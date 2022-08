HASTVERK: Erna Solberg mener strømstøtten bør økes en måned tidligere enn planen.

Erna Solberg: Vil avbryte ferien for å øke strømstøtten

TØNSBERG (VG) Høyre-leder Erna Solberg ber regjeringen øke strømstøtten til 90 prosent allerede fra september.

– Akkurat nå mener vi prisen har vært så høy gjennom hele sommeren at det vil være det raskeste tiltaket vi kan gjøre på kort sikt. Så mener vi også at vi må se mer på andre tiltak for de som har dårligst økonomi, og så har vi hele situasjonen som dreier seg om næringslivet som er en annen post.

Onsdag er hun i Tønsberg, med Høyre-bussen som kjører sørover fra Oslo for å møte folk og næringsliv, et år før neste kommunevalg.

Dette er blant stedene hvor strømprisen har skutt i været den siste tiden.

I forrige uke gikk strømprisene opp til rekordhøyder, med store forskjeller mellom nord og sør.

Her får du oversikt over strømsituasjonen der du bor.

Villig til å avbryte ferien

Regjeringen er under hardt press, og jobber med nye tiltak mot strømkrisen.

Det er særlig tiltak for magasinfylling og eksportrestriksjoner som blir vurdert for å sikre forsyningssikkerheten – i tillegg til strømstøtte til utsatte bedrifter for å dempe prispresset.

Erna Solberg sier Høyre også blant annet jobber med et forbedret forslag til strømstøtte til småbedrifter. Men allerede nå mener hun det er et konkret behov for øke strømstøtten til norske husholdninger, som Stortinget burde avbryte ferien for å få på plass om nødvendig.

– Hvis regjeringen trenger et vedtak fra Stortinget på dette, så er vi forberedt på å lage til et ekstraordinært møte på Stortinget, sier hun, og legger til:

– Hvis regjeringen ikke trenger det, så bare utbetaler de for september også. Men da må vi gå igjennom og se om det vedtaket som er fattet fra oktober av enkelt kan legges om til å være september.

Strømstøtten er i dag på 80 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og stiger til 90 prosent i oktober, november og desember. Det er dette Høyre vil fremskynde med én måned.

– Alle trodde det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer. men prisene har blitt høyere, særlig på Sør- og Vestlandet. Derfor går vi inn for 90 prosent allerede fra september av, sier Solberg, men presiserer samtidig:

– Økt strømstøtte betyr også at staten må være mer forsiktig med pengebruken på andre områder for å hindre økt press på renten.

Både SV, Rødt og Frp vil avbryte Stortingets sommerferie så de kan vedta nye strømtiltak før ordinær åpning 1. oktober. Stortingets presidentskap skal avgjøre om dette skjer på et møte 8. august.

Stortinget samles i utgangspunktet ikke før 30. september. De ulike komiteene møtes i august og september, men regjeringen får være i fred for muntlige spørretimer på Stortinget.

1 / 2 PÅ TUR: Over ett år før neste kommune- og fylkestingsvalg reiser Erna Solberg rundt i Høyre-bussen for å drive valgkamp i alle landets valgkretser. HASTVERK: Erna Solberg mener strømstøtten bør økes en måned tidligere enn planen. forrige neste fullskjerm PÅ TUR: Over ett år før neste kommune- og fylkestingsvalg reiser Erna Solberg rundt i Høyre-bussen for å drive valgkamp i alle landets valgkretser.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)har advart om at nordmenn kan gå en tøff høst og vinter i møte med høyere strømpriser. Samtidig har han forsikret om at strømstøtten til husholdningene videreføres så lenge prisene er unormalt høye.

Solberg sier Høyre er åpne for å snakke med regjeringen om mer strømstøtte til bedrifter, som regjeringspartiene jobber med, men at hun mener det er mulig å raskt gjennomføre en tidligere strømstøtte-økning for private.

– Hvis regjeringen har andre gode forslag vil vi være åpne for å diskutere. Vi setter oss ned med regjeringen og er åpne for enhver diskusjon om hvordan vi skal utforme dette.

– I deres tid fikk dere også kritikk for å være bakpå med tiltak for å kompensere for strømprisen til folk?

– Vi fikk kritikk for bostøtteordningen som vi har brukt flere ganger i vår periode, og det var 14 dagers forskjell. Det er et halvt år siden vi gikk inn for strømstøtte til bedriftene, det er litt større forskjell en to uker i bostøtte til folk.

– Årsaken er Putins krigføring

Norge har knyttet seg til et felles europeisk energimarked og økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har blant annet medført eksport av store mengder norsk kraft til Europa. Det meste går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

– Der vil dere fortsatt la markedet gå sin gang?

– For det første eksporterer vi nesten ikke strøm for tiden. Vi har eksportert strøm siden 90-tallet i Norge, men økte med to nye strømkabler vedtatt i vår tid. Vi mener fortsatt at det var riktig med det grunnlaget vi hadde for å fatte de beslutningene, men det er jo ikke det som er årsaken til strømkrisen. Det er Putins krigføring, sier Solberg.

Hun understreker at det er 17 kabler til utlandet, 15 av dem fra før Solberg-regjerings tid.

– Det som skjer nå, når Putin struper på gassen som igjen gjør at gassprisene blir astronomisk høye, så gir det gir masse penger til Norge som stat, samtidig gir det en større etterspørsel etter el-kraft.

Makspris på strøm er Høyre også imot:

– Makspris er ikke lurt når det nå snakkes om at det er så ille at det kan bli rasjonering av strøm til vinteren. Da vil ikke makspris hjelpe eller gi noen incentiver for å spare på strømmen, mener hun.