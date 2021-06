Etter mistillitsdramaet: Rødt og MDG ligger an til rekordvalg

«Raddis-partiene» Rødt, SV og MDG er de store vinnerne på VGs ferske stortingsmåling for Oslo. Arbeiderpartiet får krisetall.

Av Andreas Haakonsen og Espen André Breivik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lan Marie Berg, Miljøpartiet de Grønnes toppkandidat i Oslo, jubler over tallene. Med 9 prosent av stemmene ligger partiet an til å få inn to mandater fra Oslo etter valget i september.

– Det er kjempebra. Da hadde vi kommet inn med to personer fra Oslo. Så ligger vi an til å bryte sperregrensen, som er vårt viktigste prosjekt nå, sier Berg.

Målingen er i sin helhet tatt opp etter forrige ukes drama i Oslo-politikken da byrådets støtteparti Rødt sikret flertall for å kaste Berg som miljø- og samferdselsbyråd. Det førte til at hele byrådet med Ap, SV og MDG gikk av.

Hovedpersonen i dramaet tror ikke mistillitssaken på Oslo rådhus har så mye å så for hva Oslo-folk sier de vil stemme ved stortingsvalget.

– Jeg tror først og fremst at det reflekterer at mange av dem som stemte på oss i 2015 og 2019 ser at de har fått veldig mye igjen for stemmen sin her i Oslo. Mistillitssaken gikk nok over hodet på veldig mange, sier Berg.

MEDVIND: Lan Marie Berg har stått i stormen, men på VGs ferske Oslomåling har hun vinden i ryggen. Foto: Jil Yngland

– Rødt, som sikret din og byrådets avgang ved å sikre flertall for mistillit, gjør det også godt på denne målingen med 9,2 prosent. Hvordan tolker du det?

– Jeg ønsker Rødt all mulig lykke til i valget. Vi er opptatt av mange av de samme sakene. Så synes jeg det var veldig rart at Rødt ble med Frp på deres mistillitsforslag og felte det rødgrønne byrådet i Oslo. Men jeg er veldig fornøyd med at byrådet sto samlet, sier Berg.

MDGs mål: 15 prosent

Ved kommunevalget i 2019 fikk MDG 15,3 prosent i Oslo. Berg sier at partiet har et «hårete mål» om å få 15 prosent og tre direktemandater til Stortinget fra Oslo ved høstens valg.

– Er det i det hele tatt realistisk?

– Det får vi se på. Det var mange som ikke tenkte det var realistisk at vi fikk 15,3 prosent ved kommunevalget i 2019, etter å ha vært med på å styre byen i fire år. Så det er mulig – og vi skal jobbe hardt for hver eneste stemme, sier Berg.

Moxnes: Sikter høyere

Også Rødt er inne med to mandater på denne målingen. Partileder Bjørnar Moxnes, som er toppkandidat i Oslo, er godt fornøyd med tallene.

– Det er kjempebra. Et godt valg i Oslo er viktig for å løfte oss over sperregrensa og dermed virkelig få vårt nasjonale gjennombrudd Jeg tror det viser at mange ikke bare ønsker et regjeringsskifte, men en ny kurs for Norge. Da er det stadig flere som ser til Rødt, sier Moxnes.

I likhet med MDG, sikter Rødt-lederen enda høyere og vil ha inn tre direktemandater fra Oslo.

– Det er innen rekkevidde. Jeg tror kampen for Ullevål sykehus, mindre forskjeller og profittfri velferd slår an blant velgerne, sier Moxnes.

Svakt for Ap

Arbeiderpartiet gjør det derimot svært svakt i hovedstaden på denne målingen - og ville med 19,9 prosent nesten mistet hver tredje Oslo-velger siden stortingsvalget i 2017.

Oslo Aps leder Frode Jacobsen skriver i en e-post til VG at målinger går opp og ned.

– Det viktigste er at dette gir oss en tydelig beskjed om at selv om det er solid støtte for en ny regjering i Norge som prioriterer vanlige folk, så må vi stå på og jobbe hardt hver dag helt frem til valget 13.september, skriver Jacobsen.

Han legger til at coronaen gjør at partiet ikke kan drive særlig mye valgkamp ennå.

– Jeg gleder meg til å møte velgere face to face og håper når smittesituasjonen tillater det, at vi kan møtes mer for å fortelle alt vi vil få til med en ny regjering. I stedet for store skatteletter, vil vi ha lavere barnehagepris, at legebesøket ikke skal bli dyrere, at pensjonistene skal ha mer ikke mindre å rutte med, skriver Jacobsen, som i helgen havnet på legevakten da han skulle filme en valgkampvideo:

RØFF START: Aps Frode Jacobsen startet valgkampen med en tur på legevakten. Foto: Privat

Høyre: – Deilig å være større enn Ap

Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde er på sin side godt fornøyd.

– Det er nok en hyggelig måling for Oslo Høyre. Siden 2015 har vi sett at vi har hatt en noe nedadgående trend i Oslo, så jeg er fornøyd med at vi får hentet inn noe igjen.

– På denne målingen er Høyre det største parti med god margin. Er det deilig å være så mye større enn Arbeiderpartiet?

– Det er alltid deilig å være større enn Arbeiderpartiet, sier Nordby Lunde.