Politiet har kartlagt 122 steder i jakten på Anne-Elisabeth Hagen

SKI (VG) Politiet sier de har brukt store ressurser på å lete etter Anne-Elisabeth Hagen, og at de har kartlagt steder i både Norge og utlandet.

Om ti dager er det to år siden hun forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet sier at de fortsatt mener det er mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men at hypotesen om kidnapping ikke er utelukket.

Ifølge politiet har deres hovedprioritet hele tiden vært å finne henne, finne ut hva som har skjedd – og hvem som er ansvarlige for forsvinningen.

– Å finne fornærmede vil gi viktige svar for familien, og vil også kunne bidra til å bringe etterforskningen fremover. Politiet har derfor brukt store ressurser på å søke etter henne, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Politiet sier de har rådført seg med internasjonal spisskompetanse på søk etter fornærmede i kriminalsaker.

– Med utgangspunkt i gjennomgang og analyse av informasjonen i saken er det kartlagt 122 ulike lokasjoner både i Norge og i andre land. Disse stedene har blitt vurdert og prioritert med tanke på sannsynlighet for at Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg der. Politiet har på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene, sier Hemiø.

SAVNET OG SIKTET: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Politiet trodde først at de sto overfor en kidnapping med krav om nærmere 90 millioner kroner i løsepenger, men etter noen måneders etterforskning endret hovedhypotesen seg.

I all hemmelighet ble ektemannen Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap – siden etterforskerne mente flere spor i saken pekte mot ham.

I april i år ble han pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling. Nedre Romerike tingrett var enig med politiet om at det forelå skjellig grunn til mistanke mot ektemannen og besluttet fire uker i varetekt.

Men avgjørelsen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som mente det ikke var skjellig grunn – og Tom Hagen ble derfor løslatt. Han nekter straffskyld og hevder han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre.

Ifølge politiet er det mellom 30 og 40 personer som jobber med saken, som i løpet av to år har kostet 26,1 millioner kroner i merutgifter.

I sommer gikk politiet ut og etterlyste en mann som ble fanget opp av overvåkningskameraer i nærheten av Sloraveien dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant for to år siden. Politiet mener å vite hva slags jakke mannen hadde på seg, men han er fortsatt ikke identifisert.

– Det er utført flere etterforskingsskritt for å identifisere ham, blant annet er det gjennomført rekonstruksjoner for å avdekke mannens høyde. Resultatet av undersøkelsene knyttet til mannens høyde er ikke klare. Selv om det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har meldt seg, finner politiet det mistenkelig at han ikke har tatt kontakt, sier Hemiø.

Vi har gått opp ruten den ukjente mannen gikk for å jakte på flere svar. VGs krimekspert Øystein Milli oppdager flere ting på veien som får han til å undre – se video:

