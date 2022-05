TOK OVER: Andreas Schei og Johan Øverberg tok selv turen til Baneheia for å gå opp ruter og få et inntrykk av åstedet 20 år etter drapene.

Statsadvokatene dro til Baneheia-åstedet: − Det var spesielt

Statsadvokatene i Baneheia-saken sier at de har gått gjennom hele saken og at det innimellom har dukket opp overraskelser. Nå venter de på svar på DNA-tester før de avgjør videre behandlingen i saken.

Statsadvokat Johan Øverberg og Andreas Schei i Oslo statsadvokatembete fikk i fjor ansvaret for Baneheia-saken.

De skal avgjøre om det skal reises ny rettssak etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne dommen mot Viggo Kristiansen i fjor.

I arbeidet har de personlig dratt til åstedet, forteller de i et intervju med VG-podkasten Krimpodden.

– Det var spesielt. Det er nyttig å se stedet med egne øyne, gå opp aktuelle ruter og gjøre seg opp egne oppfatninger om både avstander, tid, og få et bedre innblikk. Ingenting som kan erstatte det å selv være på stedet, sier Øverberg til Krimpodden.

Viggo Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand

Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016.

Gått gjennom hele saken

Oslo politidistrikt står for etterforskningen av saken. De har fått hjelp av gruppen i politidistriktet som jobber med coldcaser.

Statsadvokatene sier at de er langt på vei med sine undersøkelser.

– I realiteten har vi hatt en full ny gjennomgang av saken, sier Øverberg til VG-podkasten Krimpodden.

Schei nevner DNA, telebevis og tekniske undersøkelser opp mot våpen som viktige elementer i den nye etterforskningen.

– Vi er egentlig langt på vei med etterforskningen og har også gjort oss noen tanker om det. Det vi fortsatt venter på, er de siste DNA-undersøkelsene fra Sveits. Det har tatt mye lengre tid enn det vi hadde trodd, og nå skal jeg slutte å anslå hvor lang tid det vil ta. Det har jeg brent meg på før, sier Schei.

Det som fort viste seg å ikke bli aktuelt, var å avhøre alle som var på stedet, på nytt. Enkelte har blitt avhørt på nytt, men generelt fantes det allerede grundig etterforskningsmateriale fra før.

– En etterforskning er en løpende prosess hvor man får nye svar. Så må man gjøre seg opp en oppfatning om hvordan man skal gå videre ut ifra de svarene man får. Innimellom får man overraskelser, sier Øverberg.

Han vil ikke fortelle hvilke overraskelser de har fått.

Fant voldtektsanklage i systemene

TV 2 avslørte tidligere i mai opplysninger om saken som så langt ikke hadde vært offentlig kjent: At Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd før Baneheia-saken. Den gang ble saken henlagt fordi Andersen skal ha vært under den kriminelle lavalder.

Statsadvokatene forklarer at de ville undersøke om noe hadde gått under radaren.

– Viggo Kristiansen har en historikk, han har en domfellelse på overgrepssaker, men vi ønsket å finne ut om det var noe mer på han og tilsvarende om det var noe på Jan Helge Andersen. Så kan man alltids diskutere bevisverdien av det, men vi så på det som relevant da, sier Schei.

Som følge av dette gjorde politiet nye undersøkelser i systemet. Saken var ikke enkel å finne og har vært skjermet, ifølge Schei.

– Det har åpenbart ikke alle i Agder politidistrikt vært kjent med. Og det har heller ikke Statsadvokatembetet i Agder. Det har førstestatsadvokaten der sagt at han syns var beklagelig, og at han gjerne skulle hatt dette som en del av saksmaterialet, sier Schei.

– Politimesteren har vært ute og beklagd dette, så det er klart dette burde jo vært kjent for dem som har håndtert denne saken fra påtalemyndighetens side, sier han.

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin sier han ble forundret og meget overrasket da han fikk vite om den tidligere voldtektsanklagen mot Andersen.

– Jeg må si at jeg ble meget overrasket. Ikke nødvendigvis på bakgrunn av den anmeldelsen som lå, men at den hadde blitt holdt skjult for alle aktører.

– Det sier seg selv at når man står overfor en så alvorlig sak som Baneheia-saken, så skal den type informasjon ikke skjules. Den skal være åpen, og den skal være med i vurderingen, sier Sjødin.

DNA: Håper på 2022-svar

Øverberg sier de har fått nye DNA-svar med mange flere treff enn det man hadde fra før. Men de venter fortsatt på de siste resultatene som er blitt analysert ved et universitet i Basel i Sveits. Det er mye av grunnen til at de nye undersøkelsene har trukket ut i tid.

– Det har trukket ut i tid i forhold til hva vi hadde regnet med også, sier Schei.

– Det vi prøver på, er å få dette mest mulig opplyst selvfølgelig, sier han.

– Når dere blir ferdig med de siste undersøkelsene og får svarene på de, tenker dere at nå har man gjort alt det man kan med 2022-metoder for å få så mange svar som mulig om hva som skjedde i Baneheia mai 2000?

– Det er jo målet da, sier Schei.

Tror på frifinnelse

Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens forsvarer, er overbevist om at de nye DNA-undersøkelsene er godt nytt for hans klient.

– Dette som nå er gjort, viser jo at det at man knyttet Viggo til åstedet, der er det ingenting igjen, og at alt er knyttet til den andre personen som var involvert i saken, hevder Sjødin.

Han tror Statsadvokaten og Riksadvokaten ikke vil finne grunnlag for å ta ut en ny tiltale mot Kristiansen.

– Og derfor tror jeg at han vil nok få en beslutning som vil gå på at han skal frifinnes, sier Sjødin.

VG har vært i kontakt med advokat Svein Holden som bistår Jan Helge Andersen. Han sier at Andersen er forelagt resultatene av DNA-analysene som er ferdige, men Holden ønsker ikke å kommentere saken og viser til taushetsplikt.