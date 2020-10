Veteraner får gjennomslag: Frp går sammen med opposisjonen

Alle partiene i komiteen er enige om at de vil følgende:

** At foreldelsesfristen for veteraner som søker om erstatning først skal løpe fra tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. De vil også at det skal sørges for at disse reglene også omfatter veteraner skadd før 2010, og at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse får mulighet til å søke på nytt.

**At tyveårsfristen for foreldelse ikke brukes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.

** At spesialisterklæringer ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller klagenemnda uten at den først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

I tillegg er Ap, SV, Sp og Frp enige om at:

**Man sikrer at dagens ordning for juridisk hjelp for veteraner, med advokathjelp og reiseutgifter, opprettholdes.

** At det sikres at veteraner som har saker der vedtak fra Statens pensjonskasse kan være i strid med gjeldende rett får tatt opp saken sin på nytt