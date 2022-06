To drept etter skyting i Oslo: Etterforskes som terror

OSLO SENTRUM (VG) To personer er bekreftet drept etter en skyteepisode utenfor London pub og Per på Hjørnet i Oslo sentrum. En person er pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen.

En rekke skudd ble avfyrt på kort tid. Vitner forteller at folk løp fra området i panikk. Stedet er populært blant det homofile miljøet i Oslo.

Innsatsleder i politiet Tore Barstad forteller at de fikk melding om hendelsen klokken 01.14, og at de fem minutter senere, klokken 01.19, pågrep gjerningsmannen.

To personer er bekreftet drept. Flere er skadet, tre av dem alvorlig. Oslo universitetssykehus har økt beredskapen til rødt nivå.

Politiet etterforsker hendelsen som terror. De vil holde en pressekonferanse klokken 09.00 lørdag morgen.

Ifølge VGs opplysninger er den pågrepne en mann i 40-årene. Han er kjent for politiet fra tidligere, og har blant annet vært etterforsket for grov vold.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, sier at 14 personer er skadet som følge av skytingen. Oslo universitetssykehus melder om 19 skadede, som er sendt til sykehus eller legevakt.

Én pågrepet

Klokken 03.15 sier innsatsleder Barstad at politiet antar det bare er én gjerningsmann.

Gjerningspersonen var bevæpnet med det de omtaler som grovere våpen, men det ble ikke avfyrt skudd under pågripelsen, ifølge politiet. Senere opplyser politiet at det dreier seg om to våpen.

Flere privatpersoner skal ha bidratt i pågripelsen av gjerningsmannen.

– Det finnes noen ordentlig folk som har gjort en heroisk innsats for å få kontroll på gjerningspersonen, sier Barstad.

Innsatsleder i politiet Tore Barstad

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, men innsatsleder opplyser om at de har dannet seg et bilde av hva som har skjedd.

– Vi har hatt 40 vitner samlet, sier han.

– Henretta folk

VG har snakket med to gjester som satt i uteserveringen til Per på hjørnet. De forteller at gjerningsmannen først kom dit og skøyt mot folk, før han gikk videre mot London Pub.

Først trodde de det var kinaputter eller annen festlig stemning knyttet til Pride-feiring, men da de så gjerningsmannen skjønte de alvoret.

– Han regelrett henretta folk, sier en av dem.

Han forteller at folk like ved ble skutt, så kasta han seg ned på bakken.

– Jeg sa til en dame der; ikke pust, spill død.

Et annet vitne forteller at personer også fikk kuttskader av glassvegger og vindu som ble ødelagt av skuddene.

– Folk kastet seg i dekning, rømte inn eller unna der de kunne, sier han.

Ble liggende på gulvet

En av gjestene som var inne på London pub beskriver at han hørte skudd. Han skrek at så mange som mulig måtte komme seg ut. Da han fikk vite at to er bekreftet døde, brøt han ut i gråt.

En annen gjest VG har snakket med sier de ansatte ba alle gjestene om å legge seg ned, etter at de hørte skudd utenfor.

– Der ble vi liggende til politiet kom inn dørene. Kjæresten min bidro med førstehjelp til en av de skadede, sier han.

– Det kunne vært oss

Et annet vitne hadde ankommet utestedet da situasjonen ble urolig.

– Det var noen som ropte, «Skyting, stopp all drikkingen, gå ut», sier Jarl Ovesen.

Ovesen forteller VG at de ble evakuert ut nødutgangen, og at han så flere personer ligge på bakken inne, nede, men at skytingen tilsynelatende foregikk utenfor.

– Da vi kom ut ...

Han begynner å gråte.

– Det kunne vært oss, tenkte vi.

Ransakelse på adresser

I en oppdatering rundt klokken 04.31 opplyser politiet at det er gjennomført ransakelser på ulike adresser.

– Det er tatt ulike beslag, som vi håper kan belyse saken, sier han.

– Dersom noen sitter med informasjon politiet burde ha, så ring oss.

Politiet sier de foreløpig ikke har definert det som en terrorhendelse eller hva som er motivet til gjerningspersonen.

– Det vil vi komme tilbake til etter hvert.

Holdt inne på utested i nærheten

Det er flere utesteder i området. VG har snakket med bargjester inne på Elsker, et annet utested for skeive i nærheten. Der ble gjester holdt inne med låste dører etter at skytingen startet.

– Jeg synes det er ekkelt at sånt skjer i miljøet vårt og «homokvartalet» i Oslo sentrum. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er sjokkert, sier daglig leder for utestedet, Jim Ekberg til VG.

Også gjester på baren César forteller om folk som skrek og løp fra området.

– Vi hørte skuddene og begynte å løpe. Det var kaotisk og forvirrende. Vi advarte folk og ba dem komme seg unna, samtidig visste vi ikke hvor langt vi måtte løpe før vi var trygge, sier Jan Kristian Hagen, som selv var gjest på utestedet.