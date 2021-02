Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ber om at førerprøve-tradisjon endres

De fleste tar førerprøven med manuelt gir - selv om nesten alle nye biler i Norge har automat. Nå ber kjørelærere om snarlig endring.

Av Ivar Brandvol

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

les også 600 fikk førerprøven avlyst - ber om fortgang

Dersom kjørelærerne får det som de vil, blir hovedregelen at du kjører opp på automatgir.

I dag får du ikke kjøre bil med manuelt gir dersom du har kjørt opp med automat. Derfor velger nesten alle manuell på oppkjøring «for sikkerhets skyld».

Nå mener Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) at det må tas grep.

– Flere land i Europa har endret reglene slik at elevene motiveres til å kjøre opp med automatgir. Dersom sjåføren senere ønsker tillatelse til å kjøre manuell, kan det løses hos Trafikkskolene i stedet for å belaste myndighetene. Dette bør også slå positivt ut på de lange køene for oppkjøring ved Trafikkstasjonene hos Statens Vegvesen, sier Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Ville gi færre stryk

I dag er det over 97 prosent av nye biler som selges med automat. Derfor er det færre og færre familier som har bil med manuelt gir tilgjengelig.

– Det gjør at mange 16- og 17-åringer får problemer med å få øvelseskjørt, noe som er beklagelig da mengdetrening er viktig for å bli en trafikksikker sjåfør. Når de kommer til oss for å ta kjøretimer, velger de ofte manuelt gir, selv om de antageligvis ikke vil få bruk for det. Velger man å kjøre på automat, så er det bra for trafikksikkerheten, sier Abusdal i ATL.

Statens Vegvesen har tidligere gått ut og bedt kandidatene forsikre seg om at de er godt nok forberedt, slik at strykprosenten kan gå ned.

– Førerkort på automat bør kunne bidra her både fordi det er enklere å kjøre med automat og fordi det løser øvelseskjøringsproblemet som mange har med manuelle biler, sier Abusdal.

Automatgir på fremmarsj

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund peker på at med det grønne skiftet, der bilene enten er hybrider eller elbiler, er automatgir blitt standard.

– Tyskland og Frankrike har endret reglene sine, og Østerrike vurderer det samme. Det er på høy tid at vi i Norge også tar grep, sier Abusdal.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vil ikke dette bare føre til økte inntekter for kjøreskolene, når mange må ta ekstra timer på en trafikkskole?

– Nei, vi mener det er stikk motsatt. De som vet at de skal kjøre manuell bil, de bør ta førerkort på manuell akkurat som i dag. De som ikke har det behovet og velger automat, vil neppe få behov for å endre førerkortet.

Statens Vegvesen er skeptisk

Statens Vegvesen mener dagens ordning i Norge fungerer godt nok.

– Hvorvidt kandidatene som ikke består med manuelt gir ville bestått med automat er veldig hypotetisk, sier Lars-Inge Haslie i Statens Vegvesen. Han understreker at kandidatene som kjører opp, uansett skal kunne girsystemet så godt at det ikke påvirker oppmerksomheten.

– Det blir mindre å passe på, men det er ikke grunn til å tro at mange ville bestått om de hadde hatt automat, det er i hovedsak andre grunner til at de blir underkjent, sier han.

Statens Vegvesen påpeker at løsningen med opplæring kan bli dyrere enn en førerprøve.

– Kostnaden for en prøve er vesentlig mindre enn 7–10 praktiske kjøretimer ved en trafikkskole. Etter vår oppfatning, har vi i Norge en god løsning, hvor kandidatene kan velge selv. Cirka 30 prosent velger i dag å kjøre opp på automat, sier Haslie.

Statens Vegvesen peker på at ordningen i Tyskland og Frankrike, som ATL viser til, fremdeles er slik at kandidatene kan velge selv.

– Alle i familien har automat

Elizabeth Mille Kristiansen Foto: Privat

Elizabeth Mille Kristiansen (18) er av dem som valgte automatgir. Hun kjørte opp tirsdag for en uke siden.

– Jeg valgte automat fordi jeg har en jobb hvor jeg ikke har firmabil - jeg er lærling i barnehage. Også har alle i familien min automat, sier Kristiansen.

Hun har sjekket bruktmarkedet og sier det er 50/50 biler med automat og manuell til salgs nå.

Får støtte på Stortinget

Bård Hoksrud og datteren Elisabeth (16) øvelskjører. Foto: Privat

Bård Hoksrud (Frp) i Transportkomiteen sier han støtter forslaget. Han har begynt å øvelseskjøre med datteren Elisabeth (16).

– I utgangspunktet mener jeg at man skal kunne kjøre med manuelt gir på bilen, selv om man har kjørt opp med bil med automatgir. Eventuelt kan man måtte kjøre på en kjøreskole for å vise at man kan kjøre bil med manuelt gir, sier Hoksrud.



Helge Orten (H) er leder for Transportkomiteen på Stortinget. Han er postiv til at manuell giring eventuelt blir et tilleggskurs på trafikkskolene

– Nesten alt nybilsalget er nå automatgir, og det vil være standarden fremover. Derfor er det fornuftig å gjøre automatgir til standard i kjøreopplæringen, og heller la de som har behov for det ta et tilleggskurs for manuell giring, sier Orten.

Også Kirsti Leirtrø (Ap) er positiv:

– Vi må få ned køene for oppkjøring. Det gjøres først og fremst med å utdanne flere sensorer, men vi ser selvfølgelig poenget til ATL om at strykprosenten ved første gangs oppkjøring vil reduseres ved oppkjøring med automatgir, sier Leirtrø.