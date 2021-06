DRAPSSAK: Den døde kvinnen ble hentet ut av leiligheten i et borettslag på Hellerud tirsdag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Hellerud-siktet erkjenner de faktiske forhold

Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 20-årene på Hellerud i Oslo, erkjenner de faktiske forhold.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Siktede, en rumensk statsborger i 20-årene, ble tirsdag ettermiddag avhørt i flere timer.

– Siktede knyttet seg til drapshandlingen, samt kjøringen på E6. Han erkjenner de faktiske forhold. Han har per nå ikke tatt stilling til straffskyld, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.







Kvinnen ble funnet død i syvtiden etter at politiet pågrep den siktede mannen i forbindelse med en frontkollisjon på E6 mellom Espa og Morskogen om lag en time tidligere.

Siktet for to drapsforsøk

Mannen er siktet for drapsforsøk på paret som satt i bilen han kolliderte med.

Oslo politidistrikt opplyser at de nå har overtatt drapsforsøk-saken som opprinnelig ble opprettet av Øst politidistrikt.

– Det vil bli gjort løpende vurdering av om det opprettes flere anmeldelser mot siktede, skriver politiet i pressemeldingen.

Videre opplyser de at siktede angivelig skal ha kjørt i motgående kjøreretning i cirka 1,3 kilometer.

Mannens forsvarer Cathrine Grøndahl sier til VG at hennes klient samarbeider med politiet og at han har gitt en detaljert forklaring.

KRASJET HER: Den drapssiktede mannen skal ha krasjet inn i denne bommen før han senere frontkolliderte på E6 mellom Espa og Morskogen. Foto: Fredrik Hagen

Hadde nettopp flyttet inn

Det var informasjon politiet fikk på ulykkesstedet som førte politiet til leiligheten der de fant kvinnen død.

Ifølge naboer som VG har snakket med hadde kvinnen nettopp flyttet til borettslaget. Hun ble formelt registrert som bosatt på adressen i slutten av mai.

Victor Johnson Sebamalaimuthu som bor i leiligheten over har fortalt til VG at han så kvinnen i 18–19-tiden mandag kveld.

Politiet har opplyst at det er en relasjon mellom siktede og avdøde.

Mannen vil bli begjært varetektsfengslet onsdag og har samtykket til at spørsmålet avgjøres ved såkalt kontorforretning. Det innebærer at siktede ikke møter i retten, men at begjæringen behandles av en dommer med tilgang til sakens dokumenter.