laos den 20. november i fjor.

Først lille julaften fikk familien og norske myndigheter beskjed om at han var tatt.

Til tross for henvendelser har de ikke hørt noe mer fra Laos. Frem til nå.

– Vi har fått noe svar fra politiet i Laos om videre utvikling i saken, også om avhør av siktede, sier seksjonsleder for etterforskning Knut Erik Ågrav i Tønsberg-politiet til VG.

Ågrav ønsker ikke å uttale seg om detaljer i etterforskningen før saken er avgjort, men opplyser at den nå skal være oversendt fra politiet til laotisk påtalemyndighet, som skal ta stilling til om siktede skal bli tiltalt for drapet eller ikke.

Det er fortsatt uklart hvordan Ogu stiller seg til anklagene om at han drepte sin norske kjæreste.

ETTERLYST: Interpol etterlyste Ogu Hiroyuki etter drapet.

Var på rømmen

I september 2019 dro Høiness fra Bali til Thailand for å følge drømmen om å bli yogalærer. Hun fant sitt paradis på den thailandske øya Koh Phangan, hvor hun også møtte Ogu.

Ifølge politiet i Laos krysset hun grensen mellom Thailand og Laos sammen med Ogu 8. januar 2020. To døgn senere sjekket de inn på et pensjonat i Vang Vieng.

De neste døgnene skal de ha bodd sammen på gjestehuset Souhhakhone View. Men etter 14. januar skal ingen ha sett den norske kvinnen i live.

Et overvåkningskamera skal 19. januar ha fanget den da 38 år gamle japaneren, bærende på en tilsynelatende livløs person som antas å være den norske kvinnen.

Dagen etter sjekket han ut fra pensjonatet.

Den 24. januar fikk Ellen Høiness beskjed om at datteren er funnet død. I forbindelse med pågripelsen, sa hun følgende til VG:

– Det var århundrets julegave. Jeg får ikke Nerid tilbake, men nå forventer jeg at det blir en rettssak og at han blir stilt til ansvar for det han har gjort.