ORDENSMANN: Minister for høyere utdanning, Henrik Asheim, vil rydde opp i det han kaller et lappeteppe av tilleggspoeng i opptakssystemet for høyskoler og universiteter. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Regjeringen vil rydde opp i studieopptak og tilleggspoeng

Statsråd Henrik Asheim (H) vil være ordensmann og rydde opp i opptakssystemet for høyere utdanning. Det vil gå frem av regjeringens forslag til statsbudsjett onsdag.

Nå nettopp

Flere, deriblant stortingspolitikere, har problematisert at for å komme inn på drømmestudiet må mange ta opp fag eller vente flere år før studiestart. Nå svarer regjeringen på utfordringen med å sette ned et eget utvalg som skal se på hele opptakssystemet under ett.

Dagens ordning Fakta om dagens ordning I dag er opptakssystemet delt i to kvoter:

Kvote for førstegangsvitnemål: De under 21 år konkurrerer med karakterer fra videregående

Ordinær kvote: Alle konkurrerer med karakterer + tilleggspoeng. Vis mer

Regjeringen og Henrik Asheim vil blant annet ha fokus på de mange formene for tilleggspoeng som hjelper folk inn i studier i dag.

– Lappeteppe

Både alder, militærtjeneste, siviltjeneste, folkehøyskole, fagskole, høyere utdanning, kjønn, realfagspoeng og språkpoeng teller med i opptaket til ulike studier i dagens system, som i hovedsak ble iverksatt i 2007. 13 år etter ønsker regjeringen å ettergå om systemet fungerer optimalt.

les også Undersøkelse: Åtte av 100 skoler har fått dekket corona-utgifter

– Vi har fått et lappeteppe av ulike opptakskriterier, ikke minst med alle tilleggspoengene. Det er stadig kommet forslag om tilleggspoeng. For å unngå disse diskusjonene om de enkelte tilleggspoeng-forslagene, kaster vi nå alt opp i luften igjen for å få frem et enda bedre opptakssystem, sier ministeren for forskning og høyere utdanning til VG.

les også Melby vil ha valgfag fra 5. klasse, men fulgte ikke med selv

RYDDEGUTTER: Roy Steffensen (i midten) og Frp sto bak det opprinnelige vedtaket i Stortinget om en helhetlig gjennomgang av studieopptakssystemet. Han flankeres av Frp-kollegene Terje Halleland (til venstre) og Jon Georg Dale. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

KrF foreslo bibelskolepoeng

Regjeringspartiet KrF foreslo i mai 2018 at elever fra bibelskoler fortjente to tilleggspoeng ved fremtidige studieopptak - på linje med elever fra folkehøgskoler. Det ble ikke vedtatt, men fikk Fremskrittspartiet og leder Roy Steffensen i Stortingets utdanningskomité til å foreslå en helhetlig gjennomgang av hele opptaksordningen. Frp ønsker færre tilleggspoeng.

les også Klaget på eksamen: Gikk fra stryk til toppkarakter

– Vi er mot blant annet kjønnspoeng og tiltak som favoriserer kjønn fordi kvalifikasjonene til hver enkelt bør avgjøre. Vi ser også at mange godt kvalifiserte søkere ikke kommer inn på studier fordi de er for unge, da ender de gjerne opp med noe annet i mellomtiden mens de venter på alderspoeng for å komme inn på sitt primærvalg. Det er meningsløst, sier Roy Steffensen til VG.

Han ønsker velkommen en gjennomgang av tilleggspoeng-systemet.

les også «Coronakullet» slapp eksamen – fikk rekordhøyt karaktersnitt før studieopptak

– Er det opptakssystemer i andre land som kan være verd å studere, Asheim?

– Også i andre land er det vanlig med tilleggspoeng. Men norske studenter starter gjerne senere på studier enn i andre land. Her er alderspoeng vanlig. I tillegg er det mange som bruker flere år på å ta opp fag, svarer Asheim.

– Er det ikke positivt at folk kan omstille seg og fylle på med utdanning i voksen alder?

– Jo, det er et argument. Men noe av problemet er at for å komme inn på drømmestudiet må mange unge ta opp fag eller vente i flere år før de kan begynne å studere.

Henrik Asheim og regjeringen vil senere i høst nedsette et eget utvalg som skal vurdere studieopptaksordningen i Norge.

Publisert: 06.10.20 kl. 20:26

Les også