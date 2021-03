VARSKU: Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege og leder av akuttmottaket ved Drammen sykehus, advarer mot det britiske viruset fordi det oppfører seg så annerledes sammenlignet med det opprinnelige viruset. Foto: Vestre Viken Helseforetak

Overlege mener det muterte viruset bør kalles «covid-20»: − Et helt annet virus

Den britiske mutanten er så annerledes fra det opprinnelige viruset at det burde hete covid-20. Det er farligere, det smitter lettere og det smitter yngre personer.

Av Stella Bugge

Det er Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege og leder av akuttmottaket ved Drammen sykehus som roper varsku om at vi ikke må snuble på oppløpssiden mens vi venter på at befolkningen blir vaksinert.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

Rasmussen opplever nå at stadig flere yngre pasienter mellom 30 og 40 må legges inn, noe de nasjonale tallene FHI sitter på også taler for. Det så de ikke tidligere da det var det «gamle» viruset som herjet.

– Det britiske viruset er ganske annerledes enn det vi er kjent med fra tidligere. Vanligvis muterer det til en snillere utgave for å overleve og spre seg videre. Men det hender det muteres til noe skumlere, som det britiske. Når jeg kaller det covid-20 er det fordi det er såpass annerledes, sier Rasmussen til VG.

Ifølge en studie Folkehelseinstituttet har gjort, gir denne virusvarianten 2,6 ganger større sjanse for å bli så syk at man må legges inn på sykehus.

Grafen under viser hvor mange som er innlagt med coronavirus ved norske sykehus. Vi er nå tilbake på det samme nivået som i begynnelsen av april i fjor - samtidig som en stor del av den eldste befolkningen med større risiko for alvorlig sykdom nå er vaksinert:

Bekymret for senvirkninger

– Det er også 40–60 prosent mer smittsomt og smitter ned i langt lavere aldersgrupper enn det tidligere viruset. På den måten er det en ny type som man kan kalle covid-20, sier Rasmussen.

Han ser daglig hvor lett den britiske varianten smitter og forteller at Drammen med sine 66.000 innbyggere er blant kommunene med høyest smittetrykk i Norge. Sykehuset i Drammen hadde fredag kveld 15 pasienter innlagt med covid-19 mens Oslo universitetssykehus hadde 46.

Det som er skremmende, mener Rasmussen, at veldig mange av dem som ikke blir veldig syke, opplever senvirkninger.

– Bergensstudien viser at rundt 60 prosent kan få langtidsvirking uavhengig av alder og symptomgrad under smitten. Ikke bare bare de som har ligget på respirator får langtidsvirkninger, også de med lettere form for sykdom. Mange vil nok bli helt bra, men sykdommen sitter lenge i og gir uønskede ettervirkninger. Det er annerledes det vi visste for trekvart år siden, sier Rasmussen.

Den norske studien med over 2600 personer viste at etter seks måneder hadde over 60 prosent langtidsplager. Mange mellom 16 og 30 år hadde konsentrasjonsplager, problemer med pust og hukommelsessvikt.

Ber folk glemme påskemiddagen

For Rasmussen blir det ingen påskeferie i år. Drammen sykehus er forberedt på at det kan bli mye å gjøre de kommende ukene. Og smittetrykket - spesielt i enkelte bydeler, er langt verre enn i de hardest rammede hovedstadsbydelene og resten av landets kommuner.

Her er derfor Rasmussens råd for påsken:

– Alle må følge både lokale og nasjonale regler. Vi vet at avstand duger – to meter er nødvendig fordi dette viruset smitter lettere da det er flere virus i hver partikkel sammenlignet med det forrige viruset. Derfor er det enda viktigere å holde avstand og bruke munnbind hvis dette ikke er mulig, sier Rasmussen.

Hans tips er å treffes ute og glemme den store påskemiddagen med familie og venner.

– Det er veldig dumt å be folk hjem. De fleste hjem har dårlig luftkvalitet og når man drikker alkohol setter man seg ofte litt nærmere hverandre, folk hører litt dårligere og da snakker man litt høyere. Og så blir man smittet.

