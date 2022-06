Elden: Siktede avbrøt avhøret på nytt

Draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour (42) avbrøt på nytt avhøret med politiet søndag. Han nekter politiet å ta opp avhøret med lyd og bilde, så lenge det ikke sendes offentlig i sin helhet.

Forsvarsadvokat Jon Christian Elden sier at siktede etter Oslo-skytingen nekter å forklare seg til politiet søndag.

Han sier at politiet brukte en halvtime på å overtale ham til å avhøre ham, men at den siktede ikke ønsker å forklare seg.

Ifølge Elden er den siktede redd for at politiet vil manipulere avhøret.

– Foreløpig har politiet insistert på å ta opp avhøret på lyd og bilde. Min klient har nektet å bli tatt på lyd og bilde, med mindre dette skulle bli sendt offentlig i sin helhet, sier Elden til VG.

– Hvorfor negativ til at avhøret blir tatt opp?

– Fordi han sier han er redd for at politiet skal manipulere det han sier, dels å klippe det til, dels å endre innholdet i forklaringen slik det fremstår som hans forklaring, når det egentlig ikke er det, sier Elden.

Han understreker at det er opp til hans klient om det blir avhør eller ikke.

To personer ble drept i skytingen i Oslo natt til lørdag. 21 personer ble skadet.

Politiet opplyser søndag formiddag at flere av de skadede er skrevet ut fra sykehus og at ingen er livstruende skadd.

Ikke tatt stilling til skyld

Elden sier at hans klient ikke har forklart seg om saken eller tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Han er ikke spurt om straffeskyld eller ikke straffeskyld, fordi han ikke har vært villig til å starte å forklare seg, sier Elden.

Han understreker at det betyr at Matapour heller ikke har sagt noe om motivet. Elden opplyser at hans klinet også har sagt lite om hendelsen til ham.

– Det er høyst uklart om det er noe motiv. Det gjør også at man skal være veldig forsiktig å spekulere i årsakene til hvorfor dette skjedde, sier han.

Ifølge Elden skal retten oppnevne sakkyndige til en judisiell vurdering av den siktede så raskt som mulig.

Kontakt med Bhatti

Ifølge VGs opplysninger ble Zaniar Matapour (42) stoppet i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i vår – sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti.

Elden har også vært Bhattis forsvarer.

På spørsmål fra VG sier at det ikke er noe problem å forsvare begge. Han sier at politiet ikke har spurt om noen link mellom Matapour og Bhatti.

– Nå er det ingen verken mistanke eller siktelse mot Bhatti i denne saken. Han har heller ikke vært i Oslo den siste måneden. Det er litt vanskelig å forholde seg til utifra at media spekulerer i det. Politiet og påtalemyndigheten har ikke spekulert i det, sier han.