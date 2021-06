HETT HER: Pasvikdalen blir dagens Norgesrekordholder i varmt vær. Foto: Berit Keilen

Her får de «svenskevarmen»

Øst-Finnmark blir det varmeste stedet i Norge i dag. – Ikke så uvanlig om sommeren, sier meteorologen.

Publisert: Nå nettopp

Selv om store deler av Norge har finvær lørdag, er det stedene lengst nord og øst som blir vinneren.

– Pasvikdalen kan vente seg rundt 25 grader i ettermiddag, sier Hanne Beate Skattør, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til VG.

Grunnen er at Finnmark får sendt varme vinder over Sverige, fra det europeiske kontinentet, forklarer hun.

– Finnmark ligger så mye lenger øst enn Sør-Norge, så de ligger på den andre siden av en front som går fra sør til nord gjennom Sverige, enn hva resten av Norge gjør.

Kontinental varme

Denne fronten trekker sørlig vind og varme fra kontinentet nordover, gjennom Sverige og til Finnmark – men altså ikke til resten av vårt langstrakte land.

– Om sommeren er luften varmest over land. Det er fordi solen varmer bakken, som varmer opp luften. Over havet tar det lengre tid å varme opp luften. Luften som ligger over Øst-Finnmark i dag er laget inne på det europeiske kontinentet. Så da blir det varmt, sier Skattør.

FINNMARKSOMMER: Pasvikdalen mot Russland er et populært fiskeområde. I Gjeddebekken fiskes det etter gjedder. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Men det gjelder bare i dag. For etter det beveger fronten seg østover.

– Det er allerede regn i vestlige deler av Finnmark, og i morgen blir det kaldere og mer regn også i øst.

les også Nå kommer sommervarmen: Kan bikke 30 grader

Lavtrykk i havet

Også resten av Norge kan vente seg kjøligere temperaturer i uken som kommer.

– Når vi kommer ned mot neste helg, vil det ligge et temperaturskille som gjør at det blir veldig varmt i østlige deler av Sverige, men kjøligere på norsk side. Det handler om plasseringen av høytrykk og lavtrykk. Du har et lavtrykk som plasserer seg i havet utenfor oss, som drar med seg kaldere luft fra nordligere breddegrader. På den andre siden av grensen får de vind som drar med seg varmere temperaturer fra kontinentet, sier meteorologen.

Helt krise blir det likevel ikke.

– Kaldt blir det ikke. Tjue grader og sol på Østlandet er ikke så gærent, det heller.