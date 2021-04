I FINLAND: Da Alexander Peijariniemi Jeilen var ferdig med militærtjenesten i Dragsvik i Finland var grensene til Norge stengt. Nå får han ikke reise hjem. Foto: Privat

Alexander (22) nektes innreise til Norge etter militærtjeneste

Alexander har bodd i Norge hele livet, men har ikke norsk pass. Nå nektes han innreise.

Av Ida Lyngstad Wernø

– Det føles som å bli utestengt fra sitt eget hjemland, sier Alexander Peijariniemi Jeilen til VG.

Han er født og oppvokst i Norge, men har finsk mor og finsk pass. I Finland er det obligatorisk verneplikt, og i juni i fjor reiste Jeilen for å gjennomføre militærtjenesten.

Innen han var ferdig i militæret i mars hadde grensen til Norge blitt stengt. Nå får han ikke krysse den.

– Jeg har hele livet mitt i Norge, så det er veldig kjipt ikke å få reise hjem. Nå har jeg ikke sett familie eller småsøsken på snart et år, sier han.

Faller ikke inn under unntakene

Da regjeringen stengte grensene i januar innførte de også en rekke unntak. Fordi Jeilen hverken er norsk statsborger eller hadde fast bostedsadresse i Norge da grensene stengte, faller han ikke under noen av unntakene.

– De eneste gangene jeg har bodd utenfor Norge har vært da jeg bodde et halvt år i Finland som barn, og disse ni månedene jeg har vært i militæret. Men da jeg dro i fjor meldte jeg adresseendring til Finland, og da regnes jeg som utvandret, sier han.

Nå har han vært i kontakt med både den norske ambassaden i Finland, den finske ambassaden i Norge, Utlendingsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Han forteller at han enten har blitt sendt videre til en annen instans eller fått den samme beskjeden: Han har ikke rett til å reise inn i landet.

– Bilen har vært pakket og klar siden februar, og når jeg får beskjed om at jeg får komme inn igjen drar jeg med en gang.

SNEKKER: Alexander Peijariniemi Jeilen etter bestått svenneprøve. I Norge venter fast jobb i bedriften han var lærling i, men foreløpig vet han ikke når han får komme hjem. Foto: Privat

– Tvinner tomler

Bare noen få dager før han dro i militæret fikk Jeilen tilbud om fast jobb som snekker i bedriften han hadde gjennomført læretiden sin hos. Nå har han måttet utsette oppstarten i jobben på ubestemt tid.

– Jeg synes det er rart at jeg ikke får muligheten til å bidra med den arbeidskraften jeg har. Jeg gleder meg veldig til å begynne å jobbe, og det skal bli godt å bruke kroppen igjen, sier han.

– Nå sitter jeg uten inntekt og bare tvinner tomler.

På grunn av pandemien har han holdt seg i Finland hele tiden under det ni måneders lange oppholdet. Når han har hatt perm fra militæret, har han bodd hos bestemoren sin.

– Det har vært tøft ikke å kunne besøke familien annet enn bestemor. Jeg gleder meg til å gi lillesøster en god klem som hun har ønsket seg så lenge. Hun sender meg hele tiden meldinger og spør når jeg kommer hjem, forteller han.

– Vurderes konkret på grensen

VG har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om å kommentere saken, og bedt departementet svare på om det kan utøves skjønn ved forespørsler om innreise til Norge når man ikke faller inn under unntakene.

Justisdepartementet skriver i en e-post til VG at de ikke behandler enkeltsaker og ikke tar stilling til om det burde gjøres unntak fra innreisereglene i tilfellet som omtales.

– På generelt grunnlag er det riktig at en utenlandsk statsborger må være folkeregistrert som bosatt i Norge for å være omfattet av unntaket for bosatte. Bakgrunnen er blant annet at en mindre presis definisjon av hva det vil si å være «bosatt», vil gjøre regelen vanskeligere å praktisere på grensen og medfører fare for omgåelse av regelverket, skriver departementet til VG.

Disse har unntak fra innreisereglene Per 31. mars har følgende grupper adgang til innreise, ifølge regjeringen.no. Utlendinger som er bosatt i Norge

Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

Sjømenn og personell innen luftfart

Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten

Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen

Arbeidsreisende som har fått godkjent innreise etter en søknadsordning som utarbeides av NFD.

Dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. Vis mer

– Når det gjelder utøvelse av skjønn, kan det gjøres unntak dersom «særlige grunner» tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn. Unntaket vurderes konkret på grensen. Vedtak om bortvisning kan påklages til UDI, men vedkommende vil i et slikt tilfelle ikke kunne bli i Norge i påvente av klagebehandling, skriver Justisdepartementet videre.

Jeilen forteller at det tar nesten et døgn å komme seg til grensen fra der han bor midlertidig i Finland.

– Det å skulle ta en sjanse ved grensen blir jo å gamble. Jeg vet ikke helt om jeg tar sjansen på å kjøre 21 timer til grensen for så å bli sendt tilbake og i tillegg risikere to uker karantene i Finland, sier han.