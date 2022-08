TRAFIKKULYKKE: Alle nødetater har rykket ut til Svinesundveien i Halden der det har vært en alvorlig ulykke.

Tre frontulykker på under tre uker: Kommunen vil vurdere strakstiltak

På under tre uker, har totalt 18 personer vært involvert i tre ulike trafikkulykker på samme veistrekning. Nå vil Statens vegvesen undersøke om det er fellesnevnere mellom ulykkene på Svinesundveien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag formiddag rykket alle nødetater ut til en alvorlig front mot front-ulykke på Svinesundveien i Halden. En personbil og buss var involvert i trafikkulykken.

To personer omkom, opplyste operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG.







Fredag 22. juli var det en trafikkulykke på samme veistrekning som denne ulykken. Seks personer var involvert i det som også var en front mot front-kollisjon.

Dagen før, 21. juli, var det også en ulykke på samme strekning. Dette var også en front mot front-ulykke. Fire personer og tre biler var involvert.

Ingen personer omkom eller ble alvorlig skadet etter noen av disse to ulykkene. Det er i forbindelse med den siste ulykken mandag, at to personer omkom og én person alvorlig skadet.

ULYKKE: Torsdag 21. juli var det en trafikkulykke på Svinesundveien i Halden. To biler kolliderte front mot front, deretter kjørte en tredje bil inn i en av bilene.

– Det er forferdelig at sånt skjer, spesielt når folk omkommer eller blir alvorlig skadet, sier ordfører i Halden Anne-Kari Holm (Sp) til VG.

Holm sier at tankene hennes i første rekke går til de pårørende til dem som omkom etter ulykken mandag formiddag.

– Jeg går ut fra at veimyndighetene vil gå inn i dette på største alvor. Også i kommunen vil man se på om det er noe man kan gjøre, og om det er aktuelt å sette inn strakstiltak på veien, sier hun.

Ulykkesbelastet strekning

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Karbø, sier til VG at Svinesundveien er en ulykkesbelastet strekning, og at det er grunn til å undersøke om det er fellesnevnere ved de tre ulykkene.

– Fartsgrensen på strekningen er 70 km/t, dette trolig fordi det har skjedd en del ulykker her tidligere. Normal fartsgrense på landevei er 80 km, sier han.

Han opplyser at det i dag ikke er midtdeler på denne strekningen.

Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen

Karbø sier at ulykken vil bli gransket, og at tiltak vil vurderes i etterkant av dette. På generelt grunnlag, peker han på tre mulige tiltak:

Forsterket midtoppmerking, som gulstripe med «rumlefelt»

Strekningsmåling hvor to fotobokser på én strekning måler gjennomsnittsfarten mellom de to boksene

Hyppigere fartskontroller av politiet

Krevende

Karbø sier at det har vært en sommer med altfor mange dødsulykker. I juni og juli omkom 27 personer i trafikken. I 2021 var tallet 16. Så langt i august har totalt syv personer omkommet i trafikkulykker.

Statens vegvesen gransker alle dødsulykker i trafikken. Foreløpig er det for tidlig å si noe om årsakene til ulykkene som har vært i år, men på generelt grunnlag sier Karbø at feil bruk av eller mangel på bilbelte og høy fart kan være en medvirkende årsak.

– Mobilbruk kan også spille inn, men vi vet ikke om dette kan sees i sammenheng med økning av antall dødsulykker, sier Karbø.

Onsdag forrige uke skrev VG om at Statens vegvesen kan sette ned fartsgrensen på riksveier hvor farten er 90 kilometer i timen eller lavere. Prosessen for fartsnedsettelsen er enda ikke fullført.

– Midtdeler er et annet tiltak som kan forebygge alvorlige trafikkulykker, men det er kostbart og tidkrevende. Det krever at man har strekninger med forbikjøringsmuligheter og det er ikke alle steder dette er fysisk mulig å få til, sier avdelingsdirektøren.

Info Det vurderes å gjennomføre fartsnedsettelse på følgende veier E6 ved Støren i Trøndelag – fra 90 til 80 km/t på en fire kilometer lang strekning

E6 i Bardu i Troms og Finnmark – fra 80 til 70 km/t gjennom Brandvollkrysset

E6 i Troms og Finnmark – fra 90 til 80 km/t på en 8,5 kilometer lang strekning fra Larsbergtunnelen til Indre Nordnes

E39 i Agder – fra 80 til 70 km/t på en 14,2 kilometer lang strekning fra litt nord for Flekkefjord-krysset og nordover til broen som krysser elven Sira Vis mer

– Hva gjør dere for at dødstallene i trafikken skal reduseres?

– Vi har hatt kampanjer i mediene og på nettet, og skilt langs veien med kort tekst, for eksempel at sjåfører må holde fartsgrensen, sier Karbø.

– Er dette nok?

– Godt spørsmål. Vi må jobbe hardt for å nå ut til folk. Å endre folks holdninger er et krevende arbeid. Vi vurderer å senke fartsgrensen på enkelte strekninger, men det er viktig at de også skal oppleves som fornuftige. Selv om fartsgrensen går ned, er det ikke sikkert at folk holder den.

– Hvorfor er det krevende?

– Man kan sette ned fartsgrensen, men til syvende og sist er det opp til hver enkelt å følge trafikkreglene. Folk er selvstendige individer og ønsker å ha frihet til å kjøre slik de ønsker – til en viss grad.