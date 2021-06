PÅ SØRLANDET: Denne uken har bistandsadvokatene Audun Beckstrøm (t.v.) og Håkon Brækhus vært i Kristiansand for å møte familiene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: Lise Skogstad

Baneheia-saken: Jentenes familier har håp om nye svar

KRISTIANSAND (VG) De etterlatte familiene i Baneheia-saken har i løpet av kort tid fått en ny tro på svar om hva som faktisk skjedde med døtrene for 21 år siden.

Årsaken til det er den siste tids utvikling i saken:

Påtalemyndigheten har offentlig uttalt at de har gode forhåpninger om at det vil komme konkrete svar ut fra den pågående etterforskningen om hendelsesforløpet i Baneheia, 19. mai 2000.

Påtalemyndigheten har også uttalt at troen på svar har styrket seg gjennom etterforskningen, uten å være konkret om årsaken.

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen ble bedt om å avlegge en ny referanseprøve. Prøven ble tatt i Kristiansand sist søndag.

VG kjenner også til at det skal tas DNA-prøver av flere som har hatt befatning med åstedet.

Familiens bistandsadvokater, Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus, sier at familiene håper at påtalemyndighetens tro på konkrete svar er begrunnet.

– De håper at det er et godt tegn. Vi vet bare at det er gjort konkrete undersøkelser som omtales som nye og at Viggo Kristiansen har avlagt en ny referanseprøve, sier de til VG.

– Hvordan vurderer dere disse opplysningene samlet sett?

– Det første man tenker på da er DNA-bevis, og det vil i så fall være positivt for saken, svarer bistandsadvokatene.

– På hvilken måte da?

– Nye analyser vil kunne gi flere detaljer, svarer de.

Drept: Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i mai 2000. Foto: PRIVAT

Dro til Baneheia

Denne uken har de to bistandsadvokatene vært i Kristiansand for å møte klientene og for å gjøre egne undersøkelser og vurderinger i Baneheia.

– Vi har sett åstedet, stedet der jentene badet og stedet der jentene skal ha blitt observerte fra, før drapene. Det har vært interessant, sier Beckstrøm og Brækhus.

Bistandsadvokatene ble overrasket over de korte avstandene i Baneheia.

– Vi har sett hen til opplysningene som ligger i saken og brukt stoppeklokke når vi har gått ruten som er beskrevet. Det ga oss nyttig informasjon og stemmer godt med teledatamaterialet som ligger i saken. Det er kortere avstander enn forventet og man kommer seg langt på kort tid, sier de to advokatene.

– Bevisene må prøves i retten

Foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen opplever saken som et mareritt fortsatt, spesielt på grunn av den siste utviklingen.

– Det var derfor helt nødvendig å få møtt dem personlig nå, sier bistandsadvokatene.

– Hvorfor det?

– Vi har snakket om veldig mye. Den videre prosessen i saken, bevissituasjonen og etterforskningen som pågår har vært sentralt i samtalene.

Bistandsadvokatene forteller at det er helt avgjørende for foreldrene å få saken opp på nytt for retten.

– En samlet gjenopptagelseskommisjon har uttalt i sin rapport at bevisene mot Viggo Kristiansen er sterke. Bevisene må da prøves i retten. Det vil være umulig å akseptere at saken blir lagt bort uten en ny rettssak. Da vil man i så fall stå igjen med en mengde ubesvarte spørsmål og et uoppklart drap, sier bistandsadvokatene.

Med det viser de til at det bare er Viggo Kristiansen som er dømt for drap på begge jentene. Jan Helge Andersen ble kun dømt for drap på Stine Sofie Sørstrønen.

Beckstrøm er tidligere politietterforsker og ble hentet inn som ekstra advokat tidligere i år.

Har ikke tro på rettssak

Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, sier at også Kristiansen ønsker at saken blir oppklart, og han har også ønsket en ny runde i retten velkommen.

– Men loven tilsier at påtalemyndigheten kun kan reise straffesak om de er overbevist, utover enhver rimelig tvil, at saken vil føre til domfellelse. Da er vanskelig å tro at det vil reises sak, så lenge det ikke finnes bevis, mener advokaten.

ADVOKAT: Arvid Sjødin har i mange år arbeidet for å få straffesaken mot Viggo Kristiansen gjenopptatt. Foto: Marie von Krogh/VG

Statsadvokat Andreas Schei sier at det er Riksadvokaten som har det avgjørende ordet når det kommer til om det vil avholdes ny rettsrunde i Baneheia-saken.

– Utgangspunktet er at det kreves at påtalemyndigheten er overbevist om skyld, og at dette kan bevises i retten, for å ta ut tiltale, sier han.