Nye innstramminger i Ullensaker: − Vi er lei

JESSHEIM (VG) Ullensaker kommune opphevet de lokale tiltakene for bare noen uker siden. Nå har de strammet inn på ny.

– Vi har hatt mange runder, sier fungerende ordfører i Ullensaker kommune, Lars Halvor Stokstad Oserud til VG.

Det siste året har innbyggerne i lange perioder måttet leve med noen av de strengeste tiltakene i landet.

– Fra høsten i fjor, gjennom vinteren og frem til over påske, hadde vi veldig mye smitte, sier han.

– Det var inngripende tiltak over tid, for å prøve å få kontroll, særlig på nyåret og utover vinteren. Da var det stengte butikker og serveringssteder, og næringslivet lå fullstendig nede. Og det var jo veldig vondt.

Kommunen lykkes i å få ned smittetallene. 16. juni ble alle de lokale tiltakene opphevet.

– Vi har hatt lav smitte nå i noen uker. Men så ser vi at det stiger igjen.

UTESERVERING: Elleville Pub på Jessheim er ett av stedene som knyttes til utbruddet. Nå blir det færre plasser på uteserveringen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

I forrige uke registrerte kommunen 119 nye smittetilfeller – mot 24 smittetilfeller uken før.

Smitten har blitt sporet til utestedene Hydranten sportsbar og Elleville pub på Jessheim, i tillegg til KaffeDilla på Kløfta.

Denne uken bestemte kommuneoverlegen at serveringssteder må stenge kranene ved midnatt, og at de ikke kan slippe inn gjester etter klokken 22. Det er også innført munnbindpåbud innendørs på offentlige steder.

Tiltakene skal i første omgang vare i én uke, frem til og med tirsdag 13. juli.

– Det er ikke hyggelig å gi en slik beskjed. Men det er helt nødvendig når vi så at det var rundt utesteder at smitten blomstret opp, sier Oserud.

Vil begrense delta-spredning

En annen årsak til innstrammingen, er for å begrense spredningen av deltavarianten som er påvist hos noen av de smittede i utbruddet.

– Vi kan leve med et litt høyere smittetrykk nå som så mange er vaksinert, men FHI har bedt oss om å forsinke spredningen av delta. Det er et stort poeng i å holde deltaspredningen mest mulig igjen, inntil enda flere er fullvaksinerte, sier han.

Siden Ullensaker har hatt vedvarende høyt smittetrykk, fikk de derfor flere vaksinedoser som følge av den geografiske skjevfordelingen.

Over 60 prosent av innbyggerne har nå fått minst én vaksinedose. 29 prosent av disse er fullvaksinerte.

FIKK FLERE VAKSINEDOSER: – Vi er veldig godt i siget med vaksineringen., sier fungerende ordfører i Ullensaker, Lars Halvor Stokstad Oserud Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Merker dere tiltakstrettheten?

– Det er helt opplagt. Vi har hatt blant de strengeste tiltakene i landet ganske lenge, og det gjør jo at folk blir lei. Vi er lei vi også. Det er ikke noe vi ønsker i det hele tatt – å ramme næringsliv, arbeidsplasser, frivillighet og alt som er, sier fungerende ordfører Oserud.

Det positive er at kurven nå ser ut til å flate ut.

– Smittesporingsteamet rapporterer at det stort sett er kjente nærkontakter blant tilfellene som er nå. Så lenge de greier å avgrense det, så er vi optimistiske til at vi klarer å stoppe det.

– Forventer dere at tiltakene kan oppheves neste uke, slik situasjonen er nå?

– Det er absolutt håpet. Men hvis det viser seg at det også har vært en del smittespredning i utelivet den helgen vi nå har lagt bak oss, så er vi antageligvis ikke klare til å åpne igjen.

SMITTEVERN: Bartender Trym Rudberg må stenge dørene tidligere enn de må i nabokommunene denne uken. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Det er litt kjedelig

– Det er midt under fotball-EM, så det er litt kjedelig sånn sett, sier Trym Alexander Rudberg til VG like før han skal åpne dørene til baren Elleville Pub på Jessheim.

– Men det er ikke så mange som kommer etter klokken ti i ukedagene, forskjellen er i helgene, legger han til.

Rudberg forteller at tiltakene i utelivsbransjen har gått hardest utover de ansatte, som ikke får jobbet like mange timer som før.

– I stedet for å jobbe åtte-ni timer, så jobber man fem timer, som gjør at man tjener dårligere. Det gjør at de slutter og prøver å søke nye jobber. Det er litt kjedelig.

Elleville Pub er blant utestedene som knyttes til utbruddet i kommunen.

– Da nyheten kom, ble det en rolig dag, sier Rudberg.

Han forteller at de har fulgt smittevernreglene som har vært gjeldende, med håndsprit og desinfisering av overflater. Nå må det også brukes munnbind innendørs, og noen av plassene på uteserveringen fjernes.

– Vi fylte på litt da vi fikk lov, men de må fjernes nå, siden vi ikke får lov til å ha like mange bord.

Rudberg forteller at de kommer til å merke innstrammingene, men at de sterkeste reaksjonene har kommet fra gjestene.

– Vi har jo levd med dette i ett og et halvt år, at det er av og på med nye åpningstider og nye rutiner. Vi er egentlig bare glade for å kunne holde åpent. Men vi hører det fra dem som bruker å være her ofte, at de reagerer på det, og da må vi bare si at det er slik det er.

Han sier at han stoler på vurderingene gjort av kommunen, og at de ønsker å tilpasse seg retningslinjene som blir gitt.

– Det å stenge klokken tolv har ikke noe å si så lenge man sparer menneskeliv, det kan man ikke sette en pris på.

– Sier de at vi kan holde åpent lenger, blir vi happy for det. Sier de at vi må selge pølser på nytt, så gjør vi det også – men helst ikke, ler han.