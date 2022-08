FARE FOR SPREDNING: Det var rett før flere andre bygg røk med i flammenes dragsug.

Dramatisk låvebrann i Tønsberg

Gårdsbeboerne ble vekket av knitrelyder. Da de tittet ut, sto hele låven i brann.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En låve i Tønsberg-området sto i natt i full fyr, melder Brannvesenet på Twitter.

– Da vi kom fram sto hele den store låven i brann. Vi iverksatte innsats for å hindre spredninger til bolighuset, én garasje og et stabbur. Låven var tapt, sier underbrannmester Thomas Klavenæs.

Nødetatene beskriver brannen som svært dramatisk.

BRANT NED TIL GRUNNEN: Slik så det ut etter låvebrannen.

– De på gården fortalte at de våknet av knitrelyder, da de kikket ut sto hele låven i brann. De løp ut og rakk å flytte bort noe landbruksutstyr og verdier som var truet av brannen, sier vakthavende brannsjef Andrew Wright.

– Det var ikke dyr i låven, men to traktorer er tapt og bygget har brent ned. Det var nære på at også de øvrige byggene gikk med i brannen. Strålevarmen førte til at fasaden på stabburet og garasjen tok fyr, men det klarte vi å slukke, begge har brannskader. På boligfasaden er det sviskader og alle vinduene mot låven er sprukket.

Aktiver kart

I 6-tiden torsdag morgen kunne de fleste brannmannskapene returnere, mens noen fortsetter med etterslukking på stedet.

Torsdag morgen forteller Per Arne Olsen ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt at det ikke er meldt om noen personskader og at det kun er låven som har brent ned. Det er heller ikke fare for spredning av brannen.

– Låver er stort sett knusktørre og brenner veldig godt.