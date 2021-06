Lange køer ved Svinesund – venter handlerush lørdag

SVINESUND (VG) Grensehandelen åpner forsiktig: – Svinesund kan bli en flaskehals, sier senterlederen på Nordby like over svenskegrensen.

Av Sven Arne Buggeland , Hanne Hattrem og Magnus Sundberg (Foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fra klokken 15 fredag kan fullvaksinerte vende hjem uten å gå i karantene. En time før var det ganske så tomt på Nordby Shoppingcenter.

– Vi venter ikke det store rushet før i morgen, sier senterleder Ståle Løvheim.

Han håper på 10.000 besøkende lørdag. Før pandemien ville antall norske handlende vært omkring 40.000 en junilørdag.

Coronaviruset slo knockout på grensehandelen i Sverige. 98–99 prosent av omsetningen forsvant. Nå fylles hyller og kjøledisker igjen.

– Jeg tror mange har utreisetrang – og dette er jo det korteste utlandet. Er man først kommet hit, skal man jo handle, sier Løvheim.

SE KØEN DIREKTE HER:

les også Disse karantenereglene gjelder frem til 1. juli

Køen tar tre timer

Politiet i Øst politidistrikt melder fredag kveld at det er blitt lang kø foran grensen inn til Norge.

Rett før klokken seks fredag kveld sier operasjonsleder Halvor Andersen i Øst Politidistrikt til VG at det er saktegående kø over Svinesund.

– Det er markant, saktegående kø, og den har økt på. Papirer skal sjekkes mot innreisebestemmelsene og tester skal gjennomføres. Vi håndterer dette på normal måte. Men folk må belage seg på å bruke lang tid i kø, sier Halvor Andersen.

Politiet har oppbemannet for å kunne møte køene.

VGs reporter i køen melder i sekstiden at folk i køen rapporterer at de har brukt tre timer i kø frem til politikontrollen.

Etter dette venter hurtigtest og ny venting på svar før ferden inn i Norge kan fortsettes.

– Hva forventer dere av køer i morgen?

– Vi regner med køer da også, folk må ta hensyn til det. Med så lange forventede køer er det vel ikke en svipptur å anbefale, sier Andersen.

Lederen for teststasjonen, Jostein Stø, sier til Dagbladet at folk kan sendes hjem uten test dersom de må vente lenger enn halvannen time ved grenseovergangen.

Lite kø ved 14-tiden

Da VG i 14-tiden fredag krysset grensen på E6 ved Svinesund sørøst for Oslo, var det lite trafikk og ingen kø inn til Sverige.

På Nordby Shoppingsenter noen kilometer inn i grannelandet lå de store parkeringsplassene øde. Det var langt mellom kundene.

Lisbeth Andersen og Randi Mortensen hadde ventet å se langt flere.

– Vi er veldig glade og fornøyd over å kunne kjøre over grensen og handle igjen, sier Andersen fra Sarpsborg.

Vanligvis har de tatt svippturen til Sverige to tre ganger i uken.

– Det er veldig lettvint. Svinesund er liksom ikke et annet land for oss, sier Lisbeth Andersen.

Venninnen sier de lurer litt på om det blir kø på grensen på veien tilbake.

– Men vi har god tid. Om vi må vente en time, går det like bra, sier Randi Mortensen fra Halden.

FORNØYD: Lisbeth Andersen (t.v.) fra Sarpsborg og Randi Mortensen fra Halden er glad for å være tilbake i Sverige. Foto: Magnus Sundberg

Har mistet en milliard i omsetning

Ole Jørgen Lind på Maxi Mat er så spent som bare en butikksjef som har mistet en milliard i årsomsetning, kan være.

Men han fulgte med uro norske nyhetssendinger fredag, om mulige køer ved grensepasseringen tilbake til Norge.

– Jeg forventer at norske myndigheter etter 15 måneder har så gode planer for å ta imot nordmenn, at køen blir så liten som mulig, sier Lind.

Han har skalert opp bemanningen og jobber med å få inn ferskvarer for å møte pågangen i helgen.

BUTIKKSJEF: Ole Jørgen Lind på Maxi Mat. Foto: Magnus Sundberg

– Fristelsen ble for stor

Liv Cederquist legger brus og karbonadedeig i handlevognen. Hun er på impulstur fra hytta i Svalerødkilen like over på norsk side.

– Fristelsen ble for stor, sier pensjonisten fra Lørenskog.

Hun sier det føltes nesten som å gjøre noe galt, da hun krysset grensen.

– Men jeg har savnet det veldig, sier Cederquist.

Hun har mat og drikke i bilen og er forberedt på kø på hjemveien.

– Litt ergerlig er det, for jeg har hytta ned en sving til sjøen like over grensen.

SENTERLEDER: Fra kontoret ser Ståle Løvheim ut over parkeringsplassen på Nordby Shoppingcenter. Foto: Magnus Sundberg

Senterleder Ståle Løvheim er også bekymret for køer inn til Norge.

Han anbefaler alle å registrere innreise og laste ned vaksinesertifikat på forhånd, fordi mobildekningen er dårlig på grensen.

– Det er mye plunder og heft for å komme seg hjem uten karantene. Hvis alt slår seg vrangt, kommer det til å være kø herfra til Göteborg, vettu.

Ber folk unngå unødvendige reiser

Frem til 1. juli anbefaler regjeringen å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

Onsdag kunngjorde helseminister Bent Høie at fullvaksinerte fra fredag 11. juni slipper innreisekarantene når de vender hjem til Norge.

Ifølge VGs oversikt torsdag er 1,2 millioner nordmenn fullvaksinert.

Også de som har vært coronasmittet de siste seks månedene, slipper karantene.

Fullvaksinerte og personer som har vært coronasyke de siste seks måneder, trenger ikke heller ikke lenger å fremvise en attest som viser negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge. Det skriver FHI på sine nettsider fredag.

Det må fortsatt testes på grensen.

SAVN: Liv Cederquist fra Lørenskog har savnet handleturene fra hytta på norsk side til Nordby-senteret i Sverige. Foto: Magnus Sundberg

5–6 timer i kø

Avinor forventer økt trafikk på norske flyplasser som følge av lettelsene i innreisekrav i Norge. De ber folk om å forberede seg på køer, spesielt på Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Enkelte dager har vi hatt køer på opptil 5–6 timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden fremover, da flere skal ut og reise, sa lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby i en pressemelding torsdag.