PST mener Kina-tilknyttet gruppe står bak dataangrep, men henlegger saken

De mener det var gruppen APT31 som sto bak angrepet på fylkesmennene i 2018.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

– Vi knytter denne aktøren til kinesiske etterretningstjenester, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

Hun sier at APT31 fikk hentet ut både passord og brukernavn fra fylkesmennembetene (som nå heter statsforvalterne) i et avansert dataangrep. De påpeker at de lyktes med å skaffe seg administrator-rettigheter og Aamodt sier de fikk ut 1,2 GB med data.

Den finske sikkerhetstjenesten Supo anklaget i mars den samme gruppen for å angripe parlamentets IT-systemer. Og i 2019 anklaget Visma i Norge den samme gruppen for et angrep.

– De har klart å utføre et avansert dataangrep og blant annet fått tak i passord, og kommet seg inn i datasystemer, som rammer statsforvalterembetene over hele landet, sier Aamodt i PST.

Det var NRK som først meldte om APT31-koblingen.

– Mener dere at det er kinesiske myndigheter som står bak?

– Vi har informasjon som peker på at det er APT31 som står bak, og vi vet også at denne aktøren er knyttet til kinesiske etterretningstjeneste, er det PST svarer.

Likevel henlegges altså saken.

– Vi henlegger på grunn av manglende bevis. Disse sakene er vanskelige å bevise, fordi vi baserer oss på gradert informasjon, og det er ikke alltid vi kan bruke den informasjonen vi har – blant annet fra samarbeid med utenlandske sikkerhetstjenester. Men likevel så har vi jo konkret informasjon som peker i retning av APT31, sier Aamodt.

– Dere mener ganske sikkert at det er dem som står bak, men dere kan ikke bevise det i retten?

– Ja, svarer seniorrådgiveren i PST.

– Beviskravene i norsk rett er så strenge at det er vanskelig å bevise et så profesjonelt dataangrep som dette har vært, sier hun.

PST har ikke avdekket at gruppen fikk tilgang til sikkerhetsgraderte opplysninger. Aamodt i PST sier det er vanskelig å se hva den langsiktige konsekvensen av et slikt angrep er.

– Vi vet at det er forsvars- og beredskapsinformasjon som er interessant for utenlandske sikkerhetstjenester fra land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det er videre teknologi og deler av forvaltningen som er interessant, påpeker hun.