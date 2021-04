TESTES: Russepresident Thea Bakke-Veiby tok turen til teststasjonen i Askim sentrum der Trine Emilie Rafoss tester henne. Thea bekrefter at det er mye smitte blant elevene nå. Foto: Terje Bringedal

Indre Østfold kommune: Vil vaksinere ungdom for å stanse smitten

Indre Østfold kommune ber Statsforvalteren om lov til å vaksinere avgangselever i videregående skoler for å stanse smitte. Forespørselen ble fredag sendt videre til Folkehelseinstituttet.

– Vi har nå så mye smitte blant ungdom, at vi ønsker å bruke 550 av 1700 vaksinedoser vi får i neste uke, til å vaksinere russekullet og andre avgangselever, sier kommunaldirektør helse, Kenneth Andre Johannessen.

– Vi vil ikke gjøre dette fordi vi på noen måte mener russen nå skal kunne feste eller legitimere at man samles, men fordi vi må forholde oss til realitetene; unge voksne møtes uansett. Vi mener gevinsten vil være stor.

– Ser ikke noen utvei

Russepresident Thea Bakke-Veiby (18) synes vaksinering er en god idé.

Hun rullet selv ned bilvinduet på teststasjonen i Askim fredag ettermiddag og lot plastkledd personalet ta prøver både i hals og nese.

Kommunen tilbød massetesting av elever på videregående skoler.

– Det er mye smitte nå. Vi er på denne testingen fordi folk har vært på fest i påsken, selv om de ble bedt om å la det være. Jeg tror veldig mange ikke ser utveien akkurat nå. De ser ikke slutten på dette, selv om jeg føler at den er veldig nær, sier Bakke-Veiby.

– Mange synes de har blitt fortalt så mange ganger at nå er det snart over. Så kommer en lockdown som de sier er den siste. Folk tenker at vi kommer ikke til å være ferdig uansett, forteller hun.

Gjennom corona-året har kommunen slått ned flere utbrudd og fått erfaring med hva som må til for å få kontroll over viruset.

Nå mener både kommunaldirektør Johannessen og smittevernoverlege Barbro Kvaal at det er vaksinen som må til for å stoppe ungdomssmitten:

– Vi har rundt 550 avgangselever på våre videregående skoler. I løpet av 1–2 dager i neste uke, kan vi vaksinere alle avgangselevene. Det vil eventuelt medføre en marginal forsinkelse i det ordinære vaksineprogrammet, men effektivt stanse smittespredning, sier Johannessen.

TAR GREP: Kommunaldirektør Kenneth A. Johannessen vil gå målrettet til verks for å stanse ungdomssmitten. Foto: Terje Bringedal

Smitter inn i familiene

Smittevernoverlege Barbro Kvaal sier at kommunen nå vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år. Det er denne gruppen som eventuelt må vente noen ekstra dager på vaksinering hvis 550 doser settes på ungdom.

Kvaal har full oversikt over smitteveiene i kommunen med 50.000 innbyggere.

Indre Østfold kommune har siden pandemien startet hatt nærmere 1000 smittede.

– Et eksempel er fem smittede elever født mellom 2000 og 2002. De hadde til sammen 35 nærkontakter. Det smittes inn i familier og over kommunegrensene. Dette er ikke fordi ungdommene oppfører seg uansvarlig. Ungdom vil følge reglene, men det er kjempevanskelig. Vi har en rekke eksempler på at de tror de holder seg innenfor reglene, men ikke gjør det. Nå er det riktig å prioritere den gruppen, sier Kvaal.

Russepresident Thea Bakke-Veiby bekrefter at mange synes det er vanskelig å skille mellom anbefalinger og regler.

– Noen tenker at anbefalinger trenger vi ikke forholde oss til, sier hun.

Smittevernoverlege Barbro Kvaal sier at ungdommen ofte ikke vet at de er smittet.

– De tar smitten med til egen husstand og smitter foreldre og søsken som igjen smitter naboer, kollegaer, i barnehager og klassekamerater, sier Kvaal.

OVERSIKT: Kommuneoverlege Barbro Kvaal har full kontroll på smittetilfellene i Indre Østfold. Hun er bekymret. Foto: Terje Bringedal

Uvanlig russetid

Russepresident Thea Bakke-Veiby forteller om et høyst unormalt siste år på videregående skole med stadige karantenesituasjoner på forskjellige trinn og linjer.

Likevel håper og tror de på en slags russetid og planlegger arrangementer som er digitale eller foregår i bil.

Kanskje kan det bli noe som ligner en normal fest en gang utpå sommeren. Men smittesituasjonen vil avgjøre hvor festlig avslutningen av 13 års skolegang vil bli.

– I forrige store smitterunden som var før påske, var en hel studieretning i karantene. Flere av klassene hadde flere som var smittet. Karantenereglene var så strenge at det var nok at du hadde ett fag med én som var smittet. Selv om du satt på andre siden av klasserommet, måtte du i karantene, sier russepresidenten.

I KARANTENE: Rektor ved Mysen Videregående skole Lasse Thorvaldsen. Foto: Terje Bringedal

Nå er flere hundre elever og ansatte igjen i karantene. En av dem er rektor Lasse Thorvaldsen som styrer skolen hjemmefra.

Han regner med at Mysen Videregående skole må holdes på gult nivå fram til sommeren.

– Vi er i ferd med å ansette coronaverter. De skal stå ved inngangen og dele ut håndsprit. De skal også gå rundt i ungdomsmiljøet og prøve å bidra til godt smittevern. Vi vil også tilby munnbind til elever og ansatte, sier rektor.

Han har et stort ønske om å gi avgangselevene en fin avslutning før sommeren.

– Vi håper at vi skal kunne ha en skikkelig avslutning for dem med vitnemålsutdeling og feiring av 13 års skolegang, sier Thorvaldsen.

– Smitte i bil

Smitten som gjør at rektor og flere hundre elever må holde seg hjemme nå, kom ikke fra fest.

Thea Bakke-Veiby forteller om medelever som bor langt unna skolen og kjører sammen.

– Nesten alle jeg kjenner har lappen. Bor man i Degernes og går på skolen vår, er det en kjøretur på 45 minutter til skolen på Mysen. Det å samkjøre er ikke å ikke bry seg om retningslinjer. De kjørte sammen til skolen. I bilen spredte smitten seg.

IKKE HELT VANLIG RUSS: Thea Bakke-Veiby vil gjerne vaksineres. Men aller helst vil hun at moren skal få vaksinen først. – Risikoen for at hun blir syk er mye større enn at jeg blir det. Men smitte i skolesammenheng er veldig vanskelig å unngå og det påvirker ungdom veldig sterkt. Det er en vanskelig situasjon, sier Thea. Foto: Terje Bringedal

Russepresidenten bekrefter faktaene fra smittevernoverlege Barbro Kvaals oversikt:

– Mange av mine venninner har smittet inn i familien. De har smittet mødre, fedre og søsken. Jeg tror at hvis man får vaksinert russen, vil smittetallene gå ned. Det er vanskelig å bli kvitt smitte blant unge når den først er der.

– Hvis Barbro og hennes team har gjort den vurderingen, stiller vi oss bak det. Vi har tillit til henne. Hun tar de rette avgjørelsene og gjør ikke noe halvveis, sier Thea Bakke-Veiby.

KJEMPER MED SMITTEN: Karantene, smitte, munnbind og håndsprit. De videregående har fått inn noen elementer dette året som man gjerne skulle vært foruten. Mysen Videregående har elever fra Indre Østfold og mange nabokommuner. Foto: Terje Bringedal

Slo ned stort utbrudd

Indre Østfold, nord i tidligere Østfold, var den første kommunen i landet som fikk et stort, ukontrollert utbrudd av coronasmitte. Det førte tidlig i august til at kommunen stengte ned i en uke og stanset smitten. Dette var før det muterte viruset begynte å spre seg.

Les om «Kommunen som ble stengt.»

Kommunaldirektør Kenneth Andre Johannessen mener tidspunktet for å målrettet vaksinere ungdom er nå:

– Realiteten er at vi nå står rett ved inngangen til våren og til mai måned – en måned hvor unge mennesker søker sammen og treffes. Selv om russetiden kanskje er avlyst i tradisjonell forstand, er det fortsatt ca. 18.000 avgangselever i Oslo og Viken som vi vet vil treffes i mange forskjellige sammenhenger de neste ukene og månedene, sier Johannessen.

Han legger ikke skjul på at bekymringen er stor.

– Vaksinering vil dempe risikoen i et segment av befolkningen som vi vet vil være mobile og sosiale de neste ukene – og hvor vi risikerer relativt stor grad av videre smittespredning

Indre Østfold kommune kan ikke selv bestemme hvem som skal få vaksinene.

– Å vaksinere avgangselevene ved videregående skoler kan ikke kommunene gjøre uten at det er forankret og anbefalt fra FHI, sier kommunaldirektøren.

Ordfører vil handle raskt

ORDFØRER: Indre Østfolds ordfører Saxe Frøshaug (Sp) venter på FHIs svar på forespørselen fra kommunen. Han mener vaksineringen av avgangselevene må skje raskt. Foto: Terje Pedersen

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) mener vaksineringen bør skje raskt:

– Vi har diskutert dette. Hvis vi setter den ordinære køen på vent et par dager, har vi nok vaksiner til å vaksinere hele russekullet. Det mener vi det er verdt å gjøre. Det vil være en veldig målrettet vaksinering av ungdommer over 18 år, for å få smitten ned. Dette har vi spilt inn til FHI. De må ta den diskusjonen. Vi tror det vil være smart å gjøre det og det må skje raskt.

VG har spurt Folkehelseinstituttet om vaksinering av ungdom og spesielt avgangselever, en god idé nå og om FHI ser den samme tendensen som Indre Østfold kommune, med mye smittespredning blant ungdom. Vi har også spurt om hvordan man best stopper denne smitten. FHI har foreløpig ikke svart.