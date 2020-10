DØD: Aktivisten Dan Eivind Lid i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) ble funnet livløs i sitt hjem lørdag formiddag. Foto: NTB

Vennen fant SIAN-aktivist død: - Det hadde vært et basketak der

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Vennen dro hjem til SIAN-aktivisten Dan Eivind Lid (48) for å be om en tjeneste. Isteden fant han 48-åringen livløs i stua.

VG møter vennen i sentrum av Kristiansand. Han orker ikke å være hjemme, siden hjemmet hans er i nabolaget til leiligheten til Dan Eivind Lid – åstedet som er sentralt i en fersk drapsetterforskning.

Lørdag formiddag dro han til Lid for å høre om han kunne passe hunden. Selv skulle han i utdrikkingslag.

– Jeg gikk inn i leiligheten via terrassedøren, siden den alltid står åpen. Lid pleier kun å låse hoveddøren. Da jeg kom inn, la jeg merke til at kjøkkenet og gangen var veldig rent, sier vennen.

– Jeg fikk inntrykk av at det var vasket der.

Da han beveget seg videre inn i leiligheten, så han Lid liggende livløs på gulvet i stuen.

– Rommet var preget av at det hadde vært et basketak der. Ingen av møblene sto der de pleier. Det var ikke noe greit å finne ham, sier vennen.

Vennen om førstehjelp: – Kom ikke til å gå

Etter å ha funnet Dan Eivind Lid livløs i leiligheten, gikk han ut av boligblokken og ned til bilen for å hente mobiltelefonen sin.

– Jeg ringte til politiet. De ba meg starte livreddende førstehjelp. Jeg gikk derfor tilbake og startet med førstehjelp, men jeg visste at det ikke kom til å gå, sier han.

Han forteller at politiet kom først til stedet, så ambulanser.

– Jeg holdt på med førstehjelp helt frem til ambulansepersonellet erklærte ham død inne i leiligheten, sier vennen.

BESLAG: Her bærer politiet ut en eller flere gjenstander fra avdødes bolig i Suldalen. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

– Han var verdens hyggeligste kar

Ifølge politiet er den siste sikre observasjonen av Dan Eivind Lid sist fredag, altså dagen før han ble funnet død. Politiet beskriver dødsfallet som mistenkelig, blant annet på grunn av observasjoner og omstendigheter på stedet.

– En av hypotesene er at denne personen er utsatt for en alvorlig straffbar handling og at vedkommende har avgått med døden ut fra det, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt.

Det er foreløpig ingen som er pågrepet eller siktet i saken, og det er også uklart hva som eventuelt er motviet bak handlingen.

Den 48 år gamle aktivisten i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) flyttet til boligblokken i Suldalen for et par år siden, og fikk raskt god kontakt med vennen som forsøkte å redde ham.

– Han var verdens hyggeligste kar, et veldig omtenksomt menneske og alltid snill. Det var ikke noe vondt i ham.

Ifølge vennen var 48-åringen en ressurs i lokalmiljøet, der han hjalp pensjonister og gjorde små gleder for alle.

– Alle har sine synspunkter, men slik er det, sier han, som tenker på Lids politiske liv.

– Men her jobbet han med et prosjekt for å få områdets historie på en innrammet plansje med fundament og plexiglass, og han startet panteinnsamling for beplantning i området.

INNGANG: Det var denne terrassedøren kameraten brukte for å gå inn til Dan Eivind Lid ved 13-tiden lørdag - og fant ham livløs. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

Nabo: Helt forferdelig

VG har snakket med en nabo i boligblokken, som forteller at avdøde har bodd i leiligheten i et par år og at han trolig bodde alene.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Han ga uttrykk for sine meninger, men det var veldig stille rundt ham her. Han var en rolig kar, veldig engasjert i området og behjelpelig overfor naboer, sier naboen.

En annen nabo beskriver avdøde som en «stille og rolig fyr». Denne naboen sier til VG at han hverken hørte eller så noe spesielt i tidsrommet mellom fredag og lørdag.

– Det var aldri en lyd fra ham, men jeg har ikke sett ham siden begynnelsen av uken, sier naboen.

– Jeg var hjemme dag og natt, men jeg hørte ingenting. Politiet ringte på hoveddøren og ba meg åpne opp. Da jeg kikket ut av vinduet, så jeg at både politi og ambulanse sto utenfor. Det er bare trist, sier en annen nabo, som ikke kjente avdøde.

– Jeg har bare sett ham av og til. Da jeg kom jobb i går og en kollega åpnet nyhetene, så ble jeg stresset og fikk sjokk. Vi vet ikke hva som har skjedd.

I SORG: SIAN-leder Lars Thorsen. Foto: TERJE BRINGEDAL

SIAN-leder: – Et tap for Norge

SIAN-leder Lars Thorsen har blitt orientert om at en av organisasjonens medlemmer ble funnet død lørdag ettermiddag. Thorsen ble kjent med mannen i 40-årene gjennom et felles engasjement i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

– Han har drevet med politisk aktivisme i mange år, lenger enn meg. Og han har markert seg tydelig som en forkjemper for Norge og norske verdier. Det er et tap for Norge, sier Thorsen til VG.

