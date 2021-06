VIL TA JOHNSON & JOHNSON: For å besøke familiene sine i utlandet har Beata Harsvik (43) og Silvana Endert (39) ventet på å få ta Johnson & Johnson-vaksinen. Men nå finner de ingen leger som vil gi den omstridte vaksinen. Foto: Privat

Finner ingen lege som vil gi Johnson & Johnson-vaksinen: − Føler meg lurt

Personer som vil ha Johnson & Johnson-vaksinen, sliter med å finne leger som sier ja til å sette den. I flere dager har Beata Harsvik (43) lett etter en lege som kan vurdere å gi henne vaksinen, slik at hun kan besøke familien i Polen.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen annonserte forrige uke at man kan be om en legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i Norge.

Alle leger kan nå forskrive vaksinen dersom de ønsker det – eller de kan reservere seg mot det.

Én av fem er positive til å ta Johnson & Johnson-vaksinen, viste en undersøkelse i mai. Men motstanden fra fagfolk er stor:

FHI anbefaler ingen å ta vaksinen. Legeforeningen har kalt det hele uforsvarlig. Aleris, Volvat og DrDropin vil ikke sette vaksinen.

De aller fleste fastleger vil ikke gi vaksinen, oppgir Norsk forening for allmennmedisin til VG. Bekymringen er knyttet til den sjeldne, men dødelige blodpropp-bivirkningen.

– Mange legekontor har aktivt gått ut og sagt at de ikke gjør vurderingene eller forskrivningene, sier leder i foreningen, Marte Kvittum Tangen.

VG har fått henvendelser fra en rekke personer som ønsker å ta Johnson & Johnson-vaksinen, men som ikke klarer å finne en lege som vil gi den. Mange oppgir at de har forsøkt å ringe et titalls leger, uten hell.

– Urettferdig

I flere dager har Beata Harsvik (43) forsøkt å finne noen private eller offentlige leger som kan gi henne Johnsen-vaksinen i Askøy eller Bergen.

Det har vært umulig å finne en lege som i det hele tatt vil vurdere det, sier Harsvik til VG:

– Jeg føler meg lurt. Regjeringen sier at man kan få vaksinen, men så vil ingen leger sette den. Dette virker som en lur måte for regjeringen å si at man egentlig ikke får vaksinen. Det er urettferdig at ansvaret blir satt på den enkelte lege.

Helsedirektoratet jobbet i fire uker for å få på plass den frivillige ordningen med Johnson & Johnson-vaksinen regjeringen ønsket.

– Jeg har hele tiden fulgt med, og ventet på at det skulle bli mulig for meg å ta vaksinen, sier Harsvik.

ØNSKER VAKSINEN: Beata Harsvik (43) har ventet på å få tak Johnsen-vaksinen. Nå finner hun ingen som engang vil vurdere å gi henne dosen. Foto: Privat

På halvannet år har ikke Harsvik fått besøkt foreldrene sine i Polen.

– Og barna mine, som er små, får ikke sett besteforeldrene sine. Jeg bekymrer meg for minstejenta mi på åtte år som ikke har sett besteforeldrene sine siden hun var seks år. Husker hun besteforeldrene ordentlig?

– Verdt risikoen

For at Harsvik og familien skal få reist til Polen denne sommeren, må hun få vaksinen senest neste uke.

– Vår eneste mulighet til å besøke familien er i skoleferien, og jeg vil derfor ta Johnsen-vaksinen. Jeg føler et stort behov for å se til foreldrene mine.

Kort tid etter at de første dosene av Johnson & Johnson vaksinene ankom Norge i april, konkluderte EUs legemiddelkontor med at det er en mulig link mellom vaksinen og sjelden blodpropp og et lavt antall blodplater.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er redd for at noen skal dø.

Harsvik sier at risikoen er verdt det for hennes del.

– Hver eneste medisin du tar innebærer en risiko for at det skal påvirke kroppen din.

Regjeringen har satt strenge kriterier for hvem Johnsen-vaksinen kan være aktuell for. Det er blant annet for «personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at tiden frem til vaksinen tilbys truer liv og helse».

Harsvik stiller spørsmål ved dette:

– Hvordan skal egentlig en lege vurdere om min reise er et reelt behov eller ikke? Jeg har ingen døende, men vil besøke familien min, er det da nødvendig? Vi er alle ulike, og har forskjellige behov.

Lege Gunnar Hasle, som gir vaksinen i Oslo, fortalte tidligere tirsdag til VG at han blir nedringt. På grunn av økonomi og sikkerhet vil Harsvik ikke reise til Oslo for å få en vaksine-vurdering.

– Forferdelig

Silvana Endert (39) fra Asker lengter etter å besøke foreldrene sine i Tyskland.

– Foreldrene mine er over 80 år, og vi har ikke så mange år igjen sammen. Nå har jeg ikke sett dem siden september 2019. Det er veldig tungt.

Fastlegen hennes vil ikke ta inn vaksinen, og hun finner ingen andre som kan vurdere å gi henne den heller.

– Så ligger det hos helseministeren hva vi skal gjøre med dette. Johnsen-vaksinene i Norge er penger som har gått rett ut av vinduet, som vi ikke engang kan bruke, sier Endert.

Det har nå samlet seg opp 200.000 doser av Johnsen-vaksinen i Norge.

VIL TA VAKSINEN: Silvana Endert (39). Foto: Privat.

Mens Endert er sist i vaksinekøen i Norge, og det i tillegg har blitt meldt om vaksineforsinkelser i Norge, ser Endert at hennes venner og familie i Tyskland fått vaksinen.

– Det er forferdelig hvor treigt det går i Norge. Jeg har tenkt på å få Johnsen-vaksinen lenge, og har flere venner i Tyskland som har tatt den uten problemer. Jeg synes man må kunne avveie for seg selv hva som er riktig for deg. For meg er vaksinen viktig.

Endert vil ta Johnsen-vaksinen for å beskytte seg selv og andre rundt seg, og å kunne reise til familien i Tyskland.

– Risikoen for bivirkninger er veldig liten, så jeg synes fordelene veier opp mot ulempene.

Regjeringen: Blitt mer begrenset enn først tenkt

Tilbudet for vaksinen har blitt noe mer begrenset enn det som var den opprinnelige tanken, medgir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Erlend Svardal Bøe, til VG.

– Men dette er fordi vi følger Helsedirektoratets råd.

Bøe fortsetter:

– Det er i utgangspunktet ingen som har krav på å få Janssen-vaksinen, og vi har redegjort grundig for at det er legene selv som må vurdere om de skal tilby vaksinen.

STATSSEKRETÆR: Erlend Svardal Bøe. Foto: Tonje Nilsen

Det er lagt opp til at den enkelte lege og bedrift selv må vurdere om de ønsker å tilby vaksinen, forklarer Bøe.

– Private klinikker og fastleger står helt fritt til å takke nei til å tilby vaksinen, og det er ikke uventet at noen gjør det. Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet.

Helsedirektoratet har laget strenge kriterier for hvem som kan få Janssen-vaksinen, og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle av lege. For noen kan det være viktig å få vaksine tidligere enn de ville fått i vaksinasjonsprogrammet, sier Bøe.

– For de aller fleste vil imidlertid risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen være større enn fordelene, slik situasjonen er i Norge nå.