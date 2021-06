BEKYMRET: – Vi har ikke noe å gå på, sier Paula Lykke som leder faggruppen for intensivsykepleiere. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, NSF

Intensivavdelingene: − Vi har aldri hatt så dårlig beredskap før en sommerferie

Flere tusen vakter på sykehusenes intensivavdelinger er ledige rett før sommerferien starter. Nå slår faggruppen for intensivsykepleierne alarm.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De fleste må dekkes av allerede utslitte intensivsykepleiere som trenger ferie etter halvannet år med pandemi, sier Paula Lykke, leder av faggruppen for intensivsykepleiere, om de ledige vaktene.

Intensivsykepleierne er helt sentrale i behandlingen av de sykeste covid-pasientene og andre alvorlig syke på intensivavdelingene på sykehusene.

Lykke har bedt kollegaene om en oversikt over vakter som ikke er dekket opp. Hun er bekymret over tilbakemeldingene hun har fått:

– Vi har aldri hatt så dårlig beredskap før en sommerferie. Vi har ikke noe å gå på, sier Lykke etter å ha fått inn tall fra rundt halvparten av landets intensivavdelinger.

67.000 intensivdøgn I 2020 ble det registrert: ** 17.147 intensivopphold fordelt på 14.398 pasienter. ** De lå tilsammen 67.000 døgn i intensivseng ** Halvparten av oppholdene varte i under 2 døgn. ** I mer enn 30.000 av de registrerte intensivdøgnene lå pasienten på respirator. Kilde: Norsk Intensivregister Vis mer

TRAVELT: Intensivsykepleierne Susanne Haugeto(til venstre), Steffen Lerfald Overrein og Thomas Jensen på Intensivavdelingen OUS, jobber med en pasient på intensivavdelingen. De og kollegaene har hatt en svært travelt år. Nå er det ferietid og mange vakter er ledige. Vikarene fra Sverige uteblir. Foto: Javad Parsa, VG

«Selger» vakter til ansatte

Hun er selv intensivsykepleier og regner med at antall ledige vakter blir enda høyere når alle avdelinger har svart.

Mange hull i vaktplanene gjør at flere sykehus tar ned intensivkapasiteten i sommer. Tillitsvalgte forteller at vakter er «solgt» til ansatte som har dekket opp en del av de ledige vaktene.

– Vi hadde 400 ledige sommervakter for fire uker siden. 200 er fortsatt ledige og vi bekymret. Det er våre egne medlemmer som må ta vaktene og de har jobbet mye i år. De ønsker ikke å jobbe ekstra, sier foretakstillitsvalgt Mette Øfstegaard ved Stavanger Universitetssykehus og legger til:

– Intensiv, føden og nyfødtintensiv sliter med med å fylle vaktlistene og motivere ansatte til å ta ekstra vakter.

Akershus Universitetssykehus hadde i følge sykepleierforbundets tillitsvalgte 1030 ledige vakter for sykepleiere med respiratorkompetanse, etter at turnusen var utarbeidet ved intensivavdelingen.

Disse vaktene er «kjøpt» av arbeidsgiver slik at ansatte kan jobbe mer lovlig.

– Det er inngått merarbeidsavtaler for å få sommerturnusen til å gå opp, sier Berit Langset , foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet.

MERARBEID: Berit Langset er foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet. Foto: Privat

Avtalene gjør at sykehuset ikke bryter arbeidsmiljøloven fordi ansatte frivillig tar ekstra vakter.

Langset opplever at arbeidsgiver er for «godt vant» med at ansatte i alle profesjoner og roller tar et personlig ansvar for å være fleksibel og løse behovet gjennom ekstravakter, merarbeid og overtid.

– Hva skjer om ingen lenger kjenner på denne personlige plikten? Vi skal ikke drifte en intensivavdeling lempfeldig, dynamisk og fortløpende. Dette er en avdeling som helst skal være «tom», trent og klar for våre kritisk syke, ikke styrt etter etterspørsel/tilbud, sier hun.

BEREDSKAP: I mars var sykehuset i gul beredskap og og intensivsengene var fulle. Det er intensivsykepleier Jeorge Michael Anyayahan som ifører seg smittevernutstyr. Foto: Gøran Bohlin, VG

AHUS-leder: - Utfordrende

Ledelsen ved Akershus Universitetssykehus bekrefter ikke det store antallet ledige vakter som er «solgt» til ansatte:

– Vi har ikke en slik oversikt som du etterspør. Før sommerturnusen legges, er alle vakter ledig, og ledige vakter er dynamiske og dekkes fortløpende, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

HR-direktøren sier at Ahus i sommer, som tidligere år, vil bemanne åtte intensivsenger.

– Det er fortsatt utfordrende å få blant annet svenske vikarer til Ahus, noe også andre sykehus opplever. Den generelle tilgangen til sommervikarer og leie av vikarer fra vikarbyrå er også begrenset og fyller ikke det volum vi ideelt sett hadde ønsket. Det er bakgrunnen for at vi har inngått en avtale med Norsk Sykepleierforbund om utvidet alminnelig arbeidstid for sommeren 2021. Det er særlig vakter i helger som er utfordrende og som blant annet medfører behov for vikarer og innleie, sier Pettersen.

Åtte intensivsenger i sommer er to færre enn i ikke-ferietider.

– Ekstra innsats fra slitne ansatte

Paula Lykke er kritisk til presset som legges på ansatte når sommerturnusen krever ekstra innsats.

– Alle er slitne av pandemien. Vi har gått i overberedskap lang tid og har vært våre egne vikarer siden 12.mars i fjor. På en intensivavdeling har vi behov for lik beredskap 24/7 året rundt. Vi har ingen statistikk som viser at det skjer færre ulykker eller for eksempel hjertestanser i sommermånedene. At man på grunn av bemanningsproblemer har dårligere kapasitet, er alvorlig for pasienten. Det er ikke greit for befolkningen, sier Lykke.

Avdelingsleder Øystein Fahre ved postoperativ og intensivavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, har fortsatt mange hundre ledige vakter kort tid før feriestart.

– En intensivseng krever 9,5 årsverk. Vi har inngått avtaler med ansatte om merarbeid, men vi har fortsatt mellom 750 og 800 udekte vakter, sier Fahre.

Han har tidligere beskrevet en bemanningskrise på avdelingen.

MANGLER VIKARER: Sjef på avdelingsleder på intensivavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Javad Parsa, VG

Sykehusene om ledige vakter * Helse Bergen har i underkant av 400 ledige vakter i sommerturnusen. - Tallet endres da vi fyller opp vakter fortløpende. En del vakter er allerede løst internt i sykehuset, og vi regner med å løse disse resterende vaktene på samme måte, sier Britt Velsvik, avdelingssjef for Bemanningssenteret i personal- og organisasjonsavdelinga. * Sørlandet Sykehus i Kristiansand har dekket sine vakter, i Arendal har sykehuset fortsatt 48 ledige vakter i sommer. – De sliter med å få vikarer fra byråene. Egne ansatte har dekket rundt femti ledige vakter, sier kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen. Sykehuset Telemark har 85 ledige vakter. Egne ansatte dekker rundt 40 ekstra vakter som var ledige. – I tillegg er det en del ansatte som lar seg forskyve fra ukedag inn på ledige vakter på helg, sier klinikksjef Frank Olav Hvaal ved Akutt og beredskapsklinikken, Sykehuset Telemark. Helse Møre og Romsdal har 633 vakter som dekkes av egne ansatte og noen få innleide vikarer. – På Volda sjukehus, intensiv, har vi 70 ledige vakter som MÅ dekkes av intensivsjukepleiere. Ca halvparten blir dekt av pensjonerte intensivsjukepleiere og sjukepleiere som er under utdanning som intensivsykepleoer. Resten blir dekt av egne tilsatte, Siv Reidun Osdal, intensivsykepleier / assisterende seksjonsleder. Finnmarkssykehuset har rundt 200 vakter som fortsatt ikke er dekket opp i sommer. Ansatte har tatt rundt 100 ekstra vakter. – Vi har noe tilgang på vikarer fra vikarbyrå, men markant nedgang i forhold til tidligere år. I tillegg er det for tiden nesten ingen vikarer fra Sverige og Danmark, som tidligere har jobbet hos oss i ferieperioder, sier kommunikasjonssjef Eirik Palm. Bærum Sykehus: Hadde ca 150 vakter ledige på intensivavdelingen. Har fått inn 2 vikarer og resten dekkes opp av egne ansatte. Et sykefravær på rundt 19 % skal det også dekkes opp for. Drammen Sykehus og Kongsberg Sykehus: Per nå ingen ledige vakter. Fast ansatte strekker seg langt. Kongsberg hadde ca 100 udekte vakter som nå er dekket av i hovedsak egne ansatte, vikarer som jobber enda mer enn planlagt og omrokkering av ferie blant de ansatte. St.Olavs Hopsital i Trondheim: Hovedintensiv har pr dato ca 150 vakter ledig. Tilgangen på eksterne vikarer fra vikarbyrå er halvert, på grunn av smittevernrestriksjoner under pandemien . Har 25 vikarer i sommer og har tidligere somre hatt ca 45. Vis mer

KREVENDE: – Jeg har ikke fått noe varsel om at de ikke har kontroll på situasjonen. Det er viktig å holde kontrollen på smitteutvklingen og sørge for lav belastning på sykehusene, sier helseminister Bent Høie foran sommeren. Intensivavdelingene strever med å fylle vaktlistene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Høie: - Ekstra krevende

Helseminister Bent Høie (H) sier at helseregionene har ansvar for sommerturnusen.

– Det er ekstra krevende i år. Sverige er i en veldig vanskelig situasjon. De mangler også denne typen personell i sommer. Jeg tror nok at en del av intensivsykepleierne som vanligvis har jobbet i Norge, nå har sagt ja til å jobbe i Sverige, sier Høie.

Helseministeren mener at lettelsen som er gjort i forhold til innreiseregelene vil kunne lette tilgangen på vikarer.

– Jeg har tiltro til at helseregionene gjør alt de kan for å dekke opp de hullene som er. Dette er krevende i en normal sommer og ekstra krevende denne sommeren, sier Høie.

– Har dere kontroll på bemanningssituasjonen?

– Jeg har ikke fått noe varsel om at de ikke har kontroll på situasjonen. Det er viktig å holde kontrollen på smitteutvklingen og sørge for lav belastning på sykehusene.

Register: Har senger, mangler ansatte

Intensivregisterets årsrapport viser i følge leder Eirik Alnes Buanes, at Norge har mange intensivsenger, men få ansatte til å bemanne dem. Kapasiteten ved ordinær drift er 4,8 intensivsenger pr 100.000.

– Hvorfor har man fått nok en årsrapport der det skrives om dårlig intensivkapasitet?

– Rapporten beskriver den utfordringen som er og det tok regjeringen tak i før pandemien, sier helseminister Bent Høie.

– Vi startet en opptrapping av utdanningskapasitet av blant annet intensivsykepleiere. Gjennom pandemien har vi forsterket det arbeidet, ved at jeg har på bakgrunn av initiativ fra sykepleierforbundet, har pålagt helseregionene å etablere 100 nye utdanningsstillinger, Samtidig har jeg bedt regionene om å komme med en beskrivelse av hva slags intensivkapasitet vi skal ha framover og hva vil det kreve av bemannning.

– Hvorfor har dere ikke sørget for bedre kapasitet allerede?

– Dette er et langsiktig arbeid som tar tid, blant annet fordi det krever utdanning av flere mennesker, sier Høie.

– Vil vi tåle en stor hendelse med den kapasiteten vi har nå?

– Norge har kapasitet til å håndtere en stor hendelse. Det krever det sykehusene gjør nå, nemlig at de har et godt samarbeid på tvers.