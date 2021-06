FORNØYDE: Dina Natalie Nygaard, Ulrikke Rein, Ine Pedersen studerer i Danmark, og er fullvaksinerte. Nå slipper de karantenehotell. Foto: Privat

Fullvaksinerte i utlandet kan slippe karantenehotell: − Nå kan jeg dra rett hjem til familien

Norske studenter i utlandet jubler etter at det nå er mulig å få etterregistrert coronavaksiner tatt utenfor Norge.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Ulrikke Rein og Dina Natalie Nygaard studerer fysioterapi i Danmark, og har vært fullvaksinerte i over en måned. Nå kan de slipper karantenehotell.

– Vi reiser hjem så fort vi kan etter siste eksamen. Nå kan vi endelig bestille flybilletter uten å måtte gå på karantenehotell, sier Rein.

De skal reise hjem til Norge for å jobbe frem til de reiser tilbake til Danmark til høsten. Studentene har ikke vært hjemme i Norge siden jul.

– Vi er skikkelig glade, og gleder oss til å reise. Det blir veldig deilig å se familien igjen, sier de.

Er man fullvaksinert med en vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), kan man nå slippe innreisekarantene selv om vaksinen er tatt i utlandet.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

– Mange som har tatt coronavaksine i utlandet, vil nå kunne få etterregistrert vaksinen, få grønt coronasertifikat og dermed få unntak fra eller forkortet innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Slik fungerer etterregistreringen:

Vaksinen må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

Man må ha norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Registreringen kan skje før reise til Norge.

Du må be om en konsultasjon hos fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste i Norge for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Dette bør være en e-konsultasjon/videokonsultasjon, hvor legen får se tilgjengelig vaksinedokumentasjon, og gjør en skjønnsmessig vurdering av om dette kan godtas som dokumentasjonen eller ikke.

All vaksinasjon må journalføres i egen journal, i tillegg til registrering i SYSVAK.

Konsultasjonen for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Dersom det gjøres hos fastlegen må pasienten betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet.

Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Har ikke vært hjemme på ett år

Student Madeleine Mæland ble fullvaksinert i Danmark i februar, og er veldig fornøyd med at hun nå kan reise hjem til Norge uten å gå på karantenehotell.

Hun har bestilt flybilletter til Sola, og gleder seg til å besøke kjæreste, venner og familie.

– Jeg har ikke besøkt familien min i Sola på over ett år. Nå kan jeg dra rett hjem til dem, og slippe å sitte på et karantenehotell. Det er kjempebra, sier hun.

Mæland skal begynne som pleieassistent ved Stavanger universitetssykehus 28. juni, og er ferdig med det femte året på medisin når hun har tatt siste eksamen 24. juni.

ETTERLENGTET: Student Madeleine Mæland ble fullvaksinert i Danmark i februar, og er veldig fornøyd med at hun nå kan reise hjem til Norge uten å gå på karantenehotell. Foto: Privat

Hun kommer til å registrere vaksinasjonen før hun reiser for å være helt sikker på at reisen går knirkefritt.

– Jeg har samme vaksine som folk får i Norge, jeg har bare blitt stukket i et annet land. Frem til nå har jeg vært usikker på hvordan jeg skulle rekke hjem til jobb, men nå ordner alt seg, forhåpentligvis, sier Mæland.

Samskipnaden for norske studenter i utlandet, Ansa, er storfornøyd med avgjørelsen fra regjeringen.

– Ansa har vært bekymret for at noen nordmenn i desperasjon har vurdert å fullvaksinere seg to ganger, i påvente av et system hvor deres vaksinedose fra utlandet skulle godkjennes. Det anbefales ikke. Så denne nyheten er svært gledelig og en lettelse for mange, sier Ansa-president Morgan Alangeh til NTB.