24 kommuner har nå økende smittetrend

Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt, fra og med i går og 14 dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

snittet må være endret med 15 prosent eller mer, sammenlignet med for 14 dager siden

snittet må være større enn 1, altså minst ett tilfelle per dag siste uke

snittet må være større enn 10 prosent av snittseriens maksverdi

På grunn av etterslep i rapporteringen, må de siste dagenes tall tolkes med varsomhet. De nasjonale og fylkesvise snittene er korrigert for forsinkelse i rapporteringen. Korreksjonen er basert på en antakelse om at etterslepet er omtrent slik det var for 1-2 uker siden.

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.