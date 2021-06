ORDFØRER: SVs Marianne Borgen har vært ordfører i Oslo siden 2015. Foto: Jil Yngland

Oslo-ordfører om kaoset: − Ingen har byttet side

Ordfører Marianne Borgen har snakket med ti av elleve gruppeledere, og kan fastslå at styrkeforholdet i bystyret er uforandret. Høyre er det største opposisjonspartiet, men har ikke fått oppdraget med å danne nytt byråd.

– Høyre har bedt om litt tid, men jeg har vært veldig tydelig at de ikke er pekt på til å danne byråd, sier Borgen til VG torsdag ettermiddag.

Tidligere torsdag gikk Høyres gruppeleder, Anne Haabeth Rygg, ut i VG med at partiet får tid til å prøve å finne et annet flertall i Oslo bystyre.

– Det er flere gruppeleder som har bedt om tid til samtaler, både med egen gruppe og til å sondere mulige plattformer, bekrefter Borgen, men legger til en viktig presisjon:

– Så langt har jeg ikke fått noen informasjon om at noen partier har byttet side. Dermed er styrkeforholdet i bystyret det samme.

Det betyr: Ap, MDG og SV fremdeles ligger an til å få oppdraget med å sette sammen et «nytt» byråd, som etter all sannsynlighet vil bli ledet videre av Raymond Johansen (Ap).

Dermed blir trolig det eneste utfallet av det politiske kaoset i Oslo at byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, er ferdig i Oslo-politikken.

Onsdag var ordfører Marianne Borgen kraftig irritert på Frp-nestor Carl I. Hagen, som hadde ment at det var uhørt dersom ikke Høyre fikk oppdraget med å danne nytt byråd. Borgen svarte med å be Hagen vise respekt for at hun som ordfører kjente bystyret best.

Borgen sier det har vært en «god og konstruktiv» tone i alle samtalene, og at det er bred enighet om behovet for det hun kaller en «bærekraftig og stabil løsning». Altså et byråd som kan få flertall i bystyret.

Det rødgrønne byrådet trenger kun å sikre seg en fortsatt avtale med partiet som sikret flertall for mistillit mot Lan Marie Berg, nemlig Rødt. Og de samtalene er allerede i gang.

– Det kan være et nytt byråd på plass meget raskt. Denne uken går mot slutten, men i begynnelsen av neste uke tror jeg det kan være klart, sier Borgen.