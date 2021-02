INDRE TROMS: Skjold militærleir, hvor en soldat fra Nederland lørdag ble funnet død. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Nederlandsk soldat døde på vintertrening i Norge

En nederlandsk soldat ble lørdag funnet død i sengen sin i en brakke på Skjold militærleir i Målselv.

Forsvarets pressevakt Thomas Gjesdal bekrefter dødsfallet overfor VG, men vet ikke mer om årsak til dødsfallet søndag kveld.

Saken etterforskes av den nederlandske forsvarsgrenen Koninklijke Marechaussee, som selv bekrefter dødsfallet på Twitter. De vurderer å sende et ekstra team til Norge.

Den avdødes identitet er ikke offentliggjort.

Soldaten ble funnet rundt klokken 17.30 lørdag. Han skal ha vært i utstasjonert på militærleiren på Skjold, som har kallenavnet «Camp Orange» nettopp på grunn av de nederlandske gjestene.

NRK omtalte dødsfallet først.

– Etter min kjennskap var det ikke noe planlagt aktivitet den dagen. De er i Norge på vintertrening, opplyser Gjesdal.

Rundt 600 nederlandske soldater skal være utstasjonert i Norge.

Den nederlandske avisen Algemeen Dagblad skriver at soldatene er i Norge for å lære å overleve i kulden. Angivelig skal soldaten nettopp ha kommet tilbake fra en tøff 10-dagers øvelse, skriver avisen.

De skulle ifølge Algemeen Dagblad at vært med i Joint Viking, som ble innstilt på grunn av corona. Kun fire nederlandske soldater ble smittet den gang.

Videre hevder avisen at det skal ha vært et coronautbrudd blant soldatene for et par uker siden. Både Algemeen Dagblad og avisen De Telegraaf skriver at soldatene skal ha hatt en fest kvelden før dødsfallet.

Thomas Gjesdal i Forsvaret har ikke anledning til å kommentere opplysningene fra den nederlandske avisen.

