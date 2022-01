PÅ STEDET: Her er den overgrepstiltalte barnevernseieren utenfor institusjonen der statsforvalteren møtte ham.

Gjennomførte tilsyn hos fosterfar – visste ikke om overgrepstiltale

Da barnevernsaktøren ble overgrepstiltalt for andre gang, skulle han ikke jobbe med barn. Men da Statsforvalteren i Oslo og Viken kom på tilsyn på barnevernsinstitusjonen, visste de ikke om tiltalen.

Publisert: Nå nettopp

Det var i august 2021 at statsforvalteren var på tilsyn hos firmaet til mannen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen fostersønn. Mannen nekter straffskyld.

Saken mot mannen hadde først blitt henlagt på våren, før den ble tatt opp igjen i juni. Etter tiltalen hadde han ikke gyldig politiattest og ikke lov til å jobbe med barn.

Da statsforvalteren i august kom for å kontrollere bedriften han eide og jobbet i, snakket de med den overgrepstiltalte mannen, viser rapporten fra tilsynet som VG har fått innsyn i.

De to rådgiverne som snakket med ham, slo ikke alarm om at han var på jobb.

Grunnen: Statsforvalteren hadde ingen anelse om at mannen var overgrepstiltalt.

TIDLIGERE FOSTERSØNN: Dette er Amir, som anklager firmaeieren for overgrep. Han døde tre måneder før saken mot fosterfaren skulle prøves i retten.

– Ingenting annet vi kunne gjort

Avdelingsdirektør Bente Rygg i statsforvalterens sosial- og barnevernsavdeling sier til VG at de ikke ble kjent med straffesaken mot mannen før etter at de var på tilsyn.

– Ingen har informert oss om dette. Med slik informasjon, ville vi fulgt opp dette i vårt tilsynsarbeid. Med den informasjon vi hadde på det tidspunktet er ingenting annet vi kunne gjort da, skriver Rygg i en e-post.

– Burde dere kjent til tiltalen?

– Hvorvidt vi burde hatt den informasjonen er opp til de instansene som har informasjonen å avgjøre.

Legger ansvaret på mannen selv

Også barnevernet, ved Barne-, ungdoms- og familieetaten har fortalt VG at de ikke kjente til at mannen var blitt tiltalt på nytt. De har tidligere opplyst at det er eieren av firmaet som har ansvar for å si ifra om en overgrepstiltale som dette.

Dermed er ansvaret hos den overgrepstiltalte mannen selv.

– Skal vi altså forstå det sånn at norske tilsynsmyndigheter ikke har noen måte å finne ut av at en person tiltalt for seksuelle overgrep jobber i barnevernet, med mindre noen sier det eksplisitt til dem?

Avdelingsdirektør Rygg hos statsforvalteren svarer ikke direkte på dette spørsmålet. I stedet skriver hun:

– Alle som jobber på barneverninstitusjoner, og er i kontakt med barn og unge, skal levere gyldig politiattester. Plikt til å levere politiattester, er ett av flere tiltak som kan bidra til at personer som er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep ikke jobber med barn på institusjoner, skriver avdelingsdirektør Rygg hos statsforvalteren.

Deretter fortsetter hun:

– Det er vår oppgave som tilsynsmyndighet å kontrollere hvorvidt ledelsen ved institusjonene sikrer at institusjonen har rutiner og god praksis for dette.

FORSVARER: Advokat Thomas Randby forsvarer den overgrepstiltalte barnevernsmannen.

Mannen nekter straffskyld

VG har kontaktet den overgrepstiltalte mannen og forsvareren hans og spurt om hvorfor han ikke informerte statsforvalteren om at han var tiltalt på nytt da de var på tilsyn.

Ingen av dem har besvart VGs henvendelser.

Tidligere har forsvarer Thomas Randby skrevet dette til VG:

– Politiets etterforskning har pågått i fire år, og den er en stor belastning for alle involverte. Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han har blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.