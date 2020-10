NYTT ANTREKK: Munnbindet Erna Solberg brukte på lanseringen av Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, var bestilt fra en designbutikk i Bergen. Solberg mener munnbindet skal sees som en oppfordring til smittevern. Foto: Terje Bringedal, VG

Fant «Erna ser deg»-munnbind på nettet

Erna møtte opp til fremleggelsen av statsbudsjettet i et munnbind med teksten «Erna ser deg». Det skal minne om å passe på avstand og smittevern, sier hun selv.

Nå nettopp

– Nye munnbind mottatt, klar for statsbudsjettfremleggelse. Relevant bilde? Neppe, men kunne ikke dy meg, skriver hun på Instagram, der hun legger ut et bilde av seg selv med munnbindet på.

Til VG forteller statsministeren at hun hadde kommet over munnbindene på internett.

– Noen grundere hadde funnet ut at det var veldig gøy å lage et sånn munnbind, og la de ut på nettet. Da bestilte jeg fem stykker.

«Storebror ser deg»

Gründeren Solberg snakker om, er Eirik Johannessen. Han er grafisk designer, og driver en butikk på Bryggen i Bergen sammen med sin samboer.

– Da det gikk mot mer bruk av munnbind her i Norge, fant vi ut at det ville være gøy å designe noen egne vi kunne selge i butikken. Da tenkte vi det ville være morsomt å spille på en «storebror-ser-deg»-greie med Erna, sier Johannessen.

Allerede før Solberg la inn bestillingen, la Johannessen merke til aktivitet fra regjeringsmedlemmer på bedriftens Instagram. Først kommenterte finansminister Jan Tore Sanner, deretter dukket Erna opp i kommentarfeltet.

Statsministeren synes påfunnet var gøyalt.

– Jeg synes jo det var morsomt. Tanken var vel at vi ser at folk passer på, sier hun.

– Det er ikke sånn Orwellsk tankekontroll?

– Nei, jeg oppfatter det mer som en pekefinger på meteren og smittevernet, sier statsminister Solberg, som fremdeles venner seg på munnbindet.

– Jeg fikk det i dag, så jeg tror jeg må gå med det litt lengre før jeg kan si med sikkerhet at det er et godt munnbind. Men det kjentes godt ut. Kvalitetsvurdering og testing av munnbindet kan vi komme tilbake til.

Fornøyd gründer

Gründer Eirik Johannesens butikk selger design og interiør – delvis selvdesignet, og delvis fra andre lokale, norske designere. Han har fulgt nyhetene om statsbudsjettet onsdag, men sier han ikke har rukket å sette seg helt inn i hva det betyr.

– Løsningen på sukkeravgiften synes jeg høres fornuftig ut. Samtidig har jeg nettopp kjøpt meg elbil, så da skulle jeg helst unngått avgiftene som innføres på de, sier han.

– Men statsministerens valg av antrekk er jeg definitivt fornøyd med, ler han.

GRAFISK DESIGNER: Eirik Johannssen iført munnbind likt det han har solgt til Erna Solberg. Foto: Privat

For hans bedrift har det vært gunstig med mange nordmenn på norgesferie i år.

– Norske turister er handlevillige, så for oss ble juli faktisk en bedre måned enn i fjor. For oss er det et poeng å forsøke å ta Bryggen tilbake, slik at det ikke bare er turistbutikker der, fortsetter han.

Les mer om statsbudsjettet for 2021:

Publisert: 07.10.20 kl. 14:28

Les også