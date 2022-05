17. MAI: Den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang (H) mener korpset og rektorene overreagerer på å bli kastet ut av toget. Bildet er fra feiringen i 2015, det siste året han var ordfører.

Fabian Stang forsvarer politi – mener korpset bør roe gemyttene

Korpset til Slemdal skole ble kastet ut av barnetoget på 17. mai, og har reagert kraftig etterpå. Den tidligere Oslo-ordføreren mener de virker lettkrenket.

Av Line Fausko

Det innleide korpset til Slemdal Skole – Christiana Blaaseensemble – mener de på ydmykende vis ble ført ut av folkehavet på slottsplassen 17. mai. Rektorene på Slemdal skole og Norges musikkhøgskole vil også ha en beklagelse fra politiet.

– Jeg reagerer jeg litt på at de blir fra seg på den måten og glemmer at det er politiet som er til stede og passer på på en utmerket måte. De er litt lettkrenket, sier Fabian Stang (H) til VG, og fortsetter:

– Det er andre utfordringer i verden som er mer rystende enn det. Vi må ha litt toleranse.

Stang mener politiet har forsvart godt hva som skjedde, nemlig at de oppfattet at korpset sa at de ikke tilhørte skolen. Det bestrider korpset, som mener de forklarte tydelig at de var innleid av skolen for tiende år på rad.

– Ikke liv og helse som ble satt i fare

– Det er en avgjørelse som må tas på sekundet. De må handle der og da, og sørge for at toget er barnas tog, og sikter til at det tidligere har vært et problem tidligere at halvvoksne og voksne har lurt seg inn i toget.

– Jeg synes de gjorde en god jobb. Jeg var litt imponert over politiet som klarte å ha kontroll på dette.

Han mener korpset og rektorene må akseptere at politiet innimellom kan misforstå situasjon, og at man bør huske på den vanskelige oppgaven politiet har på en dag der 200.000 mennesker – og ikke alle edru – er samlet i og rundt barnetoget.

– De glemmer helheten og den oppgaven politiet har og at det er en ganske vanskelig jobb, og ser bare på seg selv. Det var ikke noe liv og helse som ble satt i fare og da må vi mennesker si at det var ergerlig og ikke så farlig.

I STUSS: Rett før elevene var i ferd med å gå forbi Slottet og kongefamilien, oppdaget de at korpset hadde falt fra og snur seg rundt for å se etter dem.

– Så må man se om man skal lage et annet system på det, men jeg synes ikke det var så mye å rope høyt om.

– Korpset hadde lov til å være der, og de hadde øvd i lang tid?

– Vi må tolerere at det kan oppstå misforståelser. Alt går ikke går som man ønsker.

Korps: – Musikere er ikke lettkrenket

UENIGE: Ståle Tvete Vollan ved Norges musikkhøgskole mener Fabian Stang bommer på kritikken.

Kommunikasjonssjef Ståle Tvete Vollan ved Norges musikkhøgskole, mener de er langt fra lettkrenkelige:

– Musikere er ikke lettkrenket. Vi står i mange vanskelige situasjoner hele tiden, både som utøvere og når det gjelder å bygge vår egen framtid og næring. Vi er vant til å være ute blant folk og store folkemasser. Men det er vår rett å oppleve oss som ydmyket når det har skjedd en feil.

Vollan opplyser også at Oslos nåværende ordfører torsdag ettermiddag har ringt musikkhøgskolens rektor Astrid Kvalbein og beklaget at de ble kastet ut av toget.

Han mener det blir feil at Fabian Stang bommer ved å gå ut og fordele skyld før evalueringen er over.

– Men det viktige her er at en avgjørelse som blir tatt på sekundet kunne vært avverget med mer smidig planlegging. Det handler om å unngå å bli håndtert på en ydmykende måte på 17. mai dagen, sier han, og legger til:

– Vi håper Fabian finner tid til å høre på oss når Christiania Blaaseensemble skal fremføre sin neste konsert.