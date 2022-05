FIKK TILBUD: Ålesund-bussen «Cola» fikk et uventet tilbud like før de skulle hente bussen og begynne rullingen i vår.

Forbrukerrådet ber russen takke nei: − Finner på «smarte» løsninger

De signerer leiekontrakter på opptil en million for å slippe ansvaret med å eie russebuss. Men så får mange et overraskende tilbud. Forbrukerrådet anbefaler russen å si nei.

Av Ivar Brandvol

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi syntes det var litt rart, vedgår bussjef Christoffer Beitveit (19).

Ålesund-russen på bussen «Cola» hadde gledet seg til å overta leiebussen fra Bussfix i april i år. Med stort lydanlegg, strømaggregat på tilhenger og sidestilte sofaer var det mye å holde styr på.

– Vi leide fordi vi ville ha sidestilt buss. Ved å leie håpet vi å slippe mye av ansvaret, sier Beitveit.

En sidestilt buss har setene sidelengs inne i bussen, langs veggene.

Ålesund-russen bestemte seg tidlig for å leie buss, blant annet for å slippe ansvaret. Slik ble det ikke.

Leien på nesten 900.000 kroner var innbetalt da tilbudet kom fra utleieren:

– Bussfix kontaktet oss rett før og spurte om vi kunne tenke oss å signere en kjøp- og salg-kontrakt, slik at vi sto som eiere av bussen under russetiden. De forklarte at de fryktet høye forsikringspremier. Det var bedre at den sto på oss. De ville betale forsikringen hvis vi la ut, sier Beitveit.

Ålesund-guttene signerte kontrakten.

Russebussen «Cola» eies av Bussfix. Firmaet bekrefter at russ på utleiebussene får tilbud om å stå som eiere.

Flere selskaper gjør det samme

De er ikke de eneste som blir overrasket over kreative løsninger fra utleiere.

VG har sett dokumentasjon fra mange russ som forteller at de blir forsøkt overtalt til å kjøpe leiebussen – og melde eierskifte til Statens vegvesen for selve russetiden.

De blir deretter bedt om å signere på at de vil selge bussen tilbake igjen etter russetiden.

Dokumentasjonen VG har sett, viser at store utleiefirmaer som Russebussmarked, Dinbuss og Bussfix alle bruker denne metoden.

De gir ulike forklaringer til russ og til VG: Trøbbel med Statens vegvesen, merverdiavgift (mva.), forsikringer, og det som kalles turvognløyve, er noen av dem.

Forbrukerrådet ber russen takke nei

Forbrukerrådet anbefaler russen sterkt å takke nei til disse tilbudene.

– Flere selskaper finner på «smarte» løsninger for å slippe avgifter eller flytte risiko fra sitt eget selskap og over på russegruppene. Mange av disse løsningene er svært ugunstige for russen. Dette er en bransje der det er behov for en skikkelig opprydning, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Han oppfordrer bransjen selv til å rydde opp.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Forbrukertilsynet, som har offentlig tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i Norge, sier de har registrert det russen har fortalt i mediene.

– Vi vil i første omgang kartlegge hvilke utfordringer russen særlig har hatt den siste tiden. Forbrukertilsynet kan gripe inn mot villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår, sier avdelingsleder Bente Øverli.

Bussfix: Kun et tilbud

Innovatis AS, som står bak Bussfix, presiserer at ordningen kun er et tilbud til russ som ønsker det. Det er advokat Carl Bore som uttaler seg på vegne av bedriften:

– Bussfix opplyser at kunden kun er tilbudt mulighet til å kjøpe bussen, da noen mener å kunne få lavere forsikringspremie når de selv står ansvarlig for kjøretøyet. Dette har altså vært et valg helt opp til hver enkelt kunde, hvor kun et mindretall har benyttet seg av muligheten, skriver han i en e-post til VG.

Russebussmarked: «En grov idé»

Utleiefirmaet Russebussmarked har tilbudt russ dette både i 2021 og i år, har VG sett dokumentasjon på. Flere russ opplyser at de valgte å takke nei, etter å ha rådført seg med foreldre eller jurister.

I fjor fikk bussen «The Comission» i Follo tilbud på Messenger om gratis lysrigg på taket og røykmaskin, hvis russen takket ja til å kjøpe leiebussen og deretter selge den til et samarbeidende firma.

Da flere av guttene spurte hvorfor, svarte daglig leder at «vi sparer en del mva.».

Russebussmarked skriver videre at risikoen for å bli svartelistet av Statens vegvesen er mindre hvis russen selv er eier.

VG har spurt Russebussmarked om hvorfor «The Comission» eide utleiebussen. Daglig leder Igor Draskovic svarte 5. mai slik:

– Kunden spurte om «tjenester» som å ha ekstra lys på taket, noe som ikke blir godkjent hos Biltilsynet, samt at vi ble informert at guttene ønsket å kjøre med flere passasjerer enn det som var registrert i vognkortet. Vi tar fullstendig avstand fra og godtar ikke lovbrudd som kunden måtte ønske å gjøre. Derfor valgte guttene, som insisterte på at de kule bussene har lys på taket og dette ville gjøre dem fornøyde, å velge en kjøpsavtale.

Russebussmarked er senere spurt en rekke ganger om å kommentere mva-påstanden, men har ikke svart VG på dette.

Vet du noe? Kontakt VG-reporter her

– På ingen måte svartelistet

Seksjonssjef i Statens vegvesen Roy Harald Holm opplyser at bileiere med mange kjøretøy som har registrerte feil og mangler, vil kunne bli stoppet oftere i kontroll. Men avviser at noen blir svartelistet:

– Kjøretøyeieren har de samme rettigheter og plikter som andre bileiere og er på ingen måte svartelistet, sier han til VG.

– Skjevt styrkeforhold

Marianne H. Dragsten er advokat og ekspert på kontraktsrett. VG har vist henne en rekke av kontraktene som er inngått mellom utleiefirmaer og russ.

Hun advarer mot at russen kan bli dratt inn i lovbrudd uten at de forstår rekkevidden av det de blir spurt om.

Advokat Marianne H. Dragsten.

– Jeg er ingen ekspert på merverdiavgift, men jeg forstår det slik at det er uttalt at det er ønsket gjort for å spare mva. I verste fall bidrar dermed russegruppen til skatteunndragelse uten at de antageligvis forstår rekkevidden av det de bidrar til.

Hun mener også at kjøpekontraktene knyttet til russebussene er spesielle ved at de viderefører mange av bestemmelsene i leiekontrakten, slik at forholdet fremstår som et reelt leieforhold.

– Dette tilfellet illustrerer godt hvor skjevt styrkeforholdet mellom partene er, sier Dragsten.

DinBuss skylder på turvognløyve

For to uker siden skrev VG om «Bergen City», som leide av bedriften DinBuss i Stavanger. Der ble bussjef Vilde Lunde bedt om å stå som eier av bussen.

– Hvorfor eide du en leiebuss?

– Vi vet ikke. Vi stolte blindt på DinBuss og gjorde det vi fikk beskjed om å gjøre. De ville at vi skulle stå som eiere, så da gjorde vi det, svarte bussjefen.

«Bergen City».

Hun fikk en rekke verkstedregninger, fordi hun sto som eier, og utleieren ikke betalte dem. Det endte med inkasso og betalingsanmerkninger.

DinBuss bekrefter til VG at leietagere har stått som eier av kjøretøyet under russetiden. Årsaken er knyttet til blant annet turvognløyve, som firmaet ikke har, oppgir daglig leder Stepan Markin.

– Forsikringsselskapet ønsket turvognløyve for å forsikre en utleiebuss, skriver Markin i en e-post til VG.

– Til tross for tidligere praksis, vil fremtidige leietagere hos Din Buss ikke trenge å stå som eiere av bussen under leieperioden, forsikrer Markin.

DinBuss har ikke svart på hvilket forsikringsselskap de bruker.

VG har vært i kontakt med Gjensidige og If. Begge opplyser at turvognløyve ikke er et krav når bussene leies ut uten sjåfør.

– Kan få konsekvenser

Forsikringsselskapet If følger med på russebransjen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz:

– De siste årene har det vært selskaper som har drevet utleie av russebusser uten at de har oppgitt dette til oss. For oss har det fremstått som ordinær bussutleie. Det kan få konsekvenser for kundeforholdet, sier Clementz.

Privatpersoner kan i noen tilfeller få rimeligere vilkår på ansvarsforsikring enn firma som har mange kjøretøy for utleie, opplyser han.

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyser til VG at det har lite å si for prisen på deres ansvarsforsikring om det er russ eller firma som er eier.

– Rent forsikringsmessig er det for oss uvesentlig hvem som er eier av bussen for at vi skal kunne tilby riktig forsikring på russebussen. Det har heller ikke nevneverdig å si for prisen, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo.

Han understreker at selskapet ikke har noe krav til at firma må ha turløyve for å tegne forsikring på russebuss.