To bekreftet døde etter skyting i Oslo - en pågrepet

To personer er bekreftet døde etter skyting på utsiden av London pub i Oslo sentrum. En person er pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen, melder politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VGs reportere på stedet forteller om en kaotisk situasjon, med full utrykning og flere skadde.

Klokken 01.48 opplyser politiet i Oslo at to personer er bekreftet døde etter skytingen. Flere skal fortsatt være skadet.

En rekke skudd ble avfyrt på kort tid i 01.15-tiden. Vitner forteller at folk løp fra stedet i panikk.

Innsatsleder i politiet Tore Barstad forteller at politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.14.

– 01.19 pågrep vi formentlig gjerningsmann. Vi har ingen opplysninger som støtter eller avkrefter at det er flere involverte i hendelsen.

– På stedet er nå er det dessverre to som er død, ti som er ivaretatt av helse. Tre hardt skadet.

En av gjestene som var inne på puben beskriver at han var inne på utestedet da han hørte skudd. Han skrek at så mange som mulig måtte komme seg ut. Da han fikk vite at to er bekreftet døde brøt han ut i gråt.

Politiet har sperret av store deler av området, og øyenvitner er bedt samle seg på et nærliggende hotell.

Politiet ber folk i området trekke unna, for å få plass til ambulanser.

Utestedet London pub er et kjent utested for homofile.

Saken oppdateres